Narodil se bez jedné nohy, přesto surfoval a je i špičkovým architektem

Architekt Pip Cheshire je hodně tvrdohlavý. Opravdu hodně. Možná i proto, že se narodil bez jedné nohy. „Byla to náhodná chyba,“ říká s pokrčením ramen. Možná vše, co si umanul, dokázal. Vystudoval jednu vysokou školu, jenže se rozhodl, že postaví lepší domy než ty, co dostaly ocenění. Co řekl, také dokázal.