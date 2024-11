Domy od maorských architektů vás překvapí odvahou i odkazy na historii

Nicholas Dalton začíná v kostele (St. Faith´s Anglican Church), kam chodil jako dítě s rodiči a který má na něho dodnes vliv v tom, co a jak tvoří. S velkou pokorou představuje i domy svých učitelů a vzorů, například farmu Mgamatea, kterou navrhl John Scott (1924 až 1992), pokládaný za jednoho z nejlepších maorských architektů. Byl to právě on, kdo začal vytvářet takzvanou bikulturní architekturu.

Farma Ngamatea je pokládána za jednu z nejlepších maorských staveb, a to i více než 40 let od svého postavení. Jejím autorem je architekt John Scott.

Jeho farma i po 40 letech od svého vzniku stále udivuje svou promyšleností i kvalitou zpracování včetně vestavěného nábytku v interiéru. Zcela zapadá do okolní přírody, nijak ji neruší, naopak dává svým uživatelům vychutnat si okolí.

Stavba, kterou to začalo

Nicholas Dalton navrhoval domy už v pubertě, dokonce se traduje, že ve čtyřech letech vytvořil náčrtky na úpravu rodinného domu. Absolvent univerzity v Aucklandu (v roce 2003 získal národní cenu jako „student designu roku“) založil v roce 2010 studio Tāmaki Makaurau Office Architecture Limited, známé jako TOA Architects. Dnes pro něho pracuje 36 zaměstnanců ve třech studiích.

Dům Motutara - majitelé oceňují nádherný výhled, důležitý je efekt palisády, který připomíná ochranu maorských vesnic, kdy jejich obyvatelé za palisádami sledovali, zda se neblíží nebezpečí.

Jedním z jeho prvních velkých projektů byl v roce 2013 dům v Motutaře. Na řadu aspektů tohoto domu je Dalton dodnes hrdý. Velmi důležitá je zde příroda a sepětí s ní. Stavbu tvoří dvě křídla. Jedno je soukromé, přezdívané Les, které odkazuje na větve a stromy. Těch bylo na místě stavby 113, pouhé tři se musely kvůli stavbě přemístit.

Připomínkou maorské historie jsou plaňky, symbolizující palisády, kterými se Maorové chránili před nepřáteli. Dalton označuje tuto stavbu jako bikulturní, pokračuje tak v tradici svého mentora, architekta Johna Scotta. Nemůže zde chybět ani nádherný výhled na oceán.

The Whare Wananga o Awanuiarangi - jde o univerzitu pro maorské studenty, představuje příklad moderní maorské architektury od studia designTRIBE architects.

Ve shluku městských domků pak stojí další Daltonův projekt ve městě Tuaranga z roku 2019. I ten si odnesl celou řadu ocenění. V přední části domu každého upoutá vysoký červený sloup. Ten oznamuje, že zde bydlí maorská rodina.

Maorská univerzita

Největší stavbou prezentovanou v tomto díle seriálu je Te Whare Wananga o Awanuiarangi, univerzita ve Whakatane. Navrhlo ji studio designTribe Architects, je příkladem moderní maorské architektury včetně jejích symbolů. Na první pohled zaujme střecha nad impozantním vstupem, která představuje kanoe, zatímco vyříznutý otvor je symbolem pro znalosti oblohy a navigace.

Zcela z jiné kategorie je „stanový dům“ od Chrise Tateho, Tent House. Ten Dalton označil jako „klubovnu pro kluky“. Dům pokládá za jeden z nejodvážnějších na Novém Zélandu. Je malý a dokonale skrytý mezi stromy.

Stejně tak do přírody zapadá Wishart House z roku 1996. Ten navrhl Rewi Thompson, opět jeden z mentorů Nicholase Daltona. Pro maorskou architekturu znamená velmi mnoho, jako profesor na univerzitě v Aucklandu vychoval celou řadu architektů.

„Stanový dům“ navrhl přítel Nicholase Daltona, architekt Chris Tate. Jde o plážový domek, taková „klubovna pro kluky“.

Seriál Novozélandské domy snů můžete vidět od 10. listopadu každou neděli od 21:00 na Prima Zoom, opakování pak následující středu v 9:30.