Architektura je pro něho jako fotbalový zápas, kde je hřištěm město

Anthony Hoete se totiž zajímá zejména o sociální bydlení nebo o domy, které odolají povodním i zemětřesení. Jeho pojetí „levného bydlení“ bývá často spojeno s výstavbou domů z CLT panelů, které se vyrábějí z křížem vrstveného dřeva. Prostě dřevostavby. Na stavbu se mohou dovézt včetně oken, vše tak probíhá rychle, ani sousedé si nemohou stěžovat na zbytečný hluk a nepořádek.

Z Londýna na stavbu

Tento dům navrhl a postavil pro svého otce architekt Hoete v roce 1996 na ostrově Motítí. Je určený pro jednu osobu.

Do seriálu Novozélandské domy snů, jejichž průvodcem je moderátor Matthew Ridge, tak Anthony Hoete přispěl hned několika domy, které mohou posloužit jako inspirace pro další.

Jeho první dům Dad’s House, který postavil vlastnoručně (a za přispění dalších členů rodiny) v roce 1996 pro otce na ostrově Motiti, který má jen 10 km2 a celoročně zde žije jen pár desítek lidí, ho hned proslavil. Přitom studoval v Londýně a vrátil se jen na nějakou dobu domů, aby pomohl otci.

Dnes už by dům nevznikl, schody bez zábradlí do patra by kvůli předpisům neprošly. Obydlí má jedinou místnost, protože je určené pro jednoho člověka, kterému stačí jeden prostor pro vaření, práci i spaní. Otočné dveře bez kliky slouží ke vstupu, zlodějů se zde nikdo nebojí.

Na střeše přistál vrtulník Robinson 800, architekt tak testoval pevnost zavěšení stolu.

Na první pohled vás zaujme robustní zavěšený stůl, na němž lze vařit, stolovat i pracovat. Jeho stabilitu si autor ověřil opravdu netradičně: na střeše domu nechal přistát vrtulník Robinson 800. Otec zde už ovšem kvůli věku nebydlí a dům bude patrně nutné zbourat.

Deset let příprav

Anthony Hoete se v sedmém díle seriálu pochlubil i domem, který vznikal deset let ve vilové čtvrti ve vnitřním Aucklandu. Stavba Villametre z roku 2016 je celá obložená deskami. Vznikla tak, jak si autor přál. Včetně oken „bez rámů“, které jsou skryté ve zdech.

Dům Villametre v Aucklandu z roku 2016 – okna mají rámy ve zdech, takže vše působí velmi čistým dojmem.

Hoete se k práci architekta vyjadřuje se zajímavým kritickým přístupem: „Chcete-li se stát výborným architektem, musíte se dobře oženit, nebo se musíte stát i developerem, protože ten rozhoduje už předem třeba o použitých materiálech…“

Tuto skepsi si Anthony Hoete přivezl z Anglie, kde často narážel na úskalí s různými předpisy. Jeho snaha postavit domy odpovídající sociálnímu bydlení byla dlouho marná, ztratil kvůli ní tři roky života. Teprve v roce 2020 se mu podařilo koupit starou budovu na rohu Costa Street v Peckhamu v Londýně. Tady konečně dosáhl na „Svatou trojici“ neboli byl architektem, developerem i stavitelem…

Jde vlastně o dřevostavbu z CLT panelů tvarově inspirovanou brutalismem, s podlahovým topením pod keramickou dlažbou. Panely mají tloušťku 250 a 100 mm, staví se z nich velmi rychle. Podle architekta Hoeta je to budoucnost pro výstavbu sociálního bydlení. V domě jsou dva byty, terasa na střeše je příjemným bonusem.

Povodně jsou nejen na Moravě

Jako zajímavou ukázku vhodné stavby do záplavových oblastí předvedl Anthony Hoete dům od „konkurence“, od studia Spacecraft Architects. Stavba ve svahu má v přízemí jen otevřený úložný prostor, kde lze zaparkovat auto nebo postavit gril a podobně.

Dům The Dart – voda stavbě nemůže ublížit, zvládne i velké záplavy, k nimž zde občas dochází.

Vchod do domu, který má obytnou plochu pouze 86 m2, je až v patře. Přesto díky dispozici a bohatému prosklení působí světlým, vzdušným i dostatečně velkým dojmem.

Materiály nejsou nijak luxusní, překližka na nábytku i na stropě, místo zábradlí na několika terasách postačilo obyčejné pletivo na ploty. A proč ne? Anthony Hoete je přesvědčený, že lidé nepotřebují zbytečně drahé materiály, mnohem důležitější je pocit domova, funkčnost a ohleduplnost ke krajině a okolí.

Seriál Novozélandské domy snů můžete vidět od 10. listopadu každou neděli od 21:00 na Prima Zoom, opakování pak následující středu v 9:30.