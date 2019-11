Vlna nad řekou, architektonický monument propojuje dva břehy v Norsku

Investorem galerie The Twist je Christen Sveaas, vnuk majitele původní papírny. S dánským studiem Bjarke Ingels Group (BIG) dříve nepracoval, zaujal ho ale jejich „vysoce inovativní, hravý a přitom elegantní návrh udělat muzeum jako most, který unáší proud návštěvníků“. | foto: Laurian Ghinitoiu pro Kistefos Museum

17:00 , aktualizováno 17:00

Most nad řekou, monumentální objekt a zároveň muzeum současného umění, to všechno je The Twist, nová budova norského muzea Kistefos vzdálená asi hodinu severně od Osla. Propojuje dva zalesněné břehy řeky Randselvy a nabízí velký architektonický zážitek.