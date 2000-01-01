Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a město, které se kvůli tání mění ve skládku. Co se změnilo? Ostnaté dráty vystřídaly tučné výplatní pásky.
Autor: Profimedia.cz
Norilsk není město, které by člověka nějak vítalo. Je to spíš depresivní průmyslová pevnost za polárním kruhem, vystavěná na zmrzlé půdě a kostech bývalého osídlení. Je to lokalita obklopená ledovou krajinou, přetvořenou a děsivě poznamenanou desetiletími těžby.
Autor: Profimedia.cz
Na severu Sibiře, tři stovky kilometrů za polárním kruhem, leží město, které připomíná spíše průmyslovou kolonii na nevlídné planetě než místo určené k běžnému lidskému životu. A přece tu lidé jsou. Stálých obyvatel tu před pěti lety žilo 175 000. A doplňuje ve čtvrt milionu sezonních pracantů.
Autor: Profimedia.cz
Norilsk je obklopený tundrou, a po většinu roku jej svírá mráz. Průměrná celoroční teplota v Norilsku je přibližně -9,1 °C až -10 °C, přičemž zimní mrazy tu běžně překračují -40 °C. Historické extrémy sahají až k čtyřiašedesáti pod nulou.
Autor: Profimedia.cz
Pohádkové výjevy radosti z bílé zimy tu ale k vidění nejsou. Ostatně, čistá bílá tu nikdy nevydrží dlouho. To proto, že se nad střechami města tyčí zástupy komínů hutních závodů. Dým z nich překrývá oblohu. Sníh je tu špinavě šedivý a život se tu odehrává v rozostřeném oparu.
Autor: Profimedia.cz
Proč? To je otázka, která vás při prohlížení fotek v galerii jistě napadne. Důvodů, kvůli kterým by se člověk upsal k existenci na takovém místě, se zdá být jen pramálo. Ale odpověď je snadná. Pro obyvatele znamená Norilsk peníze a jistotu zaměstnání. A to je v Rusku nade vše.
Autor: Profimedia.cz
Město na Sibiři nevzniklo proto, aby se v něm dobře žilo. Ale aby se z podzemí na povrch dostalo co nejvíce cenných kovů. Těmi totiž sibiřský region bohatě oplývá. Nacházejí se tu největší světová ložiska niklu, mědi.
Autor: Profimedia.cz
Norilsk je rovněž největším zdrojem palladia na světě. Tento kov je klíčový pro automobilový průmysl, protože bez něj nevyrobíte katalyzátory ani hi-tech elektroniku. Těží se tu i rhodium, jeden z nejvzácnějších a vůbec nejdražších kovů na Zemi. A taky platina.
Autor: Profimedia.cz
Do Norilsku nevede žádná běžná silnice ani železnice spojující město se zbytkem Ruska. Přestože leží na pevnině, funguje jako samostatný ostrov, odkázaný na letecké spojení a nákladní dopravu přes arktický přístav Dudinka.
Autor: Profimedia.cz
Když počasí zastaví pravidelné lety a námořní spojení, vzdálenost od okolní civilizace se tu už neměří v kilometrech, ale dnech či týdnech vyčkávání. Přijet sem na podzim může klidně znamenat, že dřív než v časné léto se odtud nedostanete. A zima, kterou zde prožijete, vás poznamená nejen na duši.
Autor: Profimedia.cz
Zima v Norilsku totiž není ani tak ročním obdobím, jako spíš téměř setrvalým stavem věcí.
Autor: Profimedia.cz
Při teplotách měřených v desítkách stupňů pod nulou se i cesta do domu přes ulici může stát zkouškou odolnosti. A cesta pro nákup o blok dál i smrtící výzvou.
Autor: Profimedia.cz
Sněhové bouře dokážou během krátké doby proměnit známé ulice v bílý labyrint, v němž mizí běžné orientační body, chodníky i cedule. Ještě horší je ale čornaja purga. Černá vánice.
Autor: Profimedia.cz
Tento termín označuje sněhovou bouři spojenou s větrem o rychlosti přesahující 30 až 40 m/s, a tak hustým sněžením, že viditelnost klesá prakticky na nulu.
Autor: Profimedia.cz
Denní světlo v takové situaci neprostupuje skrze masu sněhu a prachu, vítr sráží lidi k zemi. Tehdy je riskantní i jen opustit bezpečí budovy. Obyvatelé se za černé vánice často musí pohybovat podél lan napnutých mezi budovami nebo lézt po čtyřech mezi domy.
Autor: Profimedia.cz
Lidé zůstávají uvězněni ve svých bytech i několik dní. Na samotu, počasím vynucenou izolaci, anebo naopak na absolutní nedostatek soukromí si tu musíte zvyknout.
Autor: Profimedia.cz
Každoročně sem přichází období, kdy se slunce nad obzorem neukáže po celé týdny. Polární noc zahaluje Norilsk do dlouhotrvající tmy, vybledlého šera, které prořezávají jen pouliční lampy a světla za okny paneláků.
Autor: Profimedia.cz
Pocit, že žijete v černobílé fotografii, na omezeném prostoru, je tu blízký realitě.
Autor: Profimedia.cz
Vše se tu tváří stabilní a neměnné, ale ten dojem je víc než mylný. Norilsk stojí na permafrostu, půdě, která měla zůstat trvale zmrzlá a pevná jako kámen. Jenže s oteplováním Arktidy začíná tát a povolovat i podklad, na němž celé město vyrostlo.
Autor: Profimedia.cz
Domy z panelů, vystavěné na hlubokých pilotách, teď musí řešit nestabilní podložení a možná „vychýlení“ konstrukce. Beton tu doslova ztrácí půdu pod nohama. Nerovnoměrné sesedání podloží poškozuje základy, deformuje stavby, ohrožuje rozvody i městské komunikace.
Autor: Profimedia.cz
Je to paradox, protože Norilsk ve svých obrysech vyrostl tak, aby odolával extrémnímu chladu. Dnes pro něj ale největší hrozbu představuje globální oteplení.
Autor: Profimedia.cz
Na progresivně zelené rozpravy si v Rusku nepotrpí, ale tady dopady klimatických změn vidí každý. Budovy se naklání a chodníky vedou šejdrem.
Autor: Profimedia.cz
Tající permafrost neohrožuje pouze domy a silnice, ale také stará úložiště průmyslového odpadu a kontaminovaná místa. Toxické látky, které byly dlouhá desetiletí uvězněné ve zmrzlé půdě, se při jejím rozmrzání mohou začít šířit do okolního prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Po desetiletí to vypadalo, že odpad je tu uložen na věčnost. Dluhy vůči životnímu prostředí, které se měly za spolehlivě nesplacené, se ale znovu s táním připomínají. Norilsk totiž stojí a je obklopen svými odpady. V podstatě stojí uprostřed své vlastní skládky.
Autor: Profimedia.cz
Na povrch těch vystupují a hnijí dva miliony tun komunálního odpadu, 1,3 milionu tun průmyslového odpadu a též 600 000 tun kovového šrotu z vyřazené techniky těžebních provozů. Kolem tajících hor odpadů vznikají kaluže, jezera a laguny plné toxických látek a jedovatých výparů.
Autor: Profimedia.cz
Nedílnou součástí té podivné městské krajiny jsou potrubí. Rozvody tepla, vody. I svody odpadů jsou tu často vedeny nad zemí, která byla příliš zmrzlá pro pokládku. Jen málo lidských sídel ukazuje své „tepny a střeva“ tak jako Norilsk.
Autor: Profimedia.cz
Někdy se o něm hovoří jako o Městě černého sněhu. Není to literární nadsázka. Prach a usazené částice z hutních provozů se po desetiletí ukládaly na sněhové pokrývce, a vytvořily nelichotivý obraz, který proslavil toto město po celém světě. Šedavý sníh s popílkem tu táním odhaluje tmavší až černé vrstvy.
Autor: Profimedia.cz
Ani čerstvý vzduch tu není samozřejmostí. Emise oxidu siřičitého, plynu vznikajícího při zpracování rud obsahujících síru, tu stále dosahují extrémních hodnot. Vzduch tu dráždí dýchací cesty a podílí se na vzniku kyselých srážek, které poškozují vegetaci i půdu. Déšť vám tu může odbarvit bundu.
Autor: Profimedia.cz
Jen pro představu: hutní komplex Norilsk Nickel ročně vypouští do ovzduší přibližně 1,7 až 1,8 milionu tun oxidu siřičitého. To z města dělá největší bodový zdroj tohoto znečištění na celé planetě. Jedno procento celosvětových emisí tohoto plynu pochází odtud.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco v Česku připadají, v přepočtu na jednoho obyvatele, jednotky kilogramů oxidů síry (v roce 2025 Česko vypustilo do ovzduší 62 tisíc tun oxidu siřičitého), v Norilsku připadá na jednoho obyvatele asi deset tun.
Autor: Profimedia.cz
Okolí Norilsku, daleko za posledními výsypkami, těžebními jámami a lagunami s duhově zabarvenou důlní vodou, se nachází pásma zdevastovaných severských lesů. Tvoří je zástupy holých kmenů, zoufalá měsíční krajina bez života.
Autor: Profimedia.cz
V září 2016 obletěly svět fotografie řeky Daldykan, jejíž voda získala nepřirozeně rudou barvu. Společnost Norilsk Nickel tehdy neochotně přiznala únik průmyslové vody z jednoho ze svých provozů, který to krvavé zbarvení způsobil. Nebylo to naposledy.
Autor: Profimedia.cz
V květnu 2020 uniklo z poškozené nádrže elektrárny nedaleko Norilsku 21 000 tun motorové nafty a značná část se dostala do okolních vodních toků a půdy. Rudě zbarvené skvrny se rozšířily arktickou krajinou a Rusko muselo vyhlásit federální stav nouze.
Autor: Profimedia.cz
Průmyslové základy vybudovali především vězni sovětského systému pracovních táborů Norillag, založeného v roce 1935. V nelidském klimatu tu těžili rudu, stavěli továrny, silnice a domy. A za vybudování Stalinovy průmyslové kolonie zaplatili vlastním životem.
Autor: Profimedia.cz
Na úpatí Gora Šmidticha (též nazývané Šmidta) se nachází pamětní komplex, nazývaný Norilská Golgota. Je to pochmurný hřbitov pod sněhem, který připomíná oběti represí. Těch spolehlivě zapomenutých, dávných a minulých.
Autor: Profimedia.cz
Po zrušení Norillagu v roce 1956 museli sovětští vůdci vyřešit problém, který v době Stalinovy diktatury prakticky neexistoval: „Jak přimět lidi, aby zde pracovali dobrovolně? Sovětský stát začal nabízet vyšší mzdy, zvláštní příplatky, delší dovolenou a další výhody, které měly vyvážit extrémní životní podmínky.
Autor: Profimedia.cz
Z někdejšího tábora nucených prací se tak postupně stalo „perspektivní“ město, jehož obyvatelé dostávali finanční kompenzaci jen za to, že tu v nehostinném prostředí budou existovat. Koupit se dá v Rusku všechno, a vidina nadstandardních výdělků pomáhá udržovat Norilsk při životě.
Autor: Profimedia.cz
Jak velké peníze stojí za to, aby člověk odešel pracovat do Norilsku? První položkou je tzv. regionální koeficient. Ten je pro polární regiony stanoven jako koeficient 1,8. Základní tabulkový plat za tu samou práci, jako byste vykonávali jinde, se tedy násobí 1,8.
Autor: Profimedia.cz
Další bonus je tzv. severni nadbavka. V závislosti na odpracovaných letech a funkci může zaměstnanec dostat až osmdesátiprocentní příplatek. K tomu ještě o týden delší dovolená a do důchodu můžete odejít o pět let dříve.
Autor: Profimedia.cz
Posčítáno dohromady se všemi benefity, průměrný měsíční plat se tu pohybuje kolem 217 000 rublů. Okolo pětapadesáti tisíc korun. Což vysoce převyšuje celoruský průměr, který činí v přepočtu přibližně 22 000 korun.
Autor: Profimedia.cz
Nad Norilskem se nevznáší jen kouř z komínů, ale také absolutní moc společnosti Nornickel, jednoho z nejvýznamnějších světových producentů niklu a palladia. Na těžbě a zpracování kovů závisí značná část zdejší zaměstnanosti, hospodářství i městské infrastruktury.
Autor: Profimedia.cz
Žít v Norilsku, to znamená moc se nevyptávat, nestěžovat si a nevybavovat se s cizinci. A už vůbec si nestěžovat na chatrné zdraví kvůli práci v těžebním průmyslu. Přijít o zaměstnání za porušení nepsaných pravidel je tu snadné, a nových zájemců, kteří sem nepřijedou zestárnout, je vždy nadbytek.
Autor: Profimedia.cz
V Norilsku se nevyplácí příliš přemýšlet o budoucnosti. Pod domy taje půda, kolem města umírají lesy, z komínů stoupají jedovaté zplodiny a na skládkách ve starých průmyslových odpadech čekají na své probuzení další ekologické katastrofy.
Autor: Profimedia.cz
Norilsk si dodnes uchovává část charakteru někdejšího sovětského uzavřeného města. Zahraniční návštěvníci potřebují ke vstupu zvláštní povolení, což komplikuje také práci nezávislých novinářů a ekologických pozorovatelů.
Autor: Profimedia.cz
Po desetiletích mimořádně vysokých emisí začala společnost Nornickel uskutečňovat rozsáhlý program zachycování oxidu siřičitého. V dubnu 2026 oznámila, že v Naděždinském metalurgickém závodě uvedla celý systém do provozu a pokračuje v jeho testování.
Autor: Profimedia.cz
Oficiální zprávy hovoří o pokroku ve snižování emisí, skutečný obraz však není jednoznačný. Nezávislá ekologická organizace Bellona upozornila, že pokles emisí oxidu siřičitého v roce 2025 byl výrazně menší, než se původně plánovalo, a obyvatelé nadále trpěli kvalitou ovzduší.
Autor: Profimedia.cz
Sovětský svaz tu kdysi vybudoval město, ze kterého jeho první obyvatelé nesměli odejít. Dnes už mohou. Jenže mnozí si nemohou dovolit žít jinde tak dobře jako právě tady. A tak Norilsk zůstává tím, čím byl od svého počátku. Místem, kde má lidský život svou cenu vyjádřenou tunami vytěženého kovu.
Autor: Profimedia.cz