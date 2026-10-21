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29. června 2020
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29. června 2020
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Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...
Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem,...
S prvními mrazy a začátkem topné sezony se v mnoha domácnostech opakuje stejný scénář – ráno vás přivítají orosená okna a v chladných rozích se nenápadně hlásí plíseň. Zvlášť v utěsněných...
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
Domy, byty i chalupy často hrají ve filmech a seriálech skoro stejně důležitou roli jako jejich obyvatelé. Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete slavné adresy, filmové kulisy i zajímavosti spojené...
Padesátá léta byla dobou temna, architektura prvních let po Únoru však šedá a strohá nebyla: socialistický realismus miloval nablýskanost a ornament. Jeho unikátní ukázkou je Dům kultury v Ostrově –...
Téměř pětatřicet let Dagmar Pecková pobývá v pražském domku, který si nechala proměnit podle vlastních představ. Původně oddělené místnosti propojila do společného prostoru a přidala i zimní zahradu....
Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
Čtenářka Renata odeslala do soutěže příspěvek s fotkami studentského bytu, který zařizovala pro svou dceru. S omezeným rozpočtem sáhla pro vybavení z IKEA. Interiéru zároveň vdechla osobitost...
V 39 metrech čtverečních u náměstí I. P. Pavlova v Praze se bojovalo o každý centimetr. Architektka Markéta Bromová dokázala do jediného prostoru vměstnat spaní, stolování, šatnu i pracovní kout, a...
Původně šlo o typický rodinný dům své doby. Během více než dvaceti let z něj manželé ve Slezsku vytvořili vícegenerační bydlení se třemi samostatnými byty. Svůj interiér propojili do otevřeného...
V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...
V Zahradách, Žatec, okres Louny
14 900 Kč/měsíc
Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem,...
Na první pohled kompaktní dům, uvnitř překvapivě velkorysý prostor. Dřevostavba v Tvrdonicích kombinuje chytrou dispozici, přírodní materiály a moderní technologie. Na 66 metrech čtverečních vznikl...