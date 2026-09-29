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Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes

Radomír Dohnal
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Hranice možného? Ty v 80. letech určovala jen fantazie architektů. A tak nic... Vypadají jako hrách, který někdo omylem rozsypal po podlaze. Jenže tohle není... Je jich padesát. A byť už dlouho nezáří svítivě bílou barvou, jako kdysi – spíš... Ne. Jsou to Bolwoningen. Doslova tedy „kulové domy“. Vyrostly podél vody a... Bolwoningen tu vyrostly v druhé polovině 80. let. Jako velmi názorný příklad... Zaslouží si to vysvětlení. Nizozemsko zažívalo po válce populační boom. A bylo... Nizozemsko se sice nevydalo zcela tou „naší“ cestou panelákových sídlišť, ale... V roce 1968 proto tehdejší ministr bydlení, Wim Schut, založil program... Často se na těch názorných příkladech ukazovalo spíš to, co nefungovalo. Ale ne... Těch pokusů bylo dohromady v rámci nizozemského programu Experimentele... Autorem návrhu Bolwoningen byl Dries Kreijkamp. Člověk, který se plynule... V roce 1964 mimochodem pracoval v královských nizozemských sklárnách, kde se...
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení. Padesát obytných koulí vypadá, jako by přistály z budoucnosti.

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Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes

Hranice možného? Ty v 80. letech určovala jen fantazie architektů. A tak nic...

Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....

Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes

Hranice možného? Ty v 80. letech určovala jen fantazie architektů. A tak nic...

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