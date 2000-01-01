Na severozápadě kanadské Britské Kolumbie, mezi horami a hlubokými jehličnatými lesy, leží Kitsault. Městečko, které vypadá jako kulisa k filmu o světě, z něhož najednou zmizeli lidé. Nechybí tu obytné domy, silnice, veřejné budovy i sportovní zařízení. Přesto se z něj téměř přes noc stalo město duchů.
Autor: Robin Esrock
Smrtící epidemie? Jedovaté podzemní plyny anebo rovnou zombie-apokalypsa? Všechna tahle nepravděpodobná vysvětlení tu zní docela uvěřitelně. Kitsault nepřestává fascinovat, protože i když je mrtvým městem duchů, pořád vlastně ještě trochu žije.
Autor: Bob Steventon
Kanadský sever zná spoustu příběhů o kdysi rušných dřevorubeckých osadách a hornických městečkách, v nichž veškerý život vyhasl poté, co se těžba přestala vyplácet. Kitsault ale ten scénář okolnostmi vynuceného zániku nekopíruje zcela. Přidává k němu dost nečekaný zvrat.
Autor: Bob Steventon
Kitsault bylo ve své době moderní, účelově naplánované městečko, kde měli zaměstnanci místního dolu a jejich rodiny žít pohodlným životem, kanadským pustinám navzdory. Jenže ekonomika v 80. letech rozhodla jinak.
Autor: Bob Steventon
Najdete ho na u zálivu Alice Arm, na severozápadě Britské Kolumbie. Vzdušnou čarou přibližně 800 kilometrů od Vancouveru. Pokud byste se sem chtěli vydat autem, nabalte se na dlouhou cestu. Podle navigace za volantem strávíte nejméně 17 hodin. Ve skutečnosti to ale bude spíš třídenní výlet.
Autor: Bob Steventon
Zdejší krajina nabízí úchvatné výhledy na hory, vodopády a moře. Ale také dlouhé zimy, vydatné srážky a značnou míru izolace od okolní civilizace. Důvodů, proč se sem vydat, je ale ve skutečnosti málo. Cesta do Kitsaultu nemá cíl. Dovnitř stejně bez povolení nesmíte.
Autor: Bob Steventon
Zdejší území bylo dávno před příchodem těžařů součástí domoviny původních obyvatel, zejména národa Nisga’a. Název Kitsault ostatně vychází z původního označení Gits’oohl. Znamená to: „kousek cesty vzadu za cestou“. Prostě úplný vystrkov a konec světa i pro domorodce.
Autor: Bob Steventon
Historie těžby v regionu založení města dlouze předchází. V Alice Arm už na přelomu 19. a 20. století dobývali stříbro, olovo, zinek a měď. Klíčem k osudu Kitsaultu se stal molybden, kov používaný mimo jiné při výrobě pevných a korozivzdorných ocelí.
Autor: Mc Elroy
V okolí se těžil už mezi lety 1967 a 1972, než provoz zastavil pokles cen. Když se pak koncem 70. let trh znovu vzpamatoval, těžařská společnost Amax usoudila, že nastal čas na velký návrat. A skoro na povel tu začalo růst nové město.
Autor: Mc Elroy
Celý projekt měl zajistit komplexní zázemí pracovníků dolu, od něhož se očekávaly desítky let provozu. Vypadalo to, jako by tu architekti, inženýři a urbanisté chtěli napravit špatnou reputaci všech těžařských městeček kanadského severu.
Autor: Bob Steventon
V roce 1979 tu započala rozsáhlá výstavba nového hornického městečka, které mělo nabídnout domov až 1 200 lidem. Nebyla to žádná provizorní kolonie dělnických baráků, ale promyšlená obytná komunita se vším, co potřebují rodiny k pohodlnému životu.
Autor: Bob Steventon
Urbanisté rozmístili obytné čtvrti na terasovitých svazích tak, aby domy využívaly sluneční světlo a nabízely výhledy na vodu. Vznikla více než stovka rodinných domů a dvojdomků, doplněná bytovými budovami.
Autor: Bob Steventon
Žádné barákové kolonie s jednou krčmou uprostřed a kostelíkem na návrší. Zdejší bydlení bylo po všech stránkách srovnatelné s tím, na jaké byli zaměstnanci zvyklí v mnohem dostupnějších oblastech Kanady. Kitsault byl příkladným sídlem.
Autor: Bob Steventon
Setkat jste se tu mohli s komfortem, který by člověk od severské divočiny nečekal. Zdejší rodinné domy nabízely například tři ložnice, krby, elektrické vytápění, sklepy a krytá parkovací stání.
Autor: Bob Steventon
Nechyběly ani upravené zahrady a prostorné obytné místnosti. V některých interiérech se dodnes dochovalo vybavení ze začátku 80. let, včetně starého nábytku a televizorů s obrazovkami, které už dávno vyšly z módy.
Autor: Bob Steventon
Vedle samostatných domků vzniklo sedm bytových budov s 202 byty, od malých garsonek až po větší rodinné jednotky. Díky tomu se do města mohli stěhovat jak svobodní zaměstnanci, tak horníci s celými rodinami.
Autor: Bob Steventon
Na odlehlé hornické městečko měl Kitsault překvapivě velkorysé možnosti trávení volného času. Obyvatelé mohli využívat krytý bazén, tělocvičnu, sauny, knihovnu a sportoviště včetně krytých vyhřívaných kurtů.
Autor: Bob Steventon
Kitsault měl také vlastní nákupní centrum s potravinami, restaurací, bankou a poštou. Ve městě fungovala škola, zdravotnické zařízení, společenské prostory i hospoda Maple Leaf Pub. Obyvatelé tak nemuseli kvůli nákupům a běžným službám podnikat dlouhé cesty do okolí.
Autor: Bob Steventon
První rodiny se začaly do nového Kitsaultu stěhovat kolem roku 1980 a mnozí věřili, že zde našli domov na dlouhá léta. Vypadalo to nadějně, ale skončilo to beznadějí. Život se tu sotva stačil rozběhnout a už končil.
Autor: Bob Steventon
Děti nastupovaly do školy, první sousedé se seznamovali a v místním společenském centru se plnil kalendář plánovanými akcemi. Jenže ve stejné době už začínaly problémy, které měly tento slibný začátek zničit.
Autor: Bob Steventon
Cena molybdenu se začala prudce propadat kvůli hospodářské recesi. A taky kvůli rostoucí nabídce kovu, který se dařilo získávat i jako vedlejší produkt při těžbě mědi. Nikdo najednou nepotřeboval vydržovat důl na molybden v Severozápadní Britské Kolumbii. Zvlášť ne těžařská společnost Amax.
Autor: Bob Steventon
V listopadu 1982 společnost Amax oznámila přerušení provozu a propouštění stovek zaměstnanců. Důl, od něhož se očekávalo zhruba čtvrtstoletí provozu s narůstající výtěžností tak vlastně fungoval necelých osmnáct měsíců.
Autor: Bob Steventon
Pro rodiny horníků to znamenalo nejen ztrátu zaměstnání, ale také střechy nad hlavou. Celé to bydlení v městečku bylo úzce spojeno s těžařskou společností. V červenci 1983 dostali zbývající obyvatelé výzvu k vystěhování a poslední dva podle dobových záznamů odtud odešli 10. listopadu téhož roku.
Autor: Bob Steventon
Určitou zajímavostí je, že „firma“ nehradila svým bývalým zaměstnancům náklady na bydlení. A něž by si nezaměstnaní horníci poslali stěhováky na stovky kilometrů daleko, raději tu většinu bytového vybavení, od nábytku až po knihy nebo kuchyňské náčiní, nechali.
Autor: Bob Steventon
V opuštěných budovách zůstaly psací stroje, nábytek, staré časopisy, nákupní vozíky i zdravotnické vybavení, jako by se obyvatelé měli každou chvíli vrátit. Vysvětlení je přitom prosté: lidé si odvezli jen osobní věci, ale velká část zařízení patřila těžařské společnosti a zůstala na místě.
Autor: Bob Steventon
Podnikatelé, kteří tu provozovali nejrůznější podniky, pochopitelně zavřeli krám též. K čemu má být obchodní centrum nebo hospoda ve městě, kde nejsou žádní obyvatel? Kitsault se tak velmi rychle měnil v podivuhodnou časovou kapsli. Čas se tu zastavil v 80. letech.
Autor: Bob Steventon
Proč ale říkáme, že tohle „město duchů“ zapomnělo umřít? Na rozdíl od mnoha jiných opuštěných hornických sídel nebyl Kitsault ponechán úplnému samovolnému rozkladu. Pořád tu fungovali správci firemního majetku, kteří dál sídlo a ubytovací kapacity udržovali v provozuschopném stavu.
Autor: Bob Steventon
Dál sekali trávníky, prořezávali keře, opravovali střechy a kontrolovali technické zařízení budov. Díky tomu si městečko zachovalo překvapivě zachovalý vzhled, přestože jeho ulice už desítky let nepatří běžnému sousedskému životu.
Autor: Bob Steventon
Ještě jeden velký zvrat se ale s osudem toho neopuštěného Kitsault pojí. V roce 2005 jej totiž od těžařské společnosti Amax koupil podnikatel kanadsko-indického původu – Krishnan Suthanthiran.
Autor: Bob Steventon
Za celé městečko zaplatil 5,7 milionu kanadských dolarů. Zhruba osmaosmdesát milionů korun. Kitsault vzal sakumprásk celý, jak leží. A to údajně bez předchozí osobní prohlídky. Součástí koupě byly domy, veřejné budovy, technická infrastruktura i rozsáhlé pozemky.
Autor: Bob Steventon
Proč? To je vlastně dodnes trochu předmětem spekulací. A vysvětlení, které Suthanthiran poskytl médiím, je asi třeba brát s rezervou. Prý měl sen o novém ráji na zemi, a chtěl opuštěnému místu vdechnout nový život.
Autor: Bob Steventon
Bývalé těžařské městečko na počest své zesnulé matky pojmenoval Chandra Krishnan Kitsault – Heaven on Earth. Tedy Ráj na zemi. Původně prý uvažoval o ekologickém rekreačním středisku, vzdělávacím centru, zdravotnické škole, wellness zařízení nebo dokonce filmových ateliérech.
Autor: Bob Steventon
Městečko se zachovalými domy a nádhernou přírodou mu zjevně připadalo jako ideální místo pro nový začátek, ať už začátek čehokoliv. Nedá se ale říct, že by se jakýkoliv z těch plánů nějak přiblížil naplnění.
Autor: Bob Steventon
Když se původní turistické a vzdělávací plány neuskutečnily, obrátil Suthanthiran pozornost k energetice a v roce 2013 představil projekt vývozního terminálu pro zemní plyn a další energetické suroviny.
Autor: Bob Steventon
V únoru 2026 přišel s další vizí: dvěma potrubními trasami z Alberty k pobřeží, odkud by se suroviny vyvážely do Asie. Kitsault by přitom mohl znovu sloužit jako obytné zázemí pro stovky pracovníků, žádný z těchto velkých plánů se však zatím nepodařilo uskutečnit.
Autor: Bob Steventon
Zatím tohle soukromé město stojí miliony. Nový majitel nechal opravovat střechy, fasády, komunikace i technické rozvody, aby budovy zůstaly použitelné. V roce 2024 uváděl, že na údržbu vydává několik milionů dolarů ročně.
Autor: Bob Steventon
Samotná elektřina stojí přibližně 600 tisíc kanadských dolarů za rok. Přesně tak, ve městě, kde nežijí žádní stálí obyvatelé – jen týmy údržbářů – se za okny i na ulicích svítí. To aby údržbáři poznali, které žárovky je třeba vyměnit.
Autor: Bob Steventon
Z někdejšího hornického městečka je dnes soukromý areál s omezeným vstupem, kde dočasně pobývají především správci a pracovníci údržby, ale jinak tu nikdo jiný nežije. Je to město duchů, kde nestraší. Mrtvola sídla, které umřelo, ale nerozkládá se.
Autor: Bob Steventon
Kitsault tak zůstává fascinujícím důkazem, že k vytvoření města nestačí postavit krásné domy, školy a obchody. Musí existovat také důvod, proč v nich lidé zůstanou.
Autor: Bob Steventon
Je Kitsault strašidelný? Zkuste si představit, jak se v dešti a mlze, promrzlí, dopotácíte k pobřeží, s nadějí, že vás světlo města navádí do bezpečí a mezi lidi. Ale za okny domů uvidíte jen pokoje zařízené podle padesát let staré módy, v nich se sice svítí, ale nikde není ani noha.
Autor: Bob Steventon