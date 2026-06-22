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Madridský věžák s dírou uprostřed šokuje i fascinuje. Jak se v něm žije?

Radomír Dohnal
Pravidelně se objevuje v žebříčcích těch nejošklivějších budov. Současně ale... Dům, který vypadá opravdu exoticky, byl dokončen v roce 2005. Vznikl za čtyři... Jak něco takového vlastně vznikne? K tomu se vyplatí „znát mapu“. Respektive... Čtvrť Sanchinarro je tvořena uniformní zástavbou šestipodlažních a... Když sem přišli nizozemští projektanti ze studia MVRDV, spolu se španělskou... Architekti vzali předlohu zde původních tvarů, kvádrů naležato s dírou... Takže dnes v té uniformní zástavbě ční k nebesům kolos, který těch pater má... Podivnosti tím nekončí. Tím, že architekti vzali ten španělský městský blok a... Pokud jste někdy zavítali na Pyrenejský poloostrov, slůvko „mirador“ (případně... Edificio Mirador je „vyhlídkou“. Jednak tím, že ze svého dvora – který leží na... Je to kreativní? To bezpochyby. A líbí se to? To už je trochu složitější.... Původní „ospalost“ sídliště místním docela vyhovovala. Navíc celé zadání...
Pravidelně se objevuje v žebříčcích těch nejošklivějších budov. Současně ale vévodí i výčtům kreativní architektury, počítá se k zázrakům postmoderny. Říct o Edificio Mirador, že je „odvážná“, není přehnané. Je jako stvořená k tomu, aby budila kontroverze. Jak se v ní ale žije?

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