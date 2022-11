Nejlepší technické stavby, které možná ani neznáte. Podívejte se

Zatímco jména mnohých architektů zná i laická veřejnost, autorizovaní inženýři a technici zůstávají často v pozadí. Často i proto, že „jejich“ stavby jsou skryté pod zemí. I proto při příležitosti svého 30. výročí ocenila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) třicítku nejlepších inženýrů a techniků, které reprezentují všechny stavební oblasti a činnosti. Právě oni se podíleli i na 30 vybraných nejlepších stavbách za posledních 30 let fungování ČKAIT.

2018 - Kolektor Hlávkův most - Páteřní inženýrské sítě na pravém a levém břehu Vltavy mezi lety 2016 až 2018 spojilo dílo Kolektor Hlávkův

most.

Jsou mezi nimi majitelé a ředitelé stavebních firem, profesoři, autoři patentů a studií v oblasti stavebních postupů nebo materiálů, tvůrci výjimečných konstrukčních řešení či osobnosti dlouhodobě propagující technické vzdělání a kultivaci stavebního prostředí.

Co jméno, to autorita ovlivňující několik desítek let tuzemské stavební prostředí. A v několika případech i kvalitu staveb v zahraničí. Přínos a význam každého z laureátů dokládají jejich profesní životopisy i obsáhlé rozhovory, v nichž vyprávějí o svých mnohdy neobyčejných zážitcích, uvedené ve výpravné publikaci „30 osobností“.

Ti nejlepší

Mezi třemi desítkami autorizovaných osob figurují matadoři českého vysokého učení technického jako profesoři Jiří Barták, Miroš Pirner. (ročník 1928!), jen o několik let mladší Jaroslav Procházka, s Brnem spjatý Jiří Stráský nebo naopak s pražskou ČVUT již několik desítek let spojený Jan L. Vítek.

Další ocenění inženýři a technici posunuli limity možností ve svých specializacích, ať jde o statiku, dopravní stavby, obnovu památek, hydroizolace nebo panelové či zděné konstrukce.

„Všichni jsou to odborníci na slovo vzatí a jejich odbornou erudici dokládá výběr realizovaných staveb doložených u každého z nich. Byla by však škoda si pouze prohlédnout obrázky zdařilých realizací, zajímavé jsou i rozhovory vedené s jednotlivými osobnostmi. Ačkoliv každý z oceněných by si zasloužil samostatnou monografii,“ uvažuje předseda ČKAIT Robert Špalek.

Stali se vzorem

Ačkoliv kritéria výběru byla výhradně odborná, vydaná publikace s minimalistickým názvem „30 osobností“ se jistě stane inspirativním, a místy také zábavným, čtením pro širokou veřejnost.

Čtenáři se v ní mohou seznámit například s Jaroslavem Procházkou, autorem inženýrského bestselleru „Navrhování betonových konstrukcí“, který v roce 1967 vyšel nákladem 10 000 kusů. Statik Vladimír Janata v rozhovoru vzpomíná, jak jeho návrh předpjaté konstrukce Sazka (O 2 ) areny inspiroval čínské inženýry a jak se při projektování vysílačů na Blízkém východě pro snazší realizaci raději naučil arabsky. Přínosné jsou i vzpomínky někdejších ředitelů stavebních společností Metrostav nebo SSŽ (nyní Eurovia) na transformaci trhu v 90. letech.

2016 – Jezero Medard-Libík, největší rekultivační jezero v České republice s plochou 493,5 ha vzniklo v bývalé lomové lokalitě území postiženého povrchovou těžbou uhlí Medard-Libík, která je severozápadně od Sokolova.

„Nebudu se zmiňovat o velikosti ztráty, kterou jsme na projektu vygenerovali. Byla vysoká. Na druhé straně reference, jež jsme si naším přístupem k partnerům získali, nám vše nahradily. Získali jsme punc špičkového dodavatele, který nikdy nenechá svého zákazníka ve štychu. A to nám otevřelo dveře na celý skandinávský trh a projekty, které jsme později na Islandu, ve Finsku, Norsku a Švédsku realizovali, nám ztrátu pokryly,“ vzpomíná otevřeně na první skandinávskou zakázku ražby dvou islandských tunelů Siglu (3,6 km) a Ólafs (6,1 km) před zhruba 15 lety tehdejší generální ředitel společnosti Metrostav Jiří Bělohlav.

Nominaci navrhlo sedmdesát členů Profesní akademie, která mohla nominovat celkem sto šest osobností. Profesní senát následně vybral a předložil představenstvu ČKAIT ke schválení třicet osobností.

2017 – Elektrárna Ledvice – nový zdroj. Hnědouhelná Elektrárna Ledvice s dvěma bloky s celkovým výkonem 770 MW využívá nejlepší dostupné technologie a patří k nejmodernějším energetickým zařízením svého druhu ve střední Evropě. Technicky mimořádně náročné stavební práce byly dokončeny za jeden rok. Nová kotelna vysoká 145 m je nejvyšší budovou i rozhlednou v ČR.