Nejkrásnější interiér roku: podívejte se na fantastický mezonet na Břevnově

Alena Řezníčková
Absolutním vítězem 11. ročníku ocenění Interiér roku 2025 se stala výjimečná rekonstrukce Mezonet na „šestce“ architektů Michal Škrny, Terezy Tejkalové a Tomáše Pavlakoviče ze studia Esté architekti. Zvítězil mezi 215 přihlášenými projekty.
Dvouramenné schodiště nahradili architekti celokovovým vřetenem, který nechává prostor obývacího pokoje otevřenější.

Dvouramenné schodiště nahradili architekti celokovovým vřetenem, který nechává prostor obývacího pokoje otevřenější. | foto: Zdeněk Polcar, studio Flusser

Celý objekt schodiště se po částech svařoval na místě přesně na milimetr.
Schodiště ve světlém champagne odstínu neustále modeluje světlo měnící se během...
Na hlavní plochy kuchyňského ostrůvku byl použitý Quartzit Patagonia, na volně...
Přesunutí jídelního stolu z kuchyně uvolnilo dostatečný prostor kuchyňskému...
Ze dvou bytů v malém bytovém domě na hranici městské památkové zóny Tejnka v Praze 6 – Břevnově vznikl prostorný mezonet. Na jeho úžasném výsledku měl nepochybně podíl i fakt, že projekt architekti navrhovali pro kamarády a mezi všemi panovala vzácná shoda a nadšení pro projekt.

Interiér působí spíš jako umělecká galerie: tmavé části byly díky výraznému prosvětlení vizuálně propojeny s obytnými prostory, vložené petrolejově modré boxy schovaly to, co má být skryto.

„Ze začátku jsme nadšení našich přátel mírnili. Počáteční váhání rozptýlila šance využít lépe krajní polohu bytu a zintenzivnit jeho propojení se zahradou. Tím se nám otevřela příležitost na razantnější návrhový vstup, který nakonec skončil výraznou proměnou dispozic i celkové atmosféry interiérů. Veliké díky za odvážné investory,“ říká architekt Michal Škrna.

Změna dispozice

Přeorientování vstupu do bytu z domovního schodiště odklonilo zádveří z průchozí střední části dispozice, prostorná šatna za zrcadlovými dveřmi je pro pětičlennou rodinu vítaným bonusem.

Zásadní moment proměny je prosvětlení vnitřní části dispozice ze třetího směru, západního štítu domu, a vizuální otevření dispozice na terasu s novou střešní zahradou. Ta proniká do interiéru velkoformátovými fixními okny v jídelně i kuchyni. Dříve tmavá část bytu, v podstatě jen vnitřní chodba mezi místnostmi, se stala plnohodnotnou součástí plynoucího prostoru nástupního patra.

Dvouramenné schodiště nahradili architekti celokovovým vřetenem, který nechává prostor obývacího pokoje otevřenější.
Celý objekt schodiště se po částech svařoval na místě přesně na milimetr.
Schodiště ve světlém champagne odstínu neustále modeluje světlo měnící se během dne, roli postupně doplňuje a přebírá stmívatelný podhled z barissolu v horním patře nad schodištěm.
Na hlavní plochy kuchyňského ostrůvku byl použitý Quartzit Patagonia, na volně vloženou podnož barového sezení mramor bílý Portogallo Estramoz.
Přesunutí jídelního stolu z kuchyně uvolnilo dostatečný prostor kuchyňskému ostrůvku, který slouží i jako barový pult.
Pracovna směrem do ulice je oddělitelná velkými posuvnými dveřmi skrytými v rámci petrolejově modrého boxu. Ten kombinuje koupelnu hostů, úložné prostory pracovny i jídelny a malý bar s vinotékou přístupné zasouvacími křídly.

Přesunutí jídelního stolu z kuchyně uvolnilo dostatečný prostor pro kuchyňský ostrůvek fungující i jako barový pult. Investor si přál pracovat s přírodním kamenem, na hlavní plochy ostrůvku je proto použitý Quartzit Patagonia, na volně vloženou podnož barového sezení mramor bílý Portogallo Estramoz.

Třetí kámen, tmavě červený mramor Rosso Levanto, „vykukuje“ z rubínově červeně lakované niky v jídelně. Kameny se prolínají celým bytem, v promyšleném patchworku se střídají nebo kombinují.

Původní dvouramenné schodiště propojující obě podlaží bytu zabíralo příliš mnoho místa. Architekti jej proto nahradili celokovovým vřetenem, který nechává prostor obývacího pokoje otevřenější, v patře lépe navazuje na chodbu mezi ložnicemi.

Architekt jim rozmluvil rozkládací sedačku. Místo ní nafoukl byt pomocí dveří

Proměna patra

Horní patro s ložnicemi je dispozičně upraveno tak, aby ložnice rodičů nebyla jen místem pro přespání. Zůstala orientovaná do zahrady, ale úpravou schodiště získala nové prostorové řešení.

Na ložnici plynule navazuje koupelna, oddělená druhým modrým boxem, do prostorou vloženým sprchovým koutem. Posuvné dveře boxu umožňují nechat prostor propojený, při jejich zavření se modrý box při pohledu z ložnice změní ve stěnu, vynikne tak teplejší tmavší odstín modré, záměrně sladěný s barevností obrazu Iry Svobodové.

Dětské pokoje jsou hravější, ne tak přísně napojené na vizuál celého bytu. Na startu jejich návrhu byl workshop s dětmi a kreslení toho, co by si přály. Holčičí se dvěma odstíny růžové, tajnými dveřmi na palandu a houpačkou. Klučičí se zavěšenými kruhy a žebřinami, projektorem a velkou lampou na kreslení.

Odůvodnění poroty

„Porota ocenila pojetí bytu jako vizuálně neutrální základny. Dále zdůraznila vložené schodiště, které přináší prostoru novou dynamiku a samo se stává sochou. Prostor je promyšlený od celkové funkční koncepce, přes technické aspekty a použité materiály až po naprosté detaily.“

Nové průhledy vyvolaly potřebu řešit i navazující terasu a původní zelenou střechu nad garáží v přízemí. Část s terasovými prkny je určená pro sezení, část upravená na intenzivní zelenou střechu se vzrostlými muchovníky, malinami a lesními jahodami je hlavně pro radost.

„Vymývaná betonová dlažba na průběžných balkonech v nových návaznostech neobstála, nahradili jsme ji jednodušší keramickou dlažbou ve větším formátu. Skladba zeleně se opakuje i na navazujících balkonech a částečně reaguje na zeleň vzrostlé zahrady, kterou investorka se zahradníky postupně oživuje,“ popisuje architektka Tereza Tejkalová.

Díky propojení interiéru s okolím a až nezvyklému klidu lokality má mezonet atmosféru spíše rodinného domu. Prostě zahrada, maliny, dřevo, krb. Chybí už jen sauna na střeše.

Vítězové si odnesli sošku porcelánové Stelly

Výsledky soutěže Interiér roku 2025 byly vyhlášeny 19. května 2026 v pražském Centru současného umění DOX. Vítězové si odnesli sošku porcelánové Stelly. O vítězích rozhodla osmnáctičlenná mezinárodní porota vedená emeritním rektorem pražské VŠUP prof. akad. arch. Jiřím Pelclem dr. h. c.

Vedle kategorie Novostavba, Rekonstrukce a Nízkonákladové bydlení, které se věnují soukromým interiérům, bylo uděleno dalších šest cen pro veřejné interiéry, ale také ocenění veřejnosti, zahraničních médií nebo novinářů.

Poprvé byly uděleny „porcelánové ceny“, nikoliv skleněné objekty. Soška Stelly byla vyrobená v nejstarší a největší české porcelánce Thun 1794. Jejím autorem je designér Antonín Tomášek. Jméno dali němému pozorovateli interiérů fanoušci v anketě na sociálních sítích. Stella znamená latinsky hvězda.

Přehled vítězů všech kategorií

  • Soukromý interiér – Rekonstrukce:
    Mezonet na „šestce“ (vítěz kategorie a absolutní vítěz)
    Michal Škrna, Tereza Tejkalová a Tomáš Pavlakovič, Esté architekti
  • Soukromý interiér – Novostavba:
    Rodinný dům Klecany
    Martina Pištěláková a Ondřej Lukeš, Martina design
  • Veřejný interiér I (restaurace, kavárny, hotely):
    Mexická, Praha
    Kristina Sudreová, Zdeněk Rychtařík, Václav Červenka, František Vorel a Lukáš Novák, 20-20 Architekti
  • Veřejný interiér II (obchody, služby, školy, zdravotnická zařízení a veřejné prostory):
    Základní a mateřská škola Via, Beroun
    Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch a Ing. arch. Ondřej Králík, spolupráce: Petr Bočan, Jakub Neumann a Martina Formánková, OV Architekti
  • Veřejný interiér LD Seating (kanceláře, huby a coworkingová centra):
    Cowork Purkyňova, Brno
    Ing. arch. Iveta Křížová, Premier Interiors
  • Interiér roku – Velux (cena generálního partnera):
    Vila na Výsluní, Letovice
    Ing. arch. Petr Skrušný, Architektonika 3000
            • Cena novinářů:
              Byt v pražském paneláku
              Alexandra Hoffmannová a Jakub Hoffmann, Hurá studio
            • Cena zahraničních médií:
              Vila M, Praha
              Ing. arch. Katarína Varsová a Ing. Jan Roučka, Tunicate
Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

Vila slavného kameramana Ondříčka v Hlubočepích je na prodej za 49 milionů

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným...

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným filmovým architektem Jindřichem Goetzem, stojí na prestižním místě vilové čtvrti Žvahov v Praze 5 – Hlubočepích nedaleko...

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení...

Z jedné strany Brno, z druhé les. Unikátní vila vám ukáže, jak vypadá luxus

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého...

Kde jinde by měla vzniknout rodinná vila s rukopisem funkcionalismu a minimalismu než v Brně? Je skvěle umístěná, sousedí s lesem, přitom stojí nedaleko centra moravské metropole. Soukromí obyvatel...

Odmítli schody i kompromisy v kvalitě. Tak vypadá recept na pohodlné bydlení

Umístění domu na parcele je zvoleno pečlivě s cílem plně využít všechny...

Jiří a Hanka si přáli jednopodlažní dům ve tvaru L, ale na parcele pro něj nebylo dost místa. Nechtěli mít ani jeden schod, ovšem pozemek byl svažitý. Měli našponovaný rozpočet, ale nechtěli se vzdát...

