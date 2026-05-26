Ze dvou bytů v malém bytovém domě na hranici městské památkové zóny Tejnka v Praze 6 – Břevnově vznikl prostorný mezonet. Na jeho úžasném výsledku měl nepochybně podíl i fakt, že projekt architekti navrhovali pro kamarády a mezi všemi panovala vzácná shoda a nadšení pro projekt.
Interiér působí spíš jako umělecká galerie: tmavé části byly díky výraznému prosvětlení vizuálně propojeny s obytnými prostory, vložené petrolejově modré boxy schovaly to, co má být skryto.
„Ze začátku jsme nadšení našich přátel mírnili. Počáteční váhání rozptýlila šance využít lépe krajní polohu bytu a zintenzivnit jeho propojení se zahradou. Tím se nám otevřela příležitost na razantnější návrhový vstup, který nakonec skončil výraznou proměnou dispozic i celkové atmosféry interiérů. Veliké díky za odvážné investory,“ říká architekt Michal Škrna.
Změna dispozice
Přeorientování vstupu do bytu z domovního schodiště odklonilo zádveří z průchozí střední části dispozice, prostorná šatna za zrcadlovými dveřmi je pro pětičlennou rodinu vítaným bonusem.
Zásadní moment proměny je prosvětlení vnitřní části dispozice ze třetího směru, západního štítu domu, a vizuální otevření dispozice na terasu s novou střešní zahradou. Ta proniká do interiéru velkoformátovými fixními okny v jídelně i kuchyni. Dříve tmavá část bytu, v podstatě jen vnitřní chodba mezi místnostmi, se stala plnohodnotnou součástí plynoucího prostoru nástupního patra.
Pracovna směrem do ulice je oddělitelná velkými posuvnými dveřmi skrytými v rámci petrolejově modrého boxu. Ten kombinuje koupelnu hostů, úložné prostory pracovny i jídelny a malý bar s vinotékou přístupné zasouvacími křídly.
Přesunutí jídelního stolu z kuchyně uvolnilo dostatečný prostor pro kuchyňský ostrůvek fungující i jako barový pult. Investor si přál pracovat s přírodním kamenem, na hlavní plochy ostrůvku je proto použitý Quartzit Patagonia, na volně vloženou podnož barového sezení mramor bílý Portogallo Estramoz.
Třetí kámen, tmavě červený mramor Rosso Levanto, „vykukuje“ z rubínově červeně lakované niky v jídelně. Kameny se prolínají celým bytem, v promyšleném patchworku se střídají nebo kombinují.
Původní dvouramenné schodiště propojující obě podlaží bytu zabíralo příliš mnoho místa. Architekti jej proto nahradili celokovovým vřetenem, který nechává prostor obývacího pokoje otevřenější, v patře lépe navazuje na chodbu mezi ložnicemi.
Proměna patra
Horní patro s ložnicemi je dispozičně upraveno tak, aby ložnice rodičů nebyla jen místem pro přespání. Zůstala orientovaná do zahrady, ale úpravou schodiště získala nové prostorové řešení.
Na ložnici plynule navazuje koupelna, oddělená druhým modrým boxem, do prostorou vloženým sprchovým koutem. Posuvné dveře boxu umožňují nechat prostor propojený, při jejich zavření se modrý box při pohledu z ložnice změní ve stěnu, vynikne tak teplejší tmavší odstín modré, záměrně sladěný s barevností obrazu Iry Svobodové.
Dětské pokoje jsou hravější, ne tak přísně napojené na vizuál celého bytu. Na startu jejich návrhu byl workshop s dětmi a kreslení toho, co by si přály. Holčičí se dvěma odstíny růžové, tajnými dveřmi na palandu a houpačkou. Klučičí se zavěšenými kruhy a žebřinami, projektorem a velkou lampou na kreslení.
Odůvodnění poroty
„Porota ocenila pojetí bytu jako vizuálně neutrální základny. Dále zdůraznila vložené schodiště, které přináší prostoru novou dynamiku a samo se stává sochou. Prostor je promyšlený od celkové funkční koncepce, přes technické aspekty a použité materiály až po naprosté detaily.“
Nové průhledy vyvolaly potřebu řešit i navazující terasu a původní zelenou střechu nad garáží v přízemí. Část s terasovými prkny je určená pro sezení, část upravená na intenzivní zelenou střechu se vzrostlými muchovníky, malinami a lesními jahodami je hlavně pro radost.
„Vymývaná betonová dlažba na průběžných balkonech v nových návaznostech neobstála, nahradili jsme ji jednodušší keramickou dlažbou ve větším formátu. Skladba zeleně se opakuje i na navazujících balkonech a částečně reaguje na zeleň vzrostlé zahrady, kterou investorka se zahradníky postupně oživuje,“ popisuje architektka Tereza Tejkalová.
Díky propojení interiéru s okolím a až nezvyklému klidu lokality má mezonet atmosféru spíše rodinného domu. Prostě zahrada, maliny, dřevo, krb. Chybí už jen sauna na střeše.
Vítězové si odnesli sošku porcelánové Stelly
Výsledky soutěže Interiér roku 2025 byly vyhlášeny 19. května 2026 v pražském Centru současného umění DOX. Vítězové si odnesli sošku porcelánové Stelly. O vítězích rozhodla osmnáctičlenná mezinárodní porota vedená emeritním rektorem pražské VŠUP prof. akad. arch. Jiřím Pelclem dr. h. c.
Vedle kategorie Novostavba, Rekonstrukce a Nízkonákladové bydlení, které se věnují soukromým interiérům, bylo uděleno dalších šest cen pro veřejné interiéry, ale také ocenění veřejnosti, zahraničních médií nebo novinářů.
Poprvé byly uděleny „porcelánové ceny“, nikoliv skleněné objekty. Soška Stelly byla vyrobená v nejstarší a největší české porcelánce Thun 1794. Jejím autorem je designér Antonín Tomášek. Jméno dali němému pozorovateli interiérů fanoušci v anketě na sociálních sítích. Stella znamená latinsky hvězda.
Přehled vítězů všech kategorií
- Soukromý interiér – Rekonstrukce:
Mezonet na „šestce“ (vítěz kategorie a absolutní vítěz)
Michal Škrna, Tereza Tejkalová a Tomáš Pavlakovič, Esté architekti
- Soukromý interiér – Novostavba:
Rodinný dům Klecany
Martina Pištěláková a Ondřej Lukeš, Martina design
- Soukromý interiér – Nízkonákladové bydlení:
Výhled na Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
Ing. arch. Jan Bek a MgA. Aneta Krupková, BEKARCH
- Veřejný interiér I (restaurace, kavárny, hotely):
Mexická, Praha
Kristina Sudreová, Zdeněk Rychtařík, Václav Červenka, František Vorel a Lukáš Novák, 20-20 Architekti
- Veřejný interiér II (obchody, služby, školy, zdravotnická zařízení a veřejné prostory):
Základní a mateřská škola Via, Beroun
Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch a Ing. arch. Ondřej Králík, spolupráce: Petr Bočan, Jakub Neumann a Martina Formánková, OV Architekti
- Veřejný interiér LD Seating (kanceláře, huby a coworkingová centra):
Cowork Purkyňova, Brno
Ing. arch. Iveta Křížová, Premier Interiors
- Interiér roku – Velux (cena generálního partnera):
Vila na Výsluní, Letovice
Ing. arch. Petr Skrušný, Architektonika 3000
- Hlasování veřejnosti:
Statek pro Martinu
Monika Drbalová, Tempus Design
- Cena novinářů:
Byt v pražském paneláku
Alexandra Hoffmannová a Jakub Hoffmann, Hurá studio
- Cena zahraničních médií:
Vila M, Praha
Ing. arch. Katarína Varsová a Ing. Jan Roučka, Tunicate