Mrakodrap, který budí půl města. Ekologická stavba, která nesmí vyrábět elektřinu. Budova, v jejímž okolí vítr zabíjí. Při projektování mrakodrapů se architekti starají především o to, aby jejich dílo náporu větru odolalo. Výsledkem pak mohou být i stavby, v jejichž okolí jde za špatného počasí o život.
Autor: Profimedia.cz
Sahá do výšky 168 metrů a ve svých sedmačtyřiceti podlažích nese jak luxusní byty, tak hotelové pokoje. Mrakodrap Beetham Tower pak v městské krajině Manchesteru spolehlivě rozeznáte podle jeho charakteristické skleněné ploutve na vrcholu. A právě ta se stala příčinou problému.
Autor: Tony Grist, Creative Commons
Beetham Tower je jako obří hudební nástroj, který nikdo neumí vypnout. Při silném větru se mrakodrap rozezní pronikavým, táhlým tónem, který je slyšitelný na kilometry daleko. Obyvatelé Manchesteru ten zvuk přirovnávají k nářku přízraků nebo soundtracku sci-fi hororu.
Autor: Suicine, Creative Commons
Ten podivný zvuk se tu začal ozývat v roce 2006, krátce po dokončení stavby. Proč? Zdrojem toho protivného zvuku je právě ta dekorativní skleněná ploutev na vrcholu budovy. Proudění vzduchu kolem jejích lamel vyvolává aeroakustické jevy. Podobně jako u dechového hudebního nástroje.
Autor: Lauren, Creative Commons
Pikantní na tom je, že v nejvyšším patře budovy měl vlastní byt také její architekt Ian Simpson. Ten se v roce 2012 obyvatelům města za vytvoření zpívajícího mrakodrapu veřejně omluvil. Ale ani omluva, ani opakované zásahy techniků v následujících letech, nedokázaly problém spolehlivě odstranit.
Autor: Stockporthatter, Creative Commons
Tohle bude opravdu veliké. A ne jen proto, že jsme se přesunuli do Londýna. Rezidenční mrakodrap Strata SE1 se totiž do širokého povědomí zapsal „selháním, které mělo napravit selhání“.
Autor: Stacey Harris, Creative Commons
Jak tomu rozumět? Mrakodrapy si v posledních letech vysloužily spoustu kritiky. Třeba za to, že jsou ve své podstatě neekologické. A Strata SE1 to měl napravit. Svých 148 metrů výšky měl zužitkovat k tomu, že se současně stane městskou větrnou elektrárnou.
Autor: TheFrog001, Creative Commons
Nápad osadit coby strukturní součást projektu do vrcholu mrakodrapu tři větrné turbíny byl přijat s nadšením. Stejně jako zpráva, že jimi Strata SE1 pokryje osm procent své spotřeby energie. To je „eko“ i „eko“, tedy ekonomické i ekologické. Jenže něco se ošklivě nepovedlo.
Autor: Cmglee, Creative Commons
Jak se ukázalo, provoz těch tří turbín doprovázely hluk a vibrace, které obtěžovaly obyvatele nejvyšších pater – tedy právě majitele těch nejdražších bytů v celém mrakodrapu. Řešení? Vypnout turbíny. Strata SE1 je tedy ekologický mrakodrap, který nesmí vyrábět elektřinu.
Autor: Zefrog, Creative Commons
Z ambiciózního symbolu ekologické architektury se tak stal především dekorativní prvek panoramatu jižního Londýna. Pro jeho podivnou siluetu se mu dnes přezdívá The Razor, Holicí strojek. A je považován za důkaz, že ekologická technologie je neslučitelná s komfortem výškového bydlení.
Autor: Profimedia.cz
Tam, kde dřív stály budovy dvě – Dvojčata – dnes stojí budova jedna. Jak k tomu došlo, to záhadou není. Události z 11. září 2001 zapomenuté nejsou. Jenže právě kvůli nim má One World Trade Center reputaci památníku národní tragédie. Budovy, kterou není vhodné kritizovat. I když je za co.
Autor: King of Hearts, Creative Commons
Mrakodrap vysoký 541 metrů, dominanta nového komplexu Světového obchodního centra, se totiž projevuje znepokojivými zvuky. Za silného větru vyje. Už v roce 2012, kdy se k New Yorku přiblížil hurikán Sandy, vydávala tehdy ještě nedokončená věž neobvyklý, táhlý zvuk.
Autor: Kidfly182, Creative Commons
Možná příčina? Proudění vzduchu kolem stavebních prvků ve vrchní části věže, které nejspíš může vyvolávat rezonance nebo periodické odtrhávání vzdušných vírů. Připomíná to kovově podbarvený nářek. Zdroj zvuku zatím není ani spolehlivě identifikovaný.
Autor: Kidfly182, Creative Commons
Když si něco takového přečtou američtí patrioti, uznale pokývají hlavou. Podle nich je to v pořádku, když budova připomínající tragédii tklivě sténá. Lidé, kteří se musí pravidelně pohybovat v okolí One World Trade Center, to ale tak nevidí. A kritizovat chybu? To je skoro jako znevažování 11. září.
Autor: Kidfly182, Creative Commons
Říkalo se jí Fullerova budova. Pak také Flatiron Building. Ale Newyorčani o ní dál hovoří prostě jako o Žehličce. Tahle ikonická stavba v sobě má kus historie. Po svém dokončení v roce 1902 byla se svými 87 metry výšky považována za jeden z prvních mrakodrapů.
Autor: Mobilus In Mobili, Creative Commons
Stavba s trojúhelníkovitým půdorysem rovněž obohatila folklor New Yorku. Způsobem, který si pochvalovali hlavně pánové. Výška budovy, její klínovitý tvar a specifické uspořádání okolních ulic totiž vytvářejí podmínky pro komplikované proudění vzduchu a zesilování přízemních poryvů.
Autor: Chris06, Creative Commons
V krátkosti řečeno, tenhle mrakodrap zvedal dámám sukně. A to tak intenzivně, že se tu shlukovali pánové v napjatém očekávání, kdy zase zafouká. Dámy se pak okolí 23. ulice radši začaly vyhýbat. Je to vlastně jen maličkost ze starých časů, ale dobrý úvod k následujícímu případu.
Autor: Alex Knowlton, Creative Commons
Ve Velké Británii, respektive v Leedsu, totiž od roku 2007 měli něco podobného. Bridgewater Place, 112 metrů vysoký kancelářský a rezidenční komplex. I on svou hmotou silně ovlivňoval proudění větrů a jejich zesilování. O dost razantněji než newyorská Žehlička.
Autor: WMrapids, Creative Commons
V okolí mrakodrapu dosahovaly poryvy větru rychlosti kolem 120 km/h. To už je pořádný orkán. Vítr tu podrážel nic netušícím chodcům nohy, uměl s nimi vymést chodník. V březnu 2011 došlo k tragédii: vítr převrátil nákladní automobil, který usmrtil procházejícího muže.
Autor: Lad 2011, Creative Commons
Za silného větru následně museli začít uzavírat okolní komunikace pro pěší. Z Bridgewater Place vám občas policisté neumožnili vyjít jen proto, že venku foukalo. To byl docela problém.
Autor: Tim Green, Creative Commons
Co za tím stálo? Mohutná plocha mrakodrapu zachytává proudící vzduch a odvádí ho směrem k zemi. Přestože předrealizační modelování takové problémy vůbec nepředpokládalo, skutečnost byla dramaticky odlišná.
Autor: Alexander Booth, Creative Commons
Jako řešení vznikla v okolí mrakodrapu rozsáhlá soustava protivětrných clon, přístřešků a perforovaných konstrukcí umístěných nad vozovkou. Samotný systém větrolamů byl dokončen v roce 2018 a jeho realizaci museli zaplatit majitelé Bridgewater Place.
Autor: Tim Green, Creative Commons
Nic proti New Yorku, ale vzhledem k tamní koncentraci výškových budov právě tam narážíme i na největší koncentraci problémů, které mrakodrapy působí. Věrným příkladem je i CitySpire Center. Přibližně 248 metrů vysoký mrakodrap s osmibokým půdorysem a charakteristickou kupolí na vrcholu.
Autor: Epicgenius, Creative Commons
Ta charakteristická kopule, která korunuje celé stavební dílo, ke cti budově ovšem neslouží. Funguje jako obří píšťala. Nedlouho po dokončení stavby začal obyvatele okolních ulic obtěžovat vysoký, pronikavý tón.
Autor: Jim.henderson, Creative Commons
Hluk pronikal do bytů a budil obyvatele vzdálené až šest městských bloků od mrakodrapu. Na vině byly lamely v koruně budovy, jejichž uspořádání za určitých povětrnostních podmínek generovalo nežádoucí zvuk.
Autor: Henning Klokkeråsen from Oslo, Creative Commons
Naštěstí technici našli překvapivě jednoduché řešení. Odstranili každou druhou lamelu, čímž změnili charakter proudění vzduchu. Protivný hvizd píšťaly nad Manhattanem ustal.
Autor: Ilkka Simomaa, Creative Commons
Baví vás stavby, které hrají? Ještě jednu si tedy dovolíme připomenout. I když ta k bydlení rozhodně neslouží. Ikonický most ze San Franciska, Golden Gate Bridge, jistě znáte. Ovšem to, že občas funguje jako ta největší foukací harmonika na světě, asi netušíte.
Autor: Frank Schulenburg, Creative Commons
Že jste o tom nevěděli? Nic si z toho nedělejte. Většina obyvatel San Franciska o tom taky neměla tušení. Zjistili to až po modernizaci zábradlí, ochranných a nosných prvků, která proběhla v roce 2020.
Autor: Cary Bass, Creative Commons
Nové tenčí lamely zábradlí měly zlepšit aerodynamické vlastnosti mostu. Vedlejším účinkem však byla tvorba výrazných akustických jevů. Možnost vzniku zvuku sice technici předpokládali, ne však jeho intenzitu.
Autor: Dietmar Rabich, Creative Commons
Už v červnu 2020 se z mostu za silného větru začal ozývat intenzivní, mnohatónový zvuk. Byl slyšitelný i ve vzdálených částech San Franciska. Někteří obyvatelé ho považovali za fascinující, jiní za naprosto nesnesitelný.
Autor: Dietmar Rabich, Creative Commons
Následné testování identifikovalo dva charakteristické zvukové projevy – první ve frekvenčním rozsahu 280–700 Hz, druhý kolem 1 100 Hz. Jako řešení byly navrženy speciální kovové objímky s pryžovými vložkami, které tuhle „foukací harmoniku“ zase utišily.
Autor: Rich Niewiroski Jr., Creative Commons