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Tohle se vážně nepovedlo. Mrakodrap jako obří krutá píšťala nebo smrtící past
Mrakodrap, který budí půl města. Ekologická stavba, která nesmí vyrábět elektřinu. Budova, v jejímž okolí vítr zabíjí. Při projektování mrakodrapů se architekti starají především o to, aby jejich...
Šokující proměna v Liberci. Zepředu půvabná vilka, zezadu ultramoderní bydlení
Vilka z roku 1914, nejmenší domek v horní části Liebiegova městečka v Liberci, prošla náročnou proměnou od architektonického studia atakarchitekti. Zaslouženě se dostala mezi 25 nominovaných staveb...
Byt na prestižní adrese v Praze prošel totální proměnou. Výsledek bere dech
Celková rekonstrukce bytu na pražském Rašínově nábřeží s výhledem na Vltavu a Pražský hrad byla navržena tak, aby splňovala současné požadavky a přání majitelů při zachování historického rázu domu v...
Osada Baba vznikla jako reklama na moderní bydlení. Dnes nemá v Evropě obdobu
Ve 30. letech minulého století vyrostla na tehdejším severním okraji Prahy nová čtvrť od nejlepších architektů své doby. Měla být ukázkou možností moderního a zároveň dostupného bydlení pro masy,...
V mezonetu 1+kk v Krušných horách se vyspí 6 lidí. Architekti dokázali zázraky
Aby v bytě 1+kk mohlo pohodlně přespat až šest lidí, to není vůbec jednoduché. Jenže architekti občas dokážou zázraky. A tak vznikl praktický interiér, kde se prolíná moderní design s prvky horské...
Majitel sliboval klidný dům, peklo přišlo po koupi. Slyšíme každý krok sousedů
Koupili jsme byt ve staré bytovce. Majitel nám tvrdil, že v domě je klid a o sousedech skoro nevíte. Pokaždé, když jsme byli na prohlídce, byl v bytě opravdu klid. Když jsme začali trochu...
Nechtěli na nic čekat. Manželé si postavili dům v Moravském krasu za dva měsíce
Manželé Marcela a Tomáš koupili pozemek v Moravském krasu původně jako investici na důchod. Nakonec se ale rozhodli nečekat, upravili si katalogový projekt a za dva měsíce jim na parcele vyrostla...
Šokující proměna v Liberci. Zepředu půvabná vilka, zezadu ultramoderní bydlení
Vilka z roku 1914, nejmenší domek v horní části Liebiegova městečka v Liberci, prošla náročnou proměnou od architektonického studia atakarchitekti. Zaslouženě se dostala mezi 25 nominovaných staveb...
Tohle se vážně nepovedlo. Mrakodrap jako obří krutá píšťala nebo smrtící past
Mrakodrap, který budí půl města. Ekologická stavba, která nesmí vyrábět elektřinu. Budova, v jejímž okolí vítr zabíjí. Při projektování mrakodrapů se architekti starají především o to, aby jejich...
Střecha z rákosu? Vila sází na jeho špičkové vlastnosti a skrývá překvapení
Postavit si luxusní vilu a pokrýt ji rákosem? To zní jako divný nápad. Jenže v Lotyšsku má tato přírodní krytina tradici. Architekti z OAD tu vytvořili dům, který využívá staré stavební postupy, ale...
Půdní byt v Holešovicích, který klame tělem. Uvnitř vás čeká fajn překvapení
Olga Rokosová je živým příkladem toho, že skloubit stylové bydlení a podnikání je možné. Její půdní vestavba v pražských Holešovicích je zároveň showroomem italských bot. Luxusní kousky jsou...
V mezonetu 1+kk v Krušných horách se vyspí 6 lidí. Architekti dokázali zázraky
Aby v bytě 1+kk mohlo pohodlně přespat až šest lidí, to není vůbec jednoduché. Jenže architekti občas dokážou zázraky. A tak vznikl praktický interiér, kde se prolíná moderní design s prvky horské...
Mladý pár si v Patagonii postavil úkryt před světem. Teď ho nabízí i ostatním
Na první pohled působí v opuštěné krajině až nepatřičně, přesto do ní dokonale zapadá. Dům s názvem Atalaya, který navrhlo studio Refugio Outdoor, stojí v odlehlé části severní Patagonie. Původně...
Soutěž o nejlepší proměnu interiéru. První místo dokazuje, že to jde i levně
Je tady vyhlášení soutěže o proměny čtenářských domovů. Z došlých příspěvků vybrala redakce čtyři, které odmění za originalitu i zajímavá řešení. Nahlédněte, jak bydlí moderní student, vášnivý...
Když byt roste s rodinou. Architekti ten svůj rozšířili do sklepa i přístavbou
Domy lze poměrně snadno zvětšit, přidat patro či proměnit půdu na obytný prostor. Ale byt? Tento malý zázrak se povedl tvůrcům ze studia Lennox architekti. Šlo o jejich vlastní bydlení.
Apartmány v Bad Kleinkirchheimu se zajištěným pronájmem a možností vlastního užívání
Bad Kleinkirchheim, Korutany, Rakousko
3 572 876 Kč
Osm ložnic, kino a Las Vegas na dlani. Prohlédněte si rezidenci za 542 milionů
Luxusní rezidence The Empire Estate v nevadském Hendersonu hledá nového majitele. Za 24,5 milionu dolarů (542 milionů korun) nabízí výhled na Las Vegas Strip, osm ložnic, třináct koupelen, soukromé...
Osada Baba vznikla jako reklama na moderní bydlení. Dnes nemá v Evropě obdobu
Ve 30. letech minulého století vyrostla na tehdejším severním okraji Prahy nová čtvrť od nejlepších architektů své doby. Měla být ukázkou možností moderního a zároveň dostupného bydlení pro masy,...