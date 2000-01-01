náhledy
S dvaatřiceti patry je obytná věž AGE360 k nepřehlédnutí. A to nejen tím, že je v brazilské Curitibě jednou z těch vůbec nejvyšších staveb. Pozornost k sobě magneticky přitahuje svou zvláštní, jakoby děrovanou fasádou. Vnější kostra této stavby je přitom posetá balkony a terasami plnými zeleně.
Autor: Joana França
S výškou 124 metrů a je věžák AGE360 jedním z nejvyšších obytných objektů v celé brazilské Curitibě. Právě ta výška zprvu místní docela nepříjemně dráždila. Nechtěli, aby se ve čtvrti Ecoville, která je známá svou nízkou hustotou zástavby, objevil nějaký obří monolit.
Architekti (ze studií ARCHITECTS OFFICE a Triptyque) museli přijít s návrhem, který by respektoval nejen stavební předpisy, ale i názory obyvatel čtvrti. Nechtěli projektovat štíhlou jehlu nebo obří kvádr. Ale něco, co by vytvářelo více otevřený objem.
Studií o tom, jak by měl věžák vlastně vypadat, a kam přesně jej usadit, provedli dohromady sedmačtyřicet. A teprve osmačtyřicátý návrh se dočkal té nejširší shody na straně obyvatel i investorů. AGE360 tedy rozhodně není zbrklým dílem.
Nosnou strukturu této nevšední budovy vytváří exoskelet. Tedy vnější kostra, do níž se vysoký věžák vplétá. Je tvořena vystupujícími sloupy a propojenými rámy, které jsou viditelné z exteriéru. Věžák díky ní vypadá jako podivuhodný geometricky děrovaný ementál.
Přesně kalibrované rozměry umožnily nevšední kombinaci estetiky a funkce. Náhodného tu není nic. Vertikální struktura byla řešena tak, aby odolala větru a snižovala vlnění fasády, betonovou konstrukci doplňují ocelové výztuže.
I když se projekt nachází v daleké brazilské Curitibě, o betonovou konstrukci se postarala rakouská stavební společnost Doka. Dodala potřebné technologie i know-how. Fasáda domu je tvořena betonovými panely s hladkým povrchem, osazenými a litými monoliticky, bez spár.
Tento ne úplně všední přístup pak umožnil architektům vytvořit obytný objem, výplň stavby, která není rozdělena dalšími konstrukcemi. Podpůrné sloupy a nosné zdi nejsou uvnitř domu zapotřebí, drží je jen venkovní kostra.
K čemu je dobrá stavba, v níž neubírají z vnitřního prostoru místo nosné zdi? Třeba k tomu, že byty uvnitř mohou být svými dispozicemi velmi rozmanité. Efekt architekti posílili ještě modulární konstrukcí vnitřních stěn.
Takže o tom, kolik vlastně na jedno podlaží připadá bytů, není definitivně rozhodnuto. Nikdy nebude. Protože zastavěný prostor, 17 tisíc metrů čtverečních, se může dál měnit. Vyvíjet podle potřeb svých obyvatel. Modulární povaha interiérů také výrazně usnadňuje budoucí renovace.
Výška je u každé takové stavby výhodou i nedostatkem současně. Je určitě fajn, že nabízí rozhledy obyvatelům do dálek. Ale upřímně, co z těch rozhledů asi tak mají, když jsou od vnějšího prostředí odděleni masou fasády, že? Tady se to architekti rozhodli uchopit jinak.
Betonové rámy exoskeletu tu zároveň slouží jako opěrné prvky pro balkony a zábradlí. Zelené terasy na jednotlivých patrech obyvatelům zpřístupňují venkovní prostředí. Každé patro se tím mění v rozhlednu, kde vítr i slunce pocítíte na vlastní kůži a ne jen za sklem.
Jen sklem a betonem by se srdcí svých obyvatel příliš nedotkla. A proto terasy nesou bujnou zeleň. Stará s o ní integrovaný zavlažovací systém. Umístění a konkrétní druhy rostlin odpovídají tomu, co by mělo v takových výškách růst.
Ty „díry v ementálu“ vypadají nahodile rozmístěné, ale ve skutečnosti jsou do detailů propočítané. Pochopitelně kvůli nosnosti, ale také i proto, aby optimalizovaly příjem slunečního záření. Na severní a východní straně jich je o trochu víc, protože jimi budova „chladí“ svůj interiér.
Základy budovy jdou skutečně do hloubky, jsou vyztuženy monolitickým betonem. A nad nimi se pak nachází technická zázemí a servisní prostory pro rezidenty. Rozměrné jsou také rezervoáry jímající dešťovou vodu. Protože toalety uvnitř splachujete dešťovkou.
Budova AGE360 stojí na jakémsi (obřím) soklu. Tím garantuje odolnost stavby proti vlhkosti i bočním pohybům. Vítr umí být v Curitibě docela nepříjemně silný. Podstavec má i estetický smysl, je navržen jako vizuální přechod mezi městem a obytnou věží.
Jak asi může být taková „děravá“ výšková budova energeticky úsporná? Překvapivě docela dost. Okenní výplně jsou celoskleněnné, vícevrstvé a osazené přímo do exoskeletu. Sklo má zároveň ochranu proti UV záření a tepelnou izolaci. Těmito „dírami“ teplo neuniká.
Příznivou bilanci doplňují energeticky efektivní systémy včetně LED osvětlení. Exoskelet zároveň poskytuje přirozené stínění během dne, takže za provoz klimatizace se tu zbytečně neutrácí. Technologie i chytrá architektura podporují šetrný provoz budovy.
Lidé z okolí nechtěli, aby v jejich čtvrti vyrostl tuctový věžák. Dílo, které tu ale architekti ze studií ARCHITECTS OFFICE a Triptyque dovedli do zdárného konce, je těší. Protože budova AGE360 se za nějakou tuctovou rozhodně považovat nedá.
Nápad s „ementálem“ - respektive s exoskeletem - dal v Curitibě vzniknout docela jinému formátu stavby. Která se líbí.
