Vypadá jako obří ementál. Unikátní věžák udivuje fasádou plnou děr a zeleně
Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém
Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...
Vyměnil dům za vrak lodi. Udělal osudovou chybu a přišlo tvrdé vystřízlivění
Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky...
Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny
Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...
Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu
Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...
Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku
Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...
Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu
Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun)...
Žádný kýč, jen harmonie. Tato rekonstrukce bytu na Letné se opravdu povedla
Byt v činžovním domě z počátku 20. století v oblíbené pražské čtvrti Letná potřeboval kompletní rekonstrukci, které se ujali architekti Vít Svoboda a Pavel Nový z ateliéru 0,5 Studio. Výsledek?...
Pozor, padá sníh! Kdo odpovídá za sníh na střeše, který může zranit chodce
Bydlím v Praze v domě, který spravuje naše SVJ. Budova stojí u poměrně frekventovaného chodníku, kde se denně pohybuje velké množství lidí, maminky s kočárky a senioři. Na střeše se nyní vytvořily...
Srdcem domu pro rodinu s třemi dětmi je kuchyň. Hračky na zemi nevadí
Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli...
Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit
Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5...
Pronájem bytu 2+1 62 m2 Přerov, Vaňkova
Vaňkova, Přerov - Přerov I-Město
10 000 Kč/měsíc
Jak vypadá luxus v koupelně: palisandr, měď a posilovna za dveřmi
Koupelna už dávno není popelkou, spíš naopak. Důkazem je i luxusní koupelna, kde byly použity výjimečné materiály včetně přírodní palisandrové dýhy, která podtrhuje nadčasovou eleganci celého...
Mohli si dovolit jen garsonku, díky speciální matraci mají luxusní bydlení
Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při současných cenách bytů však dosáhli jen na garsonku s atypickou dispozicí, má totiž dvě chodby. Designéři studia Woodface si...