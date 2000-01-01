Proč si postavit dům rovnou na mostě? Třeba proto, že uvnitř hradeb města už nejsou volné pozemky. Anebo proto, abyste se vyhnuli placení daní. Stavby v průběhu staletí vznikaly z nejrůznějších a často překvapivých důvodů. Do dnešních dnů jich však přežila jen hrstka.
Autor: H. Zell, Creative Commons
Pokud by se vedla soutěž o ten nejmalebnější zabydlený most, byl by německý Kramářský most (Krämerbrücke) v Erfurtu, horkým kandidátem na vítězství. Kramářský most je dlouhý 120 metrů a široký 26 metrů, a kdysi na něm stálo dvaašedesát domů. Dnes jich je už jen polovina.
Autor: H. Zell, Creative Commons
Ponte Vecchio neboli Starý most nad řekou Arno tu pochopitelně chybět nesmí. Ozdobou italské Florencie je už od roku 1345. Obchůdky, které mu dodávají osobitý ráz, patřily v 16. století zlatníkům. Ale před nimi tu byly řeznické krámky. Zbytky se zde házely rovnou do vody a moc to nevonělo.
Autor: Martin Falbisoner, Creative Commons
Jeden ze čtyř benátských mostů, Rialto, je tím rozhodně nejfotografovanějším. Jeho prapředek tu vznikl už v roce 1181, ale to co vidíte je už výsledkem mnohem starších stavebních úprav z 15. století. Tehdy taky uvnitř mostu vznikly dvě řady obchodů.
Autor: kallerna, Creative Commons
Tohle je hodně zvláštní případ. Nad řekou Cher se totiž nevyvyšuje jen tak nějaký obydlený most, ale rovnou celý zámek. Château de Chenonceau byl kdysi dávno obyčejným říčním mlýnem, než jej aristokraté nechali přestavět v tohle veledílo.
Autor: Ra-smit, Creative Commons
Vypadá jako součást ulice, ale přesto pod ním proudí voda. Pont de Rohan ve francouzském je obydlenou stavební kuriozitou už do roku 1510.
Autor: Zairon, Creative Commons
Monnowský most v Monmouthu ve Walesu je jediným dochovaným opevněným říčním mostem v celé Velké Británii. To, co z něj ční do výšek, není obyčejná brána. Dříve to byla mýtnice – celnice a dům hrázného a malé vězení. A dnes je uvnitř malé středověké muzeum.
Autor: Bob Crowther, Creative Commons
Dům na mostě v Ambleside je asi tou nejvyhlášenější stavební památkou v Lake District. Důvod této kuriózní stavby je prostý. Vyhnout se dani, která se vyměřovala podle zastavěné parcely pozemku. Jak vidíte sami, dům „prakticky žádný pozemek“ nezabírá.
Autor: Paul Lakin, Creative Commons
Puento Nuevo ve španělské Rondě jako by sem ani nepatřil. Mimořádný je sice už na pohled, ale domy žádné, že? Přesto se v něm bydlelo. Za tím malým balkónkem uprostřed mostu se nacházela šatlava městské věznice
Autor: Andbog, Creative Commons
Die Innere Brücke neboli Vnitřní most se svými původními jedenácti oblouky v Esslingenu am Neckar klenul nad dvěma říčními kanály a řekou Maille. Vystavěn byl v roce 1286, což z něj činí druhý nejstarší most v celém Německu. Dnes se v něm bydlí.
Autor: Roman Eisele, Creative Commons
Irgandi byl vystavěn v roce 1442 a v turecké Burse sloužil obchodu. Tady se naplno projevila „finta“ bazarových krámků umístěných na mostním tělese. Fakticky „nestály“ na území města, vznášely se nad řekou. A tudíž nemusely odvádět daně do městské pokladny.
Autor: Haluk CÖMERTEL, Creative Commons
O tomhle mostu v čínském Čcheng-tu psal ve 13. století cestovatel Marco Polo. Jmenuje se Anshun. Jeho stavební podstata ovšem není původní, jde o moderní přestavbu z roku 2003. Na kráse mu to ale nic neubírá.
Autor: EditQ, Creative Commons
Pokud se chcete skutečně dostat přes řeku, budete muset zaplatit mýtné. A na francouzském mostě Pont Valentré v Cahors to zdůraznili trojicí strážných věží s branami. Tady se zákon obcházet prostě nedal.
Autor: Benjamin Smith, Creative Commons
Pont des Marchands je třeba ve francouzském Narbonne trochu hledat, protože prakticky už splynul s okolní zástavbou. Jeho původ je antický, původně jej vystavěli Římané. Domy na něm začaly růst až ve středověku. Dnes jsou v nich obchody a moderní bytové domy.
Autor: Didier Descouens, Creative Commons
Je to most. Ale současně též i přehrada a také obranné dílo. Barrage Vauban je dílo postavené v 17. století na řece Ill ve Štrasburku ve Francii. Dřív nesla systém zdymadel, dnes je galerií soch a vyhlídkovou terasou.
Autor: Claude TRUONG-NGOC, Creative Commons
Pohodlně nakupovat, zatímco suchou nohou překonáváte stometrové koryto řeky? To se vám může přihodit v bulharském Lovech. Krytý most nad řekou Osam v sobě těch obchodů nese čtrnáct. Před rokem 1925 jich byla skoro stovka. Jenže tuhle historii bohužel zakončil velký požár.
Autor: Klearchos Kapoutsis, Creative Commons
Už na první pohled působí hrázděné domy uchycené přímo k mostním pilířům nestabilně a nejistě. Nicméně na svém místě drží už pět století. Samotný most Alte Nahebrücke v německém městě Bad Kreuznach je přitom ještě o tři století starší.
Autor: Rainer Lippert, Creative Commons
High Bridge postavili v městečku Lincoln ve 12. století. Je jedním z nejstarších dochovaných mostů s budovami v Anglii. Nad mostem, který je průchozí ulicí, stály měšťanské domy a kaple. Dnes jsou tu obchůdky s luxusním zbožím.
Autor: Profimedia.cz
Bývaly časy, kdy městečko Frome stálo na samé špici anglického obchodu se suknem. A tehdy také, protože obchody se mohly realizovat jen uvnitř městských hradeb, vyrostly střižní prodejny na mostě Frome. Stojí tam dodnes. Prodělaly stavební úpravu a dnes se v nich bydlí.
Autor: Profimedia.cz
Rodina sira Pulteneyho z Bathu disponovala pozemky a zastavěnými parcelami na obou březích řeky Avon. Proto jim v 18. století přišlo naprosto přirozené je propojit mostem. Pětačtyřicet metrů dlouhý most, posetý obchody, které také patřily této rodině, se stavěl dvacet let.
Autor: Szilas, Creative Commons
Luzernský most Kapellbrücke ve Švýcarsku ze 14. století „obytným“ tělesem úplně nebyl. Přesto si místo v našem seznamu zaslouží. Jeho zastřešené těleso, vinoucí se od kostela k vodárenské věži, v sobě neslo vyobrazení křížové cesty. Takže to byl most, kterým procházela procesí.
Autor: Simon Koopmann, Creative Commons
Dům Bridge House na skotském hradě Blackcraig v Ballintuimu v Perthshiru je unikátní dvoupatrová kamenná brána z 19. století postavená přímo nad mostem přes řeku Ardle. Tato památkově chráněná budova byla zrekonstruována na luxusní rekreační objekt.
Autor: Mirian, Creative Commons