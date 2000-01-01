S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový multifunkční kolos se krátce po své dokončení postaral o mizernou reklamu všem výškovým budovám. A problémy měl i slavný mrakodrap 432 Park Avenue a mnohé další.
Autor: NewtonCourt, Creative Commons
Se stavbou na adrese 200 Clarendon Street se začalo v roce 1968, a celý Boston napjatě očekával její dokončení. Měla to být nová chlouba metropole. Místo toho s ní byly jen problémy.
Autor: Profimedia.cz
Začalo to už při pokládání základů. Ochranné pásmo kolem staveniště totiž přispělo k vytopení nedalekého památného kostela Nejsvětější Trojice a devastaci chodníků a parků v okolí. Účet za tohle opomenutí se vyšplhal na 11 milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Další komplikace? Z téměř dokončené věže začala vypadávat okna. Respektive celé okenní tabule, skleněné desky o rozměrech 120 × 340 centimetrů (a váze 230 kilogramů) se „vylupovaly“ z konstrukce fasády a padat na chodník, kdykoli začal foukat pořádný vítr.
Autor: Profimedia.cz
Na vině prý tomu byly „oscilace a opakované tepelné namáhání, způsobené rozpínáním a smršťováním vzduchu mezi vnitřními a vnějšími skleněnými panely“. Co si ale budeme povídat, v budově, ze které v šedesátém patře může jen tak vypadnout okno, nikdo žít ani pracovat nechtěl…
Autor: Antoine Cadotte, Creative Commons
… a nikdo se ani pochopitelně nechtěl osobně setkat s padajícím oknem dole na ulici. Nakonec bylo nezbytné vyměnit 10 344 okenních tabulí za jiné řešení oken. Stálo to dalších 7 milionů dolarů nad původní plán. Dobrá reputace John Hancock Tower byla ta tam.
Autor: Gareth123458, Creative Commons
Nekončíme. Protože i po stavebním dohotovení se mrakodrap zoufale kýval ve větru. Obyvatelé z vyšších podlaží tu trpěli kinetózou. V podstatě mořskou nemocí. Vyřešit to měla instalace obřích „vyvažujících“ gyroskopických závaží.
Autor: Rizka, Creative Commons
Jak se ale ukázalo, právě jejich instalace mohla za určitých povětrnostních podmínek vést až k převrácení John Hancock Tower. Muselo se to celé znovu přestavovat. Definitivně hotovo tedy bylo až v roce 1976, o šest let později oproti termínu. A o 100 milionů dolarů dráž, než se očekávalo.
Autor: Richard Schneider, Creative Commons
Ty nejlacinější byty tu seženete za 160 milionů korun, ty nejdražší jdou s cenou hodně nad dvě miliardy. To jen pro představu toho, jak moc vlastně luxusní bydlení na newyorské adrese 432 Park Avenue vlastně je.
Autor: VillageHero, Creative Commons
Ultraštíhlý rezidenční mrakodrap na 432 Park Avenue je skutečně učený pro nejbohatší obyvatele planety. Jenže ani okázalý luxus a sousedství se stovkou miliardářů – ačkoliv má 91 pater, nabízí jen 104 bytů – nic neznamenají, když v sobě má takový velkolepý projekt vtělenou chybu.
Autor: Kidfly182, Creative Commons
Tou chybou je extrémní nepoměr výšky a šířky stavby: Patnáct ku jedné. Budova 432 Park Avenue je tak vysoká a přitom tak štíhlá, že je přímo odsouzená k tomu, aby se v silném větru kymácela. Jak moc? O devadesát centimetrů na každou stranu.
Autor: Epicgenius, Creative Commons
V přízemí vám to tolik nepřijde, ale ve vyšších patrech mezi těmi nejluxusnějšími apartmány to už hází slušně. Výsledkem je vrzání a praskavé zvuky namáhané konstrukce, které obyvatele upřímně děsí. I když se 432 Park Avenue snaží být tím nejluxusnějším bydlením světa, moc se jí to nedaří.
Autor: Profimedia.cz
Už několikrát tu došlo kvůli těm kývání budovy k popraskání vodovodního potrubí a vyplavení apartmánů. A když hodně fouká, automaticky se tu z bezpečnostních důvodů vypínají i výtahy. Zkoušeli jste někdy jít do devadesátého patra pěšky? Anebo čekat ve výtahu na to, až vichřice venku ustane?
Autor: Profimedia.cz
Jedním z „řešení“ tu bylo, že se každé dvanácté podlaží nechalo vyprázdnit, očesat až na samu konstrukci. To aby tudy mohl profukovat vítr a snižovat boční nápor na konstrukci. Pomohlo to ale jen částečně. Budova se ve větru pořád prohýbá natolik, že v bytech hlasitě skřípou stěny.
Autor: Mike Peel, Creative Commons
Současní majitelé bytů se s developery soudí o stamiliony dolarů, a 432 Park Avenue, která je třetí nejvyšší obytnou budovou světa, je spíše než příkladem luxusního bydlení pořádnou ostudou.
Autor: Sebastiandoe5, Creative Commons
Mimochodem, víte, který architekt na návrhu projektu newyorské budovy 432 Park Avenue pracoval? Nikdo menší než samotný Rafael Viñoly, kterého si možná pamatujete jako architekta budov, jež spalují své okolí smrtícími paprsky. Tenhle chlapík má prostě smůlu. Nebo to dělá schválně.
Autor: Profimedia.cz
Jen si to představte: koupíte byt v nejvyšším patře nového mrakodrapu. Třeba proto, že máte rádi výhledy do dálek. Ale po pár letech bydlení zjistíte, že už to s tím výhledem není ono. Protože bydlíte o čtvrt podlaží níž. Že to zní bláznivě? Právě takový je ale příběh sanfranciské Millennium Tower.
Autor: Frank Schulenburg, Creative Commons
Šedesát pater výšky a 419 luxusních apartmánů, adresa odrážející prestiž i postavení majitele. Po svém dokončení v roce 2009 se Millennium Tower v San Francisku (na snímku uprostřed) počítala mezi bydlení pro společenskou elitu. Dnes je spíš pro smích.
Autor: ČTK
Jak to? Millennium Tower totiž nestojí přímo na rostlé skále v podloží. Její základy spočívají na pilotách, které procházejí vrstvami měkké navážky, bahna a písku. A obrovská váha šedesátipatrové budovy začala tu zeminu pod sebou postupně stlačovat.
Autor: Cheers, Creative Commons
Stlačovat, ale ne rovnoměrně. Sanfranciský mrakodrap se nejenže propadal do země, ale zároveň se začal naklánět na jednu stranu. Náklon do strany v roce 2022 byl přibližně 40 centimetrů, ten jednostranný propad pak činil skoro sedmdesát centimetrů.
Autor: Profimedia.cz
Řešení bylo skoro stejně bizarní jako samotný problém. Inženýři začali pod budovu vrtat nové piloty, tentokrát až do skalního podloží, v hloubce kolem 84 metrů. Původně jich mělo být dvaapadesát, ale nakonec stačilo jen osmnáct. Každá z nich přitom dokáže přenést zhruba 450 tun hmotnosti.
Autor: Profimedia.cz
Jenže během prací se budova začala naklánět do strany ještě rychleji. Nakonec celá ta záchranná operace vyšla přibližně na 100 milionů dolarů. Plyne z toho nějaké poučení? Nemít hlavu v oblacích a stavět na pevném podloží.
Autor: Frank Schulenburg, Creative Commons
Dřív se mu říkalo Citigroup Center. A v roce 1977, kdy byl stavebně dokončen, se počítal k nejvyšším budovám v celém New Yorku. Dnes už se tomu 279 metrů vysokému mrakodrapu říká jen podle jeho adresy: známý je jako 601 Lexington Avenue.
Autor: Sir MemeGod, Creative Commons
601 Lexington Avenue je mrakodrap „plný tajemství“. Už v 60. letech, kdy se jeho stavba začala plánovat, probíhala akvizice potřebných stavebních pozemků v přísném utajení. Investoři věřili, že když si svůj stavební záměr nechají pro sebe, budou i poptávané pozemky o cosi lacinější. Celkem to trefili.
Autor: Max Hermus, Creative Commons
Narazili jen u luteránské církve, která se zdráhala prodat svůj pozemek s kostelem sv. Petra. Víra přeci neustupuje mamonu! Nakonec ale duchovní s developery uzavřeli dohodu. S podmínkou, že jim na tom samém místě postaví kostel nový, který zůstane zcela samostatnou, nedotčenou budovou.
Autor: Gunnar Klack, Creative Commons
Ta dohoda se silně promítla do celého návrhu 601 Lexington Avenue. Architekt Hugh Stubbins mladší nechal mrakodrap „vyzdvihnout“ do výšky 35 metrů nad zem mohutnými sloupy, které neumístil do rohů, ale spíše do středu každé ze čtyř stran, aby se celá konstrukce novému kostelu bezpečně vyhnula.
Autor: Profimedia.cz
Na jaře 1978 zazvoní v kanceláři architekta Stubbinse telefon. Volá mu studentka architektury, Diane Hartley. Ve své bakalářské práci o mrakodrapu na 601 Lexington Avenue psala. A spočítala při tom, že budova má naprosto fatální konstrukční chybu.
Autor: Profimedia.cz
Zjistila, že mrakodrap postavený na středových sloupech je extrémně citlivý na větrné poryvy, tzv. diagonální vítr, směřující šikmo na rohy budovy. Hlavní inženýr projektu, William LeMessurier, to začal prověřovat. A zjistil, že studentka se bohužel nespletla. Realita byla ještě o něco horší.
Autor: Epicgenius, Creative Commons
Během stavby totiž dodavatelská firma potají vyměnila původně navržené pevné ocelové sváry ve vnitřní konstrukci za lacinější šroubované spoje. Ta případná „diagonální vichřice“ by takové spoje roztrhala. LeMessurier sám spočítal, že statistická šance na kolaps budovy je 1:16. Každý rok.
Autor: Tdorante10, Creative Commons
Kdyby při pořádné bouřce vypadl proud, který udržoval v chodu stabilizátor, obří tlumič kmitů na střeše 601 Lexington Avenue – stačil by už jen ten boční poryv silného větru ke katastrofě. A pravděpodobnost takové bouře s vichřicemi byla v New Yorku zhruba 1:16.
Autor: Choinowski, Creative Commons
Místo paniky se v nejvyšším utajení rozjely opravy. Citibank a vedení města připravily evakuační plány pro 200 000 lidí, ale veřejnost nic netušila. Po dobu tří měsíců každou noc nastupovaly do mrakodrapu celé armády svářečů, aby potají nahrazovaly šroubované spoje masivními ocelovými pláty.
Autor: Pablo Costa Tirado , Creative Commons
Shodou okolností tehdy v New Yorku probíhala masivní stávka novinářů, takže se veřejnost o fatálním pochybení na 601 Lexington Avenue nedozvěděla. Mrakodrap se podařilo opravit. Informace o rizicích vypluly na povrch až po dalších sedmnácti letech.
Autor: Andrew Moore, Creative Commons