Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ploty ani zdi nechtěli. Soukromí na problémové parcele vyřešila rodina mazaně

Radomír Dohnal
Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala... O městě Fremantle se prý říká, že je nejkrásnější z celé Západní Austrálie. To... Platí to i v případě rodinného domu na ulici Henville. Novostavbu si zde... Z domu na Henville se dostanete na ulici jen úzkým průjezdným koridorem. Z... Proč? Omezený prostor znamená komplikace s výstavbou, problematickou dopravu... Všech těch zmíněných nedostatků si byli projektanti z australského ateliéru... Šli na to chytře. Do středu parcely umístili chráněný dvůr. Místo, kde rodina... Dvůr se stal ústředním prvkem návrhu. Srdcem rodinného domu tak není kuchyň... Půdorys ve tvaru písmene L objímá venkovní prostor ze dvou stran. Řešení je to... A tak je to tu se vším. Rodinný dům v Henville nevytváří bariéry, aby svým... Bez zdí se samozřejmě neobejde. Ale mladý pár nestál o to, aby jim silné stěny... Ano, dům může na první pohled vypadat jako kontejnerový. Jde o pozinkované...
Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala jako místo vhodné pro rodinný dům. Pozemek přinášel více komplikací než výhod. Architektům z ateliéru Philipa Stejskala se však podařilo proměnit největší slabiny v přednosti a vytvořit překvapivě funkční bydlení.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Měla zastavit invazi. Místo toho vznikl z pevnosti luxusní hotel uprostřed moře

Výstavbu řady pevností, které měly ochránit strategické přístavy Portsmouth a...

Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to...

Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu

Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních.

Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...

Dřevostavba v Klecanech získala titul Nejlepší interiér roku 2025. Podívejte se

CLT panely tvoří nosnou konstrukci některých stěn. Přirozená kresba dřeva tak...

Pro designéra, který má navrhnout interiér domu, není lepší zpráva, než že bude součástí projektu už od prvních skic, které ukazují základní podobu a dispozice budoucího domu. Přesně to se stalo...

Schody do nikam i dveře v prázdnu. Co jsou to thomassóny a proč fascinují svět?

Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému...

Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému účelu a přeci je někdo udržuje, mají své jméno. Říká se jim thomassóny. Což zní skoro jako „fantómy“. A přesně tím i...

Ploty ani zdi nechtěli. Soukromí na problémové parcele vyřešila rodina mazaně

Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala...

Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala jako místo vhodné pro rodinný dům. Pozemek přinášel více komplikací než výhod. Architektům z ateliéru Philipa Stejskala...

Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň...

Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...

29. června 2026

Ploty ani zdi nechtěli. Soukromí na problémové parcele vyřešila rodina mazaně

Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala...

Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala jako místo vhodné pro rodinný dům. Pozemek přinášel více komplikací než výhod. Architektům z ateliéru Philipa Stejskala...

29. června 2026

Život v absolutním luxusu za čtvrt miliardy. Na prodej je velkolepé sídlo s parkem

Vila, kterou diváci znají jako luxusní sídlo Belly Visty z britského seriálu...

Vila, kterou diváci znají jako luxusní sídlo Belly Visty z britského seriálu Rivalové, míří na realitní trh. Skutečný Foxfield nedaleko Cardiffu, hlavního města Walesu, nabízí sedm ložnic, tenisové...

28. června 2026

Dům, který dýchá. Místo drahé klimatizace ho přirozeně ochlazuje horský vítr

Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se...

Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se před okolním světem chrání vrstvami technologií. Rodinný dům v mallorském údolí Puigpunyent na to jde jinak. Využívá slunce...

27. června 2026

Od školky po červenou vilu. Ročenka ukazuje to nejlepší z české architektury

Obytný soubor Dolina, ve výřezu je vila v Jevanech, parkovací dům v Pardubicích...

Ročenka české architektury přináší ty nejlepší stavby z let 2024 a 2025. Z celkem 180 přihlášených projektů vybral Jan Schindler 35 staveb, které tvoří obraz současné architektonické praxe. A opravdu...

26. června 2026  13:32

Výměna stoupaček skončila fiaskem. Opravené chodby vypadají jako nedodělek

Premium
Z pohledu společenství vlastníků je důležité si uvědomit, že rekonstrukce...

V našem domě probíhala rekonstrukce stoupaček, kterou zajišťovala najatá stavební firma. Samotná výměna rozvodů sice proběhla, ale provedení navazujících prací ve společných prostorách je podle nás...

26. června 2026

Soukromé útočiště. Chaty a chalupy v Česku, které mohou být hned vaše

Sadská, okres Nymburk

České chataření a chalupaření je fenomén, který nikdy nevyjde z módy. Vybrali jsme pro vás zajímavé chaty a chalupy na prodej, kde se můžete ihned realizovat i si odpočinout. Která bude ta vaše?

26. června 2026

Luxus s výhledem na slovenskou sopku. V lesích nad Detvou vyrostl unikátní srub

Zatmavená trojskla fungují dokonale.

V centrálním Slovensku, kousek za Zvolenem, v lesích nad Detvianskou Hutou vyrostl srub, který díky promyšlenému návrhu majitele nabízí krásné výhledy do malebného kraje. Jako na dlani tak můžete mít...

25. června 2026

Měla zastavit invazi. Místo toho vznikl z pevnosti luxusní hotel uprostřed moře

Výstavbu řady pevností, které měly ochránit strategické přístavy Portsmouth a...

Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to...

24. června 2026

Z bytu do dřevostavby na klíč. Manželé ukázali své nové království za Prahou

Dům si rodina nechala postavit na klíč.

Jiří pochází z Prahy, jeho žena z Moravy. Pro společný život si vybrali byt v novostavbě za Prahou. Byl poměrně velký, dětský pokoj měl ale jen jeden. Dokud byly děti menší, nijak to nevadilo. „Časem...

24. června 2026

Schody do nikam i dveře v prázdnu. Co jsou to thomassóny a proč fascinují svět?

Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému...

Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému účelu a přeci je někdo udržuje, mají své jméno. Říká se jim thomassóny. Což zní skoro jako „fantómy“. A přesně tím i...

23. června 2026

Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu

Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních.

Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...

23. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.