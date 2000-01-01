náhledy
Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se před okolním světem chrání vrstvami technologií. Rodinný dům v mallorském údolí Puigpunyent na to jde jinak. Využívá slunce i vítr přicházející z hor, aniž by pro své obyvatele ztratil cokoli z komfortu nebo energetické úspornosti.
Autor: Mauricio Fuertes
Údolí Puigpunyent pod pohořím Sierra de Tramuntana patří k nejpříjemnějším koutům Mallorky. Z hor sem sestupuje chladnější vzduch a vláha, zatímco otevření pozemku k jihu přináší slunce i výhledy na moře. Právě tato kombinace přesvědčila majitele, že zde chtějí žít.
Autor: Mauricio Fuertes
Majitelé se „těšili z krásy místa“, a proto architekt Miquela Lacomba a jeho kolegové hledali způsob, jak novostavbu zasadit do prostředí tak, aby nenarušila poklidný charakter lokality.
Autor: Mauricio Fuertes
Nejspíš proto vypadá dům, nazvaný Puigpunyent House, překvapivě nenápadně. Je skoro obyčejný, samozřejmý. Dvě podlaží, plochá střecha a jednoduchý geometrický objem nijak nekřičí do okolí. Ale překvapí.
Autor: Mauricio Fuertes
Za nenápadnou a střídmou fasádou se skrývá celý zástup konstrukčně promyšlených řešení. Dům je ekologický.
Autor: Mauricio Fuertes
Projekt vznikl s ambicí dosáhnout pasivního standardu, aniž by se z domu stal uzavřený technický experiment. Ale pozor: architekti odmítli zažitou představu dokonale utěsněné obálky, utěsněné krabice odříznuté od okolního světa.
Autor: Mauricio Fuertes
Je to dům, který dává svým obyvatelům na výběr, jak dalece si pustí slunce k tělu. Jižní orientace stavby na pozemku nebyla náhodná. Umožňuje využívat zimní sluneční zisky a současně otevírá obytné místnosti nejatraktivnějším výhledům.
Autor: Mauricio Fuertes
Předsazená krytá terasa funguje jako přirozený filtr mezi interiérem a exteriérem. V létě poskytuje stín, během mírnějších měsíců rozšiřuje obytný prostor ven. Ve středomořském klimatu představuje jednu z nejcennějších částí domu.
Autor: Mauricio Fuertes
Každé okno zde plní estetickou i energetickou funkci. Při vstupu uvidíte pohyblivé vertikální lamely. Jejich poloha se dá měnit podle intenzity slunce i podle momentální potřeby soukromí. A lamely jako jednoduchý prvek funkčně nahrazují složitější technická řešení.
Autor: Mauricio Fuertes
Dům využívá silnou tepelnou izolaci k eliminaci tepelných mostů a kvalitní okna. Díky tomu si dlouhodobě udržuje stabilní vnitřní klima. Spotřeba energie na vytápění i chlazení je minimální. Součástí vybavení je systém řízeného větrání s rekuperací tepla.
Autor: Mauricio Fuertes
Přesto se zde nespoléhá jen na technologie. V letních nocích se otevírají okna a dům využívá chladnější vzduch proudící z horského údolí. Přirozené příčné větrání pomáhá ochlazovat interiér způsobem, který lidé znali dávno před nástupem klimatizací.
Autor: Mauricio Fuertes
Energetickou soběstačnost podporují fotovoltaické panely. Ty pokrývají podstatnou část provozních potřeb domácnosti. Dům tak spotřebovává výrazně méně energie, než kolik je u podobně velkých staveb obvyklé.
Autor: Mauricio Fuertes
Architekti se snažili využívat lokální dodavatele a materiály dostupné v regionu. Omezili tak emise spojené s přepravou a podpořili místní ekonomiku.
Autor: Mauricio Fuertes
Nosné vodorovné konstrukce jsou z certifikovaného dřeva, pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. Dřevo navíc v sobě po celou dobu životnosti ukládá uhlík. I tím přispívá ke snížení ekologické stopy stavby.
Autor: Mauricio Fuertes
V konstrukci se objevuje také keramické zdivo, přírodní korková izolace a hydraulická vápenná malta. Jde o materiály prověřené staletími, které dobře fungují i v současné architektuře.
Autor: Mauricio Fuertes
Architekt Miquel Lacomb popisuje obálku budovy jako třetí kůži domu. Všechny vrstvy jsou navrženy tak, aby umožňovaly prostup vodních par a přirozeně pracovaly s vlhkostí. Stavba dýchá a její obyvatelé s ní.
Autor: Mauricio Fuertes
Tradiční vápenné povrchy pomáhají regulovat vlhkost vzduchu v interiéru. Současně neobsahují těkavé látky, které by mohly zhoršovat kvalitu vnitřního prostředí. Zdravé bydlení je krédem projektu.
Autor: Mauricio Fuertes
Také povrchové úpravy interiéru byly vybírány s mimořádnou pečlivostí. Pracovalo se s přírodními oleji, silikátovými barvami. Cílem bylo vytvořit prostředí bez zbytečné chemické zátěže.
Autor: Mauricio Fuertes
Ten rozdíl v užitých materiálech, barvách a nátěrech možná není vidět, ale je znát na vnitřním klimatu celé domácnosti.
Autor: Mauricio Fuertes
Pro interiérové povrchy byly použity přírodní olejové nátěry na dřevo, silikátové barvy a úpravy kamene s certifikáty A+ a „Ecolabel“, tedy s téměř nulovými emisemi VOC – těkavých organických látek v interiéru.
Autor: Mauricio Fuertes
Dominantou obytného prostoru je schodiště, které plní více funkcí najednou. Pod jeho stupni vznikla knihovna a úložný prostor, takže se stává součástí vybavení domu. Každý metr čtvereční zde má svůj smysl.
Autor: Mauricio Fuertes
Výměra celého domu? Rozpočítáno na obě podlaží a onu polovenkovní terasu, se dostaneme na 215 metrů čtverečních. Víc než dost pro pohodlné žití. Jen nezapomínejte na to, že komfort zde nevychází jen z technologií a bohatého interiéru, ale především z kontaktu s krajinou.
Autor: Mauricio Fuertes
Krb byl navržen speciálně pro požadavky pasivní stavby. Současně však svým provedením připomíná tradiční venkovské domy Mallorky, a vytváří tak hřejivý pocit domova.
Autor: Mauricio Fuertes
V patře se kromě tří ložnic nachází i ateliér určený pro uměleckou tvorbu členů rodiny. Tento prostor nejlépe vystihuje filozofii celého projektu. Nejde jen o úsporný dům, ale o místo vytvořené pro každodenní život.
Autor: Mauricio Fuertes
Dům ukazuje, že skutečně udržitelná architektura nemusí být demonstrací technologií ani ekologických gest. Může být nenápadná, příjemná a dokonale přizpůsobená místu, kde stojí. Právě v tom spočívá jeho největší kvalita.
Autor: Mauricio Fuertes