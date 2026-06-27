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Dům, který dýchá. Místo drahé klimatizace ho přirozeně ochlazuje horský vítr

Radomír Dohnal
Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se... Údolí Puigpunyent pod pohořím Sierra de Tramuntana patří k nejpříjemnějším... Majitelé se „těšili z krásy místa“, a proto architekt Miquela Lacomba a jeho... Nejspíš proto vypadá dům, nazvaný Puigpunyent House, překvapivě nenápadně. Je... Za nenápadnou a střídmou fasádou se skrývá celý zástup konstrukčně promyšlených... Projekt vznikl s ambicí dosáhnout pasivního standardu, aniž by se z domu stal... Je to dům, který dává svým obyvatelům na výběr, jak dalece si pustí slunce k... Předsazená krytá terasa funguje jako přirozený filtr mezi interiérem a... Každé okno zde plní estetickou i energetickou funkci. Při vstupu uvidíte... Dům využívá silnou tepelnou izolaci k eliminaci tepelných mostů a kvalitní... Přesto se zde nespoléhá jen na technologie. V letních nocích se otevírají okna... Energetickou soběstačnost podporují fotovoltaické panely. Ty pokrývají...
Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se před okolním světem chrání vrstvami technologií. Rodinný dům v mallorském údolí Puigpunyent na to jde jinak. Využívá slunce i vítr přicházející z hor, aniž by pro své obyvatele ztratil cokoli z komfortu nebo energetické úspornosti.

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