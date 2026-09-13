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Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou

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Ve spolupráci   4:00
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou

Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou | foto: Prague Development InvestAdvertorial

Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou
6 fotografií
Snili jste o rodinném domě se zahradou, ale děsí vás představa, že strávíte mládí v ranních zácpách jako nedobrovolný taxikář vlastních dětí? Přesně s tímto klišé se rozhodla zatočit moderní výstavba v dosahu metropole. Bydlení v dřevostavbě za branami hlavního města totiž ukazuje, že únik z rušného centra nemusí znamenat sociální izolaci ani doživotní přimknutí k volantu.

Pojem prémiová lokalita býval dlouho spojený především s cenou za metr čtvereční na adrese s dobrým jménem. Jenže pro rodiny s dětmi znamená prémiovost v praxi něco mnohem přímočařejšího – čas ušetřený při každodenním dojíždění, bezpečné okolí, fungující občanskou vybavenost a jistotu, že domov neztratí na hodnotě ani za desítky let.

Jedním z míst na jihozápad od Prahy, kde se tento koncept stal realitou, je Vysoký Újezd v okrese Beroun. Zatímco ještě nedávno znamenal odchod na vesnici nutnost vlastnit dvě auta a do detailu plánovat každou cestu pro rohlíky, dnes zde vzniká prostředí, které přirozeně propojuje vesnický klid s metropolitním komfortem.

Bydlení v dřevostavbě: Rychlost výstavby, tepelná pohoda i mýty o životnosti

Při rozhodování mezi novostavbou z cihel a dřeva se lidé nejčastěji ptají na cenu za metr čtvereční nebo rychlost výstavby. Rozdíl mezi oběma světy však nepředstavuje otázka, zda je jeden systém plošně lepší než druhý. Jde o dvě odlišné konstrukční filozofie. Stále více zájemců zjišťuje, že moderní nízkoenergetické dřevostavby nabízejí zásadní výhodu, a to rychlost realizace díky precizní tovární prefabrikaci a okamžitou tepelnou reakci interiéru.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Pokud v zimě přijedete do vychladlé dřevostavby a zapnete topení, ohříváte primárně vzduch a interiér reaguje bleskově, zatímco ve zděném domě musíte nejprve vyhřát stovky tun masivních zdí. Při zvažování dilema dřevostavba vs. zděný dům je však nutné pohlídat i letní stabilizaci. Vlnám veder se u lehkých staveb předchází vnějším stíněním (venkovní žaluzie či rolety), nočním větráním a přidáním těžších prvků do interiéru, jako je litá betonová podlaha.

Kolem dřevěných staveb koluje i řada mýtů týkajících se požáru, akustiky či vlhkosti:

  • Požární bezpečnost: Nosné dřevo v lehkých stavebních systémech je chráněno nehořlavými deskovými materiály. Pokud k hoření dojde, na povrchu dřeva vzniká zuhelnatělá vrstva, která brání přístupu kyslíku a pronikání tepla.
  • Akustika a hluk: Výborné zvukoizolační vlastnosti se dosahují vrstvením skladeb, zvukoizolační výplní a pružným oddělením prvků, což efektivně tlumí i kročejový hluk.
  • Vlhkost a životnost: Pro dřevo je nepřítelem dlouhodobá skrytá vlhkost. Při správném navržení konstrukce (ať už jde o difuzně otevřenou, nebo uzavřenou stěnu) je však riziko eliminováno. Rozsáhlá systematická rešerše německé RWTH Aachen University zdůrazňuje, že padesátiletá hranice udávaná v tabulkách je pouze konzervativní administrativní předpoklad pro ekologické výpočty. Při správné péči a ochraně před vlhkostí je životnost přesahující 100 let zcela realistická.

Pokud tedy porovnáváte, zda je pro vás lepší dřevostavba, nebo zděný dům, důležité jsou pro vás výhody a nevýhody dřevostavby. Mezi hlavní výhody patří tenčí konstrukce stěn (získáte více užitné plochy při stejné zastavěné výměře), absence zdlouhavých technologických přestávek při stavbě a extrémně nízké náklady na vytápění. Ukázkovým příkladem, kdy je bydlení v dřevostavbě navrženo bez kompromisů, je moderní rezidenční projekt Alfa ve Vysokém Újezdu.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Zázemí, které funguje každý všední den

Kvalitu rezidenční lokality prověří především běžný pracovní den. Ve Vysokém Újezdu mají obyvatelé k dispozici mateřskou i základní školu pro první stupeň, která v posledních letech prošla výrazným rozšířením kapacity i modernizací vybavení. Do budoucna obec připravuje také výstavbu druhého stupně.

Prodejna Žabka, místní potraviny U Tomáše i moderní zdravotnické centrum BBJ Care Clinic (poskytující péči od praktika a pediatra až po dentální hygienu a fyzioterapii) navíc znamenají, že kvůli běžným potřebám nemusíte denně startovat auto.

Dopravní spojení s metropolí i okolím je vyřešeno komfortně:

  • Autobus PID 311: Přímý spoj jede z centra Vysokého Újezdu na metro B Zličín přibližně za 29 minut a v pracovní špičce jezdí zpravidla zhruba po půlhodině.
  • Auto: Mimo špičku zabere cesta na Zličín cca 15 minut, do centra Berouna 13 minut a na nájezd dálnice D5 (Rudná / Loděnice) zhruba 7 až 10 minut. V ranní špičce kolem 7:45 je potřeba počítat s mírnou časovou rezervou (na Zličín orientačně 20–30 minut podle situace na D5).
  • Vlakové spojení: Ze sousedních Nučic jezdí vlaková linka S6 v ranní špičce každých 30 minut směrem na Smíchov.
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Dvě michelinské hvězdy i Český kras za humny

Prémiovost místa se projevuje i možnostech trávení volného času. Vysoký Újezd leží přímo na okraji atraktivní krajiny Českého krasu, kde příroda není víkendovým luxusem, ale součástí každodenního života:

  • Světová gastronomie: V prostorách bývalých zámeckých stájí sídlí restaurace Papilio pod vedením šéfkuchaře Jana Knedly, která získala dvě michelinské hvězdy jako vůbec první podnik v České republice. Neformální zážitky s autentickou neapolskou pizzou nabízí italská Locale Ristorante.
  • Sport a relaxace: Výrazným prvkem je Albatross Golf Resort s kompletním zázemím. V obci funguje také profesionální fitness centrum IQ Gym, fotbalové hřiště TJ Sokol i plochy pro nohejbal či tenis.
  • Výlety na kole i pěšky: Přes místní část Kuchař vede cyklotrasa 0013. Na kole jste u lomu Velká Amerika za cca 20 minut (5 km), v historickém Svatém Janu pod Skalou za 30 minut a na hradě Karlštejn přibližně za 45 minut (11 km).
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Moderní rodinné domy s dlouhodobou hodnotou

Rezidenční projekt Alfa od společnosti Prague Development Invest do tohoto novodobého charakteru obce přesně zapadá. Tvoří jej osm samostatných nízkoenergetických domů s velkorysými dispozicemi 5+kk a vlastním pozemkem od 814 do 1 093 m².

Všechny domy jsou navrženy v energetické třídě A a využívají moderní technologie zaměřené na úsporný a komfortní provoz – například tepelné čerpadlo vzduch–voda, podlahové vytápění, fotovoltaiku a systém chytré domácnosti. Propojení kvalitní architektury, fotovoltaické soběstačnosti a promyšleného předcházení akustickým či vlhkostním rizikům ukazuje, že správně řešená dřevostavba nabízející plnohodnotný rodinný domov dokáže udržet vysokou hodnotu po celé generace.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Prague Development Invest.

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Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou

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