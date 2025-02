Ve svém, ale bez adresy. Fantastický domek myslí na mladé v krizi bydlení

Udeří nesnesitelná vlna letních veder, blíží se povodně? Máte plné zuby svých sousedů? Stačí nastartovat auto, zapřáhnout bydlení zvané MO.CA a vyrazit do světa. Svoboda pohybu je totiž nezadatelným lidským právem. A projekt katalánských architektů jej tvůrčím způsobem rozvíjí do nové podoby.

Slibuje možnost přežít v rychle se měnícím světě, pružně reagovat na nové podněty. Jak přesně? Bydlením, pracovnou či kanceláří vám klidně může být celý svět, pokud tam vede sjízdná cesta. Jak takový projev nespoutané fantazie novodobých nomádů vypadá?

Materiál s nulovými kilometry

Stěny pojízdného obydlí jsou vyrobené ze čtyřcentimetrových laminovaných dřevěných DLT panelů, zafixovaných dřevěnými pojistkami.

Provozní fasáda mobilního domu se skládá ze dvou vzájemně se doplňujících vrstev: sady skleněných dveří a látkového pláště, které společně umožňují uzpůsobit stupeň uzavření centrálního prostoru. Přizpůsobit se povětrnostním podmínkám, denní době a činnostem probíhajícím uvnitř.

Při otevření vstupních dveří se hranice mezi interiérem a exteriérem stírá. Vstupní prosklené dveře splývají s fasádou, mohou být uzavřené i doširoka otevřené, a tím dokážou aktivovat venkovní prostor.

Vnější vrstva je navržena z lehkých dřevěných rámů potažených voděodolnou bavlněnou tkaninou, zajištěnou provazy. Na delších stranách domu se tyto fasády podle potřeby posouvají a skládají díky mechanickému ovládání a systému kladek.

Mobilní dům získává veškerou energii ze slunce a je vybaven tak, aby vydržel 24 hodin provozu bez nutnosti dobíjení. O dostatek energie se stará sada tří lehkých a flexibilních monokrystalických solárních panelů, které se připojují ke střídači MultiPlus. Ten lze případně připojit i k vnější síti a záložní baterii. Vnitřní i vnější prostory jsou osvětleny LED pásky Black Light.

Mobilní domy jsou většinou vybavené základními elektrospotřebiči. MO.CA ale nikomu nebrání, aby si ji zařídil podle vlastního gusta. Kuchyň má dřez, jednoplotýnkový vařič a zásuvky pod pracovní deskou. K dispozici je také lednice a prostory pro zavěšení nádobí. Na stěně kuchyně jsou umístěné ukazatele stavu baterie a hladiny vody v nádrži.

V koupelně je bezvodá kompostovací toaleta a sprchový kout. Systém kompostovací toalety nepoužívá vodu ke splachování. Zato voda ze sprchy se shromažďuje v záchytné jímce a ukládá se do nádrže na tzv. šedou vodu. Ta je dále filtrována a čerpána do nádrže na recyklovanou vodu, a znovu zavedena do systému. Voda se upravuje pomocí třístupňového filtračního systému, doplněného o UV filtr.

Uživatelé – obyvatelé MO.CA si mohou zvolit, s pomocí přepínačů, jakou vodu budou používat. Zda tu čistou na pití a vaření, nebo tu šedou na omývání nádobí a zalévání.

Ke spaní slouží dvě lůžka v mezipatře. Jedno z nich lze ještě rozšířit a zvýšit kapacitu spáčů na tři. Pohyblivý žebřík, připevněný k okraji rámu postele, lze pro usnadnění přístupu naklonit.

Proměnlivost jako základní rys

Jak přesně bude uchopen interiér, to do značné míry závisí na jeho obyvatelích. Nabízí se totiž různé průběžně se měnící konfigurace s pomocí multifunkčního nábytku. Je navržen tak, aby se dal složit a nezabíral příliš místa.

Konstrukce je kombinací dřeva, látky a hmoždinek, které umožňují lehkou montáž a případnou dekonstrukci. Integrovaná souprava obsahuje velký stůl, šest stoliček a dvě křesla pro venkovní odpočinek. Látkové popruhy slouží k zajištění nábytku při přepravě mobilního domku. I dveře skříně jsou vyrobeny ze dřeva a látky.

Nechybí ani drobnosti: lékárnička, hasicí přístroj, prostor pro knihy nebo koš na špinavé prádlo.

MO.CA může být domovem na čtyřech kolech, mobilní kanceláří, studiem. Jak se to bude zrovna hodit. Je přizpůsobivá.

Svou neukotvenou povahou a výběrem materiálů, který nemusel na místo konstrukce putovat z dálek, vzdává hold udržitelnosti, nezávislosti a svobodě. A na to dnes mladí lidé slyší. Je to sice bydlení bez adresy, ale právě to v sobě nese zárodek příležitostí. Budoucnosti, která není svázána s problémy jednoho místa.

S takovou MO.CA se totiž může usadit kdekoliv na světě, když se tam budete cítit jako doma.

Technické parametry:

Název projektu: MO.CA

MO.CA Typ projektu: alternativní mobilní ekologické bydlení

alternativní mobilní ekologické bydlení Architektonické studio: IAAC

IAAC Lokalizace: Cerdanyola del Vallès, Španělsko

Cerdanyola del Vallès, Španělsko Vedoucí architekt: Vicente Guallart, Daniel Ibañez, Michael Salka

Vicente Guallart, Daniel Ibañez, Michael Salka Odborná koordinace: Esin Zeynep Aydemir

Esin Zeynep Aydemir Rok dokončení (finalizace): 2023