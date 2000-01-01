Na první pohled působí v opuštěné krajině až nepatřičně, přesto do ní dokonale zapadá. Dům s názvem Atalaya, který navrhlo studio Refugio Outdoor, stojí v odlehlé části severní Patagonie. Původně vznikl jako soukromé útočiště pro únik z ruchu města, dnes ale nabízí absolutní klid i dalším lidem.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Její základy mají čtyřiadvacet metrů čtverečních a dohromady v sobě nese šestatřicet metrů čtverečních obytného prostoru. Není to moc. Ale ke svému účelu docela postačuje. Víc místa totiž pro maximálně dva obyvatele, kteří se tu mohou usadit, zapotřebí není.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Snad opravdu připomíná malou strážní věž, která se nějak zatoulala doprostřed chilského venkova. Odtud také pochází její jméno: Atalaya. Znamená to Pozorovatelna. Jak ale dodává její tvůrce, architekt Felipe Valdivii, ne každá pozorovatelna potřebuje něco střežit a na něco dohlížet.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Někdy je prý užitečnější, když lidé získají jen trochu nadhledu. Zastaví se, zklidní, vydechnou a popřemýšlí. Zanalyzují to, co se událo, a promyslí si další krok. A právě k tomu tahle Atalaya slouží. Jako prostor odpočinku, kde můžete získat malý nadhled nad krajinou a velký nadhled nad svým životem.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Přijdete sem s hlavou plnou otázek, se spoustou dojmů a pocitů. Pobudete tu pár dnů, váš rytmus života se promění. Zvolníte tempo, budete se trochu víc soustředit sami na sebe. A možná objevíte nové perspektivy, odpovědi na své otázky.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Co tedy bylo tím hlavním záměrem architekta? Vytvořit specifický prostor pro jednoho či dva lidi, který je docela záměrně odřízne od digitálního chaosu a okolního uspěchaného světa. Stavba, navenek nenáročná ve svých rysech, funguje jako architektonický filtr.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Přes den propouští skrze poloprůsvitné polykarbonátové stěny měkké, neustále se měnící světlo a stíny. A její konstrukce zesiluje zvuky větru a vůni okolního lesa. Tím upozorňuje své obyvatele, že okolní svět nabízí tolik podnětů, že si ani nevzpomenou na nějaké digitální vymyšlenosti.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Ostatně wi-fi by tu asi lovili marně. Ani telefonní signál není tady, v okolí jezera Rupanco, zrovna na výši. Lokalita, v níž se ten nevšední oplechovaný úkryt Atalaya nachází, totiž leží v nadmořské výšce pouhých sedmdesáti metrů.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Z dálky se čelem k ní staví masivy pohoří a sopek Osorno a Puntiagudo. Tady se zkrátka signál chytá špatně. O to víc klidu odlehlá lokalita nabízí. Místo pro stavbu nebylo vybráno náhodou. Před objektem rostou dva mohutné stálezelené stromy maitén, typické pro tuto část Jižní Ameriky.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Jejich koruny během poledne fungují jako přirozená sluneční clona a změkčují ostré světlo dopadající na fasádu. Stromy se tak staly součástí domu, přestože se jich stavba fyzicky vůbec nedotýká. V okolí se nachází jen jedna farma a rozlehlá hladina jezera, která zrcadlí oblohu.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Základy tvoří betonová deska a prostor je omezen na 24 metrů čtverečních, takže architektům z Refugio Outdoor nezbývalo, než začít přemýšlet směrem vzhůru. Namísto obvyklé přízemní chaty proto vznikla dvě podlaží. S tím, že to vyšší nabízí rozhled po okolí.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Přízemí ukazuje, kolik funkcí lze vměstnat do několika metrů, aniž by prostor začal působit jako obytný přívěs. Otevřená obytná část s kuchyní navazuje přímo na venkovní terasu, zatímco koupelna a technické zázemí jsou soustředěny do kompaktního bloku.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Dvě úrovně Atalaya dodávají jinak miniaturnímu bydlení překvapivě jasné členění na společenskou a klidovou část. Soukromější část bydlení se přesunula do horního podlaží, kde je ložnice oddělena od kuchyně v přízemí.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Atalaya si s průhledností pohrává mnohem rafinovaněji, než by napovídaly fotografie prosvětleného interiéru. Tam, kde má člověk opravdu hledět ven, použili architekti izolační dvojskla; jiné plochy naopak propouštějí světlo, ale nikoli pohled.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Onou světelnou clonou je komůrkový polykarbonát, který známe spíše ze skleníků či průmyslových staveb. Tady dostal kultivovanější úlohu: rozptyluje odpolední slunce a nechává dřevěnou konstrukci vystupovat proti mléčně světlému pozadí.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Dřevěný skelet zůstává v interiéru přiznaný, takže trámy, sloupky i šikminy střechy jsou současně technickou konstrukcí a výtvarným prvkem. To, co bývá u běžného domu schované uvnitř stěn, se tu stalo podstatnou součástí charakteru bydlení.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Na stavbu bylo použito běžně dostupné hoblované řezivo ve standardních rozměrech a jednotlivé spoje vznikaly podle připravených řezacích šablon. Díky prefabrikaci se komponenty mohly nachystat v kontrolovaném prostředí dílny a v terénu nenáročně sestavit.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Celý dům byl hotový za tři měsíce a podle autorů při výrobě nevznikal odpad. Bylo to spíš než jako u klasické stavby podobné tomu, jako když se montuje velký kusu nábytku.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Jednoduchý vzhled skrývá poměrně promyšlenou ochranu dřeva před zdejším počasím. Sedlová střecha dostala přesahy na všech stranách a citlivá místa pláště chrání oplechování před vodou, přímým sluncem i postupným opotřebením.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Zvláštní pozornost si zaslouží průsvitné stěny, které tvoří dvě vrstvy komůrkového polykarbonátu (osmimilimetrová zvenčí a šestimilimetrová zevnitř). Od dřevěné konstrukce jsou odsazené, aby se omezil přenos vlhkosti, tedy problém, který by mohl životnost dřeva výrazně zkrátit.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Terasa před obytnou částí není pouhým přívěskem objektu. Za příznivého počasí se stává další venkovní místností. Člověk tu může ráno snídat, odpoledne posedět ve stínu stromů a večer sledovat, jak se nad loukami táhnou stíny nadcházející noci. Nespěchá se tu, ale odpočívá.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Projekt na výstavbu tohoto venkovského útočiště si původně u Refugio Outdoor zadal mladý pár, který sem prchal za klidem z hlavního města. Přišlo jim ale líto, že by jejich Pozorovatelna byla po většinu času opuštěná a neobývaná. A tak ji zpřístupnili všem, co sem k jezeru Rupanco zabloudí.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Klíče od dveří tu nemusíte hledat pod rohožkou. Stačí poslat SMS na číslo, které visí u dveří. A přijde vám odpověď s kódem na odemčení. Jak jednoduché, že?
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Když v něm nikdo zrovna nebydlí, celý se uzavře pomocí pozinkovaných ocelových panelů. Okna a jakékoliv otvory zmizí. Stane se z něj tajuplný a zcela anonymní monolit. Vypadá jako přepravní kontejner, který tu někomu vypadl z kamionu. Svou tmavou fasádou snadno splyne s okolím.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší
Je to vlastně docela prostý recept: malý dům, minimum věcí, žádné zbytečné místnosti. Jen prostor na přemýšlení mezi pastvinami, nedaleko od jezera a sopek. Po návštěvnících zpravidla nezůstane mnoho a Pozorovatelna tu počká na další, co mají chuť na pár dní zmizet a promyslet si, co dál.
Autor: Refugio Outdoor / Ennio Naší