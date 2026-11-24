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Byt na prestižní adrese v Praze prošel totální proměnou. Výsledek bere dech
Celková rekonstrukce bytu na pražském Rašínově nábřeží s výhledem na Vltavu a Pražský hrad byla navržena tak, aby splňovala současné požadavky a přání majitelů při zachování historického rázu domu v...
Vrátila se do domu po dědečkovi. Do rekonstrukce vrazila 9 milionů a nelituje
Kdysi v něm ordinoval místní lékař, později sloužil jako prázdninové útočiště rozvětvené rodiny. Když se do něj po letech rozhodla natrvalo vrátit lékařova vnučka Nilda, začala další kapitola příběhu...
Osada Baba vznikla jako reklama na moderní bydlení. Dnes nemá v Evropě obdobu
Ve 30. letech minulého století vyrostla na tehdejším severním okraji Prahy nová čtvrť od nejlepších architektů své doby. Měla být ukázkou možností moderního a zároveň dostupného bydlení pro masy,...
Dům v Grygově proměnili architekti ve velmi úsporný ráj pro mladou rodinu
Starý dům v Grygově mladé rodině dispozičně nevyhovoval. Studio No-A Architekti stavbu na přání majitelů citlivě otevřeli do zahrady a prosvětlili. Vzniklo tak vzdušné komfortní bydlení se skvěle...
V mezonetu 1+kk v Krušných horách se vyspí 6 lidí. Architekti dokázali zázraky
Aby v bytě 1+kk mohlo pohodlně přespat až šest lidí, to není vůbec jednoduché. Jenže architekti občas dokážou zázraky. A tak vznikl praktický interiér, kde se prolíná moderní design s prvky horské...
Střecha z rákosu? Vila sází na jeho špičkové vlastnosti a skrývá překvapení
Postavit si luxusní vilu a pokrýt ji rákosem? To zní jako divný nápad. Jenže v Lotyšsku má tato přírodní krytina tradici. Architekti z OAD tu vytvořili dům, který využívá staré stavební postupy, ale...
Když luxusní boty nahradí umění. Podívejte se do půdního bytu v Holešovicích
Olga Rokosová je živým příkladem toho, že skloubit stylové bydlení a podnikání je možné. Její půdní vestavba v pražských Holešovicích je zároveň showroomem italských bot. Luxusní kousky jsou...
V mezonetu 1+kk v Krušných horách se vyspí 6 lidí. Architekti dokázali zázraky
Aby v bytě 1+kk mohlo pohodlně přespat až šest lidí, to není vůbec jednoduché. Jenže architekti občas dokážou zázraky. A tak vznikl praktický interiér, kde se prolíná moderní design s prvky horské...
Mladý pár si v Patagonii postavil úkryt před světem. Teď ho nabízí i ostatním
Na první pohled působí v opuštěné krajině až nepatřičně, přesto do ní dokonale zapadá. Dům s názvem Atalaya, který navrhlo studio Refugio Outdoor, stojí v odlehlé části severní Patagonie. Původně...
Soutěž o nejlepší proměnu interiéru. První místo dokazuje, že to jde i levně
Je tady vyhlášení soutěže o proměny čtenářských domovů. Z došlých příspěvků vybrala redakce čtyři, které odmění za originalitu i zajímavá řešení. Nahlédněte, jak bydlí moderní student, vášnivý...
Když byt roste s rodinou. Architekti ten svůj rozšířili do sklepa i přístavbou
Domy lze poměrně snadno zvětšit, přidat patro či proměnit půdu na obytný prostor. Ale byt? Tento malý zázrak se povedl tvůrcům ze studia Lennox architekti. Šlo o jejich vlastní bydlení.
Osm ložnic, kino a Las Vegas na dlani. Prohlédněte si rezidenci za 542 milionů
Luxusní rezidence The Empire Estate v nevadském Hendersonu hledá nového majitele. Za 24,5 milionu dolarů (542 milionů korun) nabízí výhled na Las Vegas Strip, osm ložnic, třináct koupelen, soukromé...
Osada Baba vznikla jako reklama na moderní bydlení. Dnes nemá v Evropě obdobu
Ve 30. letech minulého století vyrostla na tehdejším severním okraji Prahy nová čtvrť od nejlepších architektů své doby. Měla být ukázkou možností moderního a zároveň dostupného bydlení pro masy,...
Zavalená harampádím a plná tajemství. V Beskydech vdechli život staré chalupě
Čtenář Libor zaslal do soutěže o nejlepší proměnu příspěvek, který ilustruje, jak se více než šedesát let stará chalupa v beskydské obci Krásná z místa plného odložených věcí proměnila v útulné...
Byt na prestižní adrese v Praze prošel totální proměnou. Výsledek bere dech
Celková rekonstrukce bytu na pražském Rašínově nábřeží s výhledem na Vltavu a Pražský hrad byla navržena tak, aby splňovala současné požadavky a přání majitelů při zachování historického rázu domu v...
Prodej bytu 3+1, 64,15 m2 + balkon a sklep, Opava Olomoucká
Olomoucká, Opava - Předměstí
4 150 000 Kč
Domov génia na prodej. Byt Jacksona Pollocka v New Yorku hledá nového majitele
Kdo rozumí umění, určitě ocení nejen abstraktní obrazy malíře Jacksona Pollocka (†44), ale nepochybně také místo, kde jeho díla vznikala. Jeho bývalý newyorský byt je na prodej za téměř 44 milionů...
Dům v Grygově proměnili architekti ve velmi úsporný ráj pro mladou rodinu
Starý dům v Grygově mladé rodině dispozičně nevyhovoval. Studio No-A Architekti stavbu na přání majitelů citlivě otevřeli do zahrady a prosvětlili. Vzniklo tak vzdušné komfortní bydlení se skvěle...