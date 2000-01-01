Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná pro rodinný dům. Majitel se nakonec rozhodl pro bytový dům. Náročného úkolu se ujal Luděk Rýzner ze studia OK Plan Architects, spoluautorem je František Čekal. Výsledek je skvělý.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Autorům se podařilo na relativně malém pozemku navrhnout bytový dům se třinácti komfortními bytovými jednotkami.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Klíčovým principem návrhu se stal zalomený půdorys, který umožnil citlivě pracovat s orientací bytů i směrováním výhledů.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Díky tomu stavba minimalizuje vzájemné pohledové vazby mezi novými byty a okolními rodinnými domy a přispívá k zachování soukromí jejich obyvatel.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Stejnou roli plní také předsazené balkony doplněné stínícími panely, které vytvářejí přirozený filtr mezi interiérem a exteriérem a zvyšují komfort každodenního bydlení.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Členitá fasáda rozbíjí objem domu na menší celky a propůjčuje stavbě lidské měřítko, díky němuž přirozeně zapadá mezi sousední rodinné domy.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Současně však objekt svou funkcí i hmotou navazuje na bytové domy situované na severní straně, čímž vytváří přirozený přechod mezi dvěma odlišnými typy zástavby.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Architektonický výraz domu staví na kontrastu výrazné geometrie a střídmé materiálové palety.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Ostré linie balkonů společně se zalomenou fasádou dodávají objektu dynamický charakter, zatímco svislé stínící lamely z opáleného modřínu představují jeden z jeho charakteristických architektonických motivů.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Doplňuje je pohledový beton a kreativní omítka v odstínech šedé, které společně vytvářejí nadčasový a kultivovaný výraz.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Jednotný charakter podporují také detaily v podobě zastřešení vstupu, přístřešku pro popelnice i oplocení, provedené z antracitového plechu a ocelových jeklů.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Pozemek se nachází východně od nároží ulic Mánesova a Na Skalce podél obslužné komunikace ve vnitrobloku.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Přirozený spád terénu směrem k východu, dosahující téměř výšky jednoho podlaží, se stal významnou součástí dispozičního řešení.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Vjezd do suterénních garáží je proto situován z nižší východní části pozemku, zatímco hlavní vstup do domu se nachází na západní straně v úrovni přízemí.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
V suterénu je umístěno dvanáct parkovacích stání včetně dvou zakladačů, dalších pět parkovacích míst se nachází před domem.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Přízemí kromě sklepních kójí a technického zázemí zahrnuje jedinou garsonku a dva prostorné byty 3+kk s navazujícími terasami a soukromými zahradami.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Ty jsou vymezeny měkce tvarovanými betonovými podezdívkami doplněnými ploty z opálených modřínových latí, které přirozeně navazují na materiálové řešení fasády.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Druhé a třetí nadzemní podlaží mají shodné dispoziční uspořádání se čtyřmi byty na každém podlaží a výhledy do okolí.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Ustoupené čtvrté podlaží pak nabízí dva největší byty se střešními terasami.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Každý byt má přímý přístup na balkon, terasu nebo zahradu prostřednictvím velkoformátových portálových oken, která podporují propojení interiéru s exteriérem.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Všechna podlaží jsou propojena bezbariérovým výtahem.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Součástí identity domu je také autorsky zpracovaný orientační systém, který provází celým domem.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Grafický koncept zahrnující piktogramy, číslování i grafiku ve společných prostorách vytvořila grafička Kristina Ambrozová přímo pro tuto realizaci a stal se přirozenou a hravou součástí architektonického řešení interiéru.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Technologické řešení odpovídá současným požadavkům na komfort i energetickou efektivitu.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Objekt je vytápěn kaskádou tří tepelných čerpadel vzduch–voda umístěných na střeše, jejichž provoz podporují fotovoltaické panely.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Ochrana před přehřátím je zajištěna předokenními žaluziemi.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Zastavěná plocha je 347 metrů čtverečních a užitná plocha nabízí 1 278 metrů čtverečních.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Dům tak spojuje promyšlené prostorové řešení, citlivé začlenění do okolní zástavby a soudobé technické vybavení do kompaktního architektonického celku.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz