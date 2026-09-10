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Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši
Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...
V Beskydech postavili unikát. Dům ve tvaru hvězdy rozděluje život do čtyř cípů
Dům s nádherným výhledem na svahy Beskyd vypadá jako betonová čtyřcípá hvězda. Každý cíp v sobě skrývá něco jiného. Je tu hlavní obytná část, ložnice, část pro hosty a technická zóna. Stavba od...
Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout
Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného...
Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou
Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...
Nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal šílenou sumu
Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy...
Místo jednoho domu 13 bytů. Na 1 000 metrech v Humpolci vzniklo skvělé bydlení
Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná pro rodinný dům. Majitel se nakonec rozhodl pro bytový dům. Náročného úkolu se ujal Luděk Rýzner ze studia OK Plan...
Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají
Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...
Kuchyň za 10 tisíc? Soňa proplouvá nájemním bydlením se vtipem a fajn nápady
Kuchyň za 10 tisíc z druhé ruky, linoleum z výprodeje, matrace místo postele a koberečky, které spolehlivě zakryjí téměř vše. Soňa žije s rodinou v nájemním bytě ve Zruči nad Sázavou a přiznává, že...
Písek požírá vesnici u Dubaje. Obyvatele měly z domů vyhnat záhadné síly
Jen kousek od luxusních mrakodrapů v Dubaji leží tajemná vesnice Al Madam, kterou pomalu, ale jistě pohlcuje nelítostná poušť. Ještě před desítkami let zde žili lidé, které však pravděpodobně vyhnaly...
Dálkové odečty budou od roku 2027 povinné. Co musí stihnout SVJ a družstva
Do 1. ledna 2027 musejí být všechny bytové domy vybaveny dálkově odečitatelnými měřiči tepla a teplé vody. Pro SVJ, bytová družstva i správce budov tak nastává ideální čas na revizi techniky. Přechod...
V Beskydech postavili unikát. Dům ve tvaru hvězdy rozděluje život do čtyř cípů
Dům s nádherným výhledem na svahy Beskyd vypadá jako betonová čtyřcípá hvězda. Každý cíp v sobě skrývá něco jiného. Je tu hlavní obytná část, ložnice, část pro hosty a technická zóna. Stavba od...
Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou
Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...
Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši
Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...
Zázrak na 23 metrech. Architekt vymyslel parádní trik se stolem na kolečkách
Multifunkční stůl na kolečkách dokáže garsonku o 23 metrech čtverečních proměnit v kuchyň, pracovnu i bar. Architekt Marek Abramovič z bratislavského studia Abrama architekti tak vyřešil přání...
Je to optický klam? Číňané postavili nejšílenější knihkupectví na světě
V čínském městě Chuaj-an stojí knihkupectví Čung-šu-ke, které svým sci-fi interiérem připomíná scénu z futuristického filmu. Zrcadlové stropy, tmavé reflexní podlahy a obloukové regály vytvářejí...
Novostavba 4+kk se zahradou, 118 m2 – Nespeky - Městečko
Benešovská, Nespeky - Městečko, okres Benešov
11 800 000 Kč
Majitelé se nápadu architektů báli. Teď je z něj hlavní trhák paneláku v Praze
Původní panelákový byt poblíž pražského parku Gutovka dostal nový kabát. Majitelé dali architektům volnou ruku a ti začali čarovat s materiály i světlem. Zakomponovali i jeden zajímavý prvek, který...
Z toho se vám zatočí hlava. Vypadá, že každou chvíli spadne, teď je na prodej
Na první pohled vypadá, že se každou chvíli zřítí, ale nenechte se mýlit. Slavný Křivý dům v anglickém Canterbury stojí už stovky let. Nyní je na prodej, ale jeho cena není zrovna nízká. Neobvyklý...