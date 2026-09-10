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Místo jednoho domu 13 bytů. Na 1 000 metrech v Humpolci vzniklo skvělé bydlení

Lenka Weberová
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Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná... Autorům se podařilo na relativně malém pozemku navrhnout bytový dům se třinácti... Klíčovým principem návrhu se stal zalomený půdorys, který umožnil citlivě... Díky tomu stavba minimalizuje vzájemné pohledové vazby mezi novými byty a... Stejnou roli plní také předsazené balkony doplněné stínícími panely, které... Členitá fasáda rozbíjí objem domu na menší celky a propůjčuje stavbě lidské... Současně však objekt svou funkcí i hmotou navazuje na bytové domy situované na... Architektonický výraz domu staví na kontrastu výrazné geometrie a střídmé... Ostré linie balkonů společně se zalomenou fasádou dodávají objektu dynamický... Doplňuje je pohledový beton a kreativní omítka v odstínech šedé, které společně... Jednotný charakter podporují také detaily v podobě zastřešení vstupu,... Pozemek se nachází východně od nároží ulic Mánesova a Na Skalce podél obslužné...
Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná pro rodinný dům. Majitel se nakonec rozhodl pro bytový dům. Náročného úkolu se ujal Luděk Rýzner ze studia OK Plan Architects, spoluautorem je František Čekal. Výsledek je skvělý.

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