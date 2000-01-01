Datum 17. července bude ve státě Missouri vždy zapsáno jako černý pátek. Roku 1981 tu nekrachovala burza, ale interiérové konstrukce uvnitř hotelu Hyatt Regency. V Kansas City, ani jinde ve Státech, takové neštěstí nepamatovali. Strukturální kolaps zavěšených chodníků měl za následek smrt 114 lidí.
Slavnostní otevření proběhlo o dva roky dříve. Byla to nejvyšší stavba v Kansas City a vlastně i v celém státě Missouri. Hotel Hyatt Regency byl pomyslnou perlou zasazenou do krásné koruny, nejvýraznější budova komerčního areálu Crown Center.
Zázrak moderní architektury, říkalo se. Vzdušná světlá věž s nádherným vícepatrovým atriem. Se skleněnými výtahy a třemi vyvýšenými chodníky, které spojovaly protilehlá křídla hotelu ve druhém, třetím a čtvrtém patře.
Tyto zavěšené chodníky měly zlepšit jak funkčnost, plynulost pohybu uvnitř, tak vizuální dopad vnitřního prostoru. Během výstavby však došlo ke změně původního konstrukčního návrhu. Inženýrská firma ve spolupráci s výrobcem ocelových konstrukcí změnila způsob zavěšení chodníku ve čtvrtém patře.
Namísto použití jediné sady souvislých podpěrných tyčí pro uchycení chodníků ve druhém i čtvrtém patře byl použit revidovaný návrh. Dvě samostatné sady tyčí. Tím se zdvojnásobilo zatížení spoje nesoucího chodník ve čtvrtém patře.
Že to zní jako podivná technická hantýrka? To rozhodnutí mělo katastrofické následky, jak se ukáže v pátek 17. července 1981. Tehdy se, přibližně v 19:05, v hotelu Hyatt Regency shromáždilo přes šestnáct stovek lidí. Na akci s tancem u čaje.
Snímek sporného původu. Pravděpodobně totiž nezachycuje čajový večírek ze 17. července 1981, ale některou z předešlých akcí, která se v atriu hotelu Hyatt Regency odehrávaly dříve. Šlo o velmi populární čajové dýchánky, program s hudbou a tancem se tu od pěti do osmi večer odehrával každý pátek.
To veselé dění v přeplněném atriu sledovalo z vyvýšeného chodníku ve čtvrtém patře asi čtyřicet diváků. A najednou celá ta konstrukce povolila. Zhroutila se a spadla. Nejprve na chodník v druhém patře, který se utrhl též, a oba dosedly na podlahu v přízemí. Výsledkem byl naprostý masakr.
I když je přijetí prvního telefonátu na pohotovost zaznamenáno pět minut po pádu konstrukce mostů a hasiči i zdravotníci na místo dorazí skutečně během minut – pomáhá každý, kdo má ruce – situaci už nejde zachránit.
Většinu hostů, nacházejících se pod chodníky, hmotnost konstrukcí rozmačkala. Ale mrtví nebyli všichni. Zpřelámané a potrhané lidi budou hasiči a záchranáři s pomocí těžké techniky vyprošťovat ještě čtrnáct následujících hodin.
Těm, kteří ještě žili a zůstali pod troskami, hrozilo utopení. Ze zničeného potrubí a hasicích systémů začalo unikat ohromné množství vody. Prach a suť komplikovaly záchranné práce. Byl to opravdu tragický den. To nejsmrtelnější selhání stavební konstrukce v historii USA.
Večírek s tancem a hudbou skončil katastrofou. Spojené státy americké se z ní budou vzpamatovávat ještě hodně dlouho. Nedůvěra ve všechny výškové stavby narostla. Každá konstrukce se zdála být další smrtící pastí.
Co bylo dál? Nejprve přeplněné márnice a 114 pohřbů. Pak rozsáhlé vyšetřování. Národní úřad pro stavební standardy (NIST) ukázal prstem na inženýry a stavební firmu. Jejich pochybení bylo zřejmé, neoddiskutovatelné. Byly přijaty nové kontrolní mechanismy, regulace a formy stavebního dozoru.
Analytická zpráva „Vyšetřování kolapsu chodníků v hotelu Kansas City Hyatt Regency“, vydaná v květnu 1982, má 370 stran. Závěr? Spoj nesoucí chodník ve čtvrtém patře nebyl navržený tak, aby unesl takové zatížení tj. dodatečnou hmotnost.
Další konstatování? Změny ve stavebních plánech nebyly dostatečně konzultovány, zkontrolovány. Navržená řešení spojů nebyla testována. Vada zůstala před zahájením výstavby neodhalena a přetrvala až do onoho kritického momentu.
Prostupy do druhého a čtvrtého patra, v nichž zcela „chybí“ ony mostní prvky chodníků, které se utrhly a zavalily shromážděné lidi v přízemí.
Část konstrukce vyvýšeného chodníku z atria hotelu Hyatt Regency během technického zkoumání v laboratořích Národního úřadu pro stavební standardy (NIST). Hrubá masivnost stavebního dílce, padající z výšky čtvrtého patra, názorně vysvětluje drtivou sílu, které se nedalo vzdorovat.
Též proběhlo více než 300 soudních sporů, v nichž se na odškodněních vyplatilo více než 140 milionu dolarů. Dnes by to bylo skoro půl miliardy. Hotel byl po třech měsících znovu opraven s novým konstrukčním řešením. Stal se prý „tím nejbezpečnějším v zemi“. Věřit se tomu ale nechtělo.
Hotel byl nejprve přejmenován, aby se i tímto způsobem distancoval od tragédie. Ale reputaci si moc nevylepšil. Nakonec byl v roce 2011 přeprodán jinému provozovateli. Nyní se jmenuje Sheraton Kansas City a počítá se k nejluxusnějším hotelům v půlmilionovém městě.
Interiér vstupní haly hotelu dnes vypadá „úplně jinak“. Přesto je těžké si při prohlížení zákoutí atria odmyslet známé detaily a tvary. Místa, kde umírali lidé, jsou zde vizuálně stále patrná.
