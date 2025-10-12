Největší selhání statiky v dějinách USA. Na parketě zemřelo 114 lidí

Radomír Dohnal
Datum 17. července bude ve státě Missouri vždy zapsáno jako černý pátek. Roku 1981 tu nekrachovala burza, ale interiérové konstrukce uvnitř hotelu Hyatt Regency. V Kansas City, ani jinde ve Státech, takové neštěstí nepamatovali. Strukturální kolaps zavěšených chodníků měl za následek smrt 114 lidí.
Datum 17. července bude ve státě Missouri vždy zapsáno jako černý pátek. Roku... Slavnostní otevření proběhlo o dva roky dříve. Byla to nejvyšší stavba v Kansas... Zázrak moderní architektury, říkalo se. Vzdušná světlá věž s nádherným... Tyto zavěšené chodníky měly zlepšit jak funkčnost, plynulost pohybu uvnitř, tak... Namísto použití jediné sady souvislých podpěrných tyčí pro uchycení chodníků ve... Že to zní jako podivná technická hantýrka? To rozhodnutí mělo katastrofické... Snímek sporného původu. Pravděpodobně totiž nezachycuje čajový večírek ze 17.... To veselé dění v přeplněném atriu sledovalo z vyvýšeného chodníku ve čtvrtém... I když je přijetí prvního telefonátu na pohotovost zaznamenáno pět minut po... Většinu hostů, nacházejících se pod chodníky, hmotnost konstrukcí rozmačkala.... Těm, kteří ještě žili a zůstali pod troskami, hrozilo utopení. Ze zničeného... Večírek s tancem a hudbou skončil katastrofou. Spojené státy americké se z ní...

