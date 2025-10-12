|
Největší selhání statiky v dějinách USA. Na parketě zemřelo 114 lidí
Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit
Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...
Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu
V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...
Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují
Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku let si nedaleko Prahy vychutnává nejen klid a relaxaci, ale i vyjížďky lodí, která kotví hned vedle....
Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem
Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu...
Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce
Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...
Datum 17. července bude ve státě Missouri vždy zapsáno jako černý pátek. Roku 1981 tu nekrachovala burza, ale interiérové konstrukce uvnitř hotelu Hyatt Regency. V Kansas City, ani jinde ve Státech,...
Intervence u Panny Marie Vítězné. Jak se Pleskotovi podařily úpravy před Pražským Jezulátkem?
Pro mnoho návštěvníků Prahy je Jezulátko hlavním cílem návštěvy našeho hlavního města; však má také mít zázračnou moc. Okolí jeho sídla, kostela Panny Marie Vítězné, se dočkalo zdařilé úpravy.
Rekordy padaly i bez vln veder. Jak se připravit na horkou budoucnost
Představte si ten rozdíl: zatímco ve stínu je třicet, na přímém slunci se asfalt může rozpálit až na 60 stupňů! Přitom stromy dokážou teplotu o několik stupňů snížit.
Influencerka strávila noc na veřejných toaletách. Byla nadšená elegancí
Britská influencerka Molly Thompsonová z Yorkshiru zaplatila 130 liber (v přepočtu 3 658 korun) za noc v bývalých veřejných toaletách přestavěných na miniaturní apartmán v Oxfordu.
Vila má unikátní vytápění i chlazení, vypadá jako zlatý oblak z drátků
Interiér tohoto domu s plochou téměř 700 m² je zcela atypický, každý detail byl pečlivě promyšlený. Dominantní prvek představují horizontální bílé hmoty stropu a efekt levitujícího podlaží.
Bydlel tady i Drákula, dnes vila sousedí s domy Brada Pitta či Orlanda Blooma
Poprvé za více než 50 let je na trhu Villa Dorada, jedno z nejhistoričtějších, nejzachovalejších a nejzajímavějších sídel starého Hollywoodu. Dům v historickém komplexu Outpost Estates je postavený...
Designblok 2025 startuje. Známe termín, cenu vstupenek i otevírací dobu
Letošní 27. ročník největšího festivalu současného designu v Česku začíná. Tradičně obsadí hned několik lokací a nabídne i bohatý doprovodný program či pestrý repertoár partnerů. Kde všude se koná,...
Kanceláře, kde se lidé cítí lépe než doma. To byla představa architektů
Každý pracovní prostor by měl být nejen funkční, ale i inspirativní a příjemný. Jenže, buďme upřímní. Takové požadavky splňují jen málokteré kanceláře, zejména ve starších budovách. Naštěstí se...
Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem
Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu...
