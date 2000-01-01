náhledy
Horno de Pan znamená v překladu pec na chleba. Přesně tak vypadá unikátní dům v ekvádorské oblasti Auqui, který svou klenbou připomíná pec. Navzdory skromné rozloze 48 m2 však nejde o žádnou provizorní stavbu. V minimalistickém interiéru se snoubí elegance s promyšleným řešením, které počítá s budoucím rozšířením.
Autor: JAG Studio
Z centra bezmála třímilionového hlavního města Quito je to sem dvacet minut autem a přesto okolí Auqui vypadá jako naprostá vesnice. Právě to se mladému muži, který si zde chtěl postavit dům, líbilo. Kopcovité scenérie, blízkost přírody a pohoda na dohled velkému městu.
Autor: JAG Studio
Zádrhel, který se pojí s novostavbami na svazích nad ekvádorským hlavním městem, je ovšem trochu jiného ražení, než jsme v Česku zvyklí. Celý region je seizmicky velmi aktivní. Otřesy půdy jsou zde naprosto běžnou věcí. A jsou to opravdu silná zemětřesení.
Autor: JAG Studio
Z obavy před otřesy půdy bylo třeba stavbu domu uchopit trochu jinak a s ohledem na strukturní stabilitu. Architekti ze studia Taller General ve shodě s klientem navrhli netradiční, ale maximálně stabilní provedení. Klenbu, která otřesům vzdoruje bez narušení.
Autor: JAG Studio
Dům, zvaný Horno de Pan, je rozložený do dvou výškových úrovní, v rámci jednoho spojitého, otevřeného interiéru. Dojem ještě posiluje zaoblená klenba stropu, která se nad obytným prostorem vznáší.
Autor: JAG Studio
Jak prozrazují snímky ze stavby, cihly tu řeší vertikální a horizontální limity celého projektu. Jeho konstrukci a střechu. Vertikální prvky jsou řešeny širokými nosnými cihlovými zdmi, které zajišťují tepelný komfort uvnitř.
Autor: JAG Studio
Protože se dům nachází v seismické zóně, je klenba „pro jistotu“ ještě vyztužena tři centimetry silnou vrstvou betonu, čímž bylo dosaženo lepšího krytí. Střecha přitom využívá tzv. bóveda rebajada, tedy nízkou valenou klenbu, což umožňuje zachovat homogenní a kompaktní tvar celé stavby.
Autor: JAG Studio
Cihly mají dobrou tepelnou setrvačnost, což se v Ekvádoru, s jeho proměnlivými sezonními teplotami, docela cení. Z průměrných dvaceti stupňů Celsia v plusu ve dne se tu v noci může snadno stát i teplota kolem nuly.
Autor: JAG Studio
Jednoduché a přitom praktické řešení, navržené architekty ze studia Taller General, vedlo k úsporám na materiálu – betonu je tu málo a ocel nebyla zapotřebí – a přitom se snížily i nároky provozní, na klimatizaci a vytápění.
Autor: JAG Studio
Zajímavým rysem celé konstrukce je, že je v otevřena dalším rozšířením a bočním přístavbám. Horno de Pan je nyní malým domem, ale může dál růst.
Autor: JAG Studio
Vlastní dům je neformálně rozdělen do tří úrovní, členěných podle svého využití. Na vstupní část navazuje koupelna. Za ní následuje hlavní obytná část s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní. A třetí část je intimnější, soukromá. Zahrnuje pracovnu malého ateliéru a ložnici.
Autor: JAG Studio
Kouzelná na tom je ta „prodyšnost“ domu z čela i týlu stavby. Světlo sem proudí po celý den, a rozhodně nevzniká dojem z pobytu v nějakém uzavřeném tunelu. Tato „pec“ zkrátka dobře prosvětluje a odvětrává celý interiér.
Autor: JAG Studio
Mírný svah, v němž je stavba usazena, se přenáší i do organizace interiéru. Ten ke svému členění nepotřebuje předěly stěn, vystačí si jen se stupni schodů, které kopírují průběh venkovního terénu.
Autor: JAG Studio
Pohled z výšky, z ložnice, odhaluje systematické rozdělení domu. Přehlednost a kontrola nad celým prostorem malému obydlí prospívají. Celý interiér se přitom vyznačuje užitnou plochou 48 metrů čtverečních.
Autor: JAG Studio
Horno de Pan, dům připomínající pec na chleba, je příjemný a útulný. A v kraji, kde jsou otřesy půdy všední, poskytuje pocit robustní ochrany před nebezpečím.
Autor: JAG Studio
Je to dům, který do regionu vnáší prvek stability. Přitom respektuje okolní krajinu a udržuje s ní kontakt díky výhledům. Mladý muž, hrdý majitel, přitom může plánovat další přístavby v podobném duchu. Pec na chleba může dál růst.
Autor: JAG Studio