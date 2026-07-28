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8. května 2026
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8. května 2026
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Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...
Může soused zabírat kamerou vaši zahradu, grilovat na balkoně nebo vám zavřít přístupovou cestu? Otestujte si, jak dobře znáte pravidla sousedského soužití. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu...
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...
Majitelé bytu v developerském projektu, který vyrostl na místě bývalé tiskárny v Praze na Smíchově, mají blízko k přírodě, a jejich nový domov proto měl být především útulným útočištěm evokujícím...
Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované domy od americké firmy HiberTec Homes na to jdou jinak: když se blíží katastrofa, během chvíle se zasunou pod povrch a v...
Pustit se do rekonstrukce vlastního domu bývá zkouška nervů. Architektka Vladimíra Martinovská se však nezalekla a předvedla neuvěřitelnou proměnu. Dvojdům z roku 1923 v plzeňské památkové zóně...
Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý...
Když si majitelé kupovali starou ruinu statku, toužili po bydlení pro vlastní potřeby. Během vyčerpávající rekonstrukce však pochopili, že potřebují, aby se jim vložené prostředky vrátily. Dnes se do...
Nábytek z recyklovaného materiálu? A proč ne! Navíc může působit i docela veselým dojmem, a to díky speciálním deskám z materiálu Packwall. Ten použili architekti z českého studia AKKURAT na kuchyň v...
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu...
Máloco může být v horkých letních dnech tolik potřebné jako bazén nebo koupaliště. A obojí může být ukázkou zdařilé architektury! A je přitom jedno, zda jde o novostavbu, nebo rekonstrukci. Podívejme...
Soused si nechal na lodžii namontovat klimatizaci. Provrtal skrz zeď díru a venkovní jednotku ukotvil přímo do fasády. Zateplení nemáme. Mě osobně navíc obtěžuje hluk a vibrace z jednotky a také...
Holešov, okres Kroměříž
2 900 000 Kč
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se však otevřenost stala hlavní strategií. Příčky nahradil vestavěný nábytek, sklobeton a závěsy. Vznikl tak fluidní prostor,...