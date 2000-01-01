náhledy
Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.
Autor: Matej Hakár
V Bratislavě je komplex Tri Veže s dvaadvaceti podlažími k nepřehlédnutí. Výhledy jsou odtud skutečně luxusní. Ovšem zařídit bydlení na míru uvnitř tohoto známého rezidenčního celku představuje řadu výzev.
Už proto, že si majitelé přáli byt příjemný na bydlení, s důrazem na vysokou funkčnost a kvalitu. Tým architektů z AT26 v čele s Peterem Kukučkou začali návrh úpravy mezonetového bytu připravovat v roce 2015 a další čtyři léta pracovali na postupné realizaci.
Na 120 metrech čtverečních se architekti drželi původních dispozic. V přízemí je hlavní společenská část, které dominuje propojený prostor kuchyně, obývacího pokoje a jídelny.
Schody nenápadně zastrčené v rohu a kryté tělesem knihovny představují únik z otevřeného prostoru, prosvětleného kontinuální skleněnou fasádou. Vedou do patra mezonetu, kde se nachází soukromější části bydlení, určené odpočinku, spánku a hygieně.
Apartmán, v dokumentaci pojmenovaný BRTLK, tak velmi originálním způsobem získal dvě rozmanité tváře. Do jednoho bytu vkládá dva různé světy, které skvěle koexistují vedle sebe. Komunikují spolu, byť jsou prostorově jasně oddělené.
Výrazným specifikem celého bytu je jeho jednostranná orientace, tj. všechna okna vedou na jihozápad. Podél celého prosklení probíhá na vstupním podlaží parapet, který vyrovnává výškový rozdíl při výstupu na terasu.
Paleta materiálu v interiéru se pohybuje od přírodního dubu přes bílé plochy až po vystupující kombinace betonu a cihel. Interiér je příjemně barevně neutrální a poskytuje určitou hřejivost, kterou od bydlení očekáváme.
Moderní koupelna je v minimalistickém provedení. Nenáročnost a funkčnost vytvářejí velmi harmonický prostor.
Není to jen tapeta. Stylizovaná nástěnná mapa Nového Mesta v Bratislavě dodává výhledu za okny hravý a praktický rozměr současně. A pokud si povšimnete trojice plastických měděných výstupků? Ty naznačují Tri Veže. Bod, kde se mezonet nachází.
Materiálovou skladbu zútulněného bytu doplňuje ještě tmavá mořená dýha. Najdeme ji na dělící příčce knihovny. Černou barvou o sobě dává vědět i podlouhlá kuchyňská linka, která poskytuje dostatek pracovního prostoru. Interiér zjemňuje přirozené světlo, které se stará o pohodovou atmosféru.
Z terasy je výhled na většinu dominant Bratislavy. Staré a Nové Mesto, Bratislavský hrad, most SNP i „věže“ parku Zaha Hadid’s Sky. Tato vyhlídka dává tušit, jak rychle se slovenská metropole mění. A že mezonetový byt, vytvořený architekty z ateliéru AT26, jen tak nezestárne.
