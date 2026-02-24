Fantastické bydlení v ikonické věži vás nadchne. Z terasy je vidět až na hrad

Radomír Dohnal
Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.
Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si... V Bratislavě je komplex Tri Veže s dvaadvaceti podlažími k nepřehlédnutí.... Už proto, že si majitelé přáli byt příjemný na bydlení, s důrazem na vysokou... Na 120 metrech čtverečních se architekti drželi původních dispozic. V přízemí... Schody nenápadně zastrčené v rohu a kryté tělesem knihovny představují únik z... Apartmán, v dokumentaci pojmenovaný BRTLK, tak velmi originálním způsobem... Výrazným specifikem celého bytu je jeho jednostranná orientace, tj. všechna... Paleta materiálu v interiéru se pohybuje od přírodního dubu přes bílé plochy až... Moderní koupelna je v minimalistickém provedení. Nenáročnost a funkčnost... Není to jen tapeta. Stylizovaná nástěnná mapa Nového Mesta v Bratislavě dodává... Materiálovou skladbu zútulněného bytu doplňuje ještě tmavá mořená dýha. Najdeme... Z terasy je výhled na většinu dominant Bratislavy. Staré a Nové Mesto,...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v...

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu

Z jedné místnosti do druhé se starožitný nábytek a současná umělecká díla...

Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...

Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl...

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...

Srdcem domu pro rodinu s třemi dětmi je kuchyň. Hračky na zemi nevadí

Jedním z hlavních požadavků majitelů bylo, aby kuchyň představovala centrum...

Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli...

Fantastické bydlení v ikonické věži vás nadchne. Z terasy je vidět až na hrad

Materiálovou skladbu zútulněného bytu doplňuje ještě tmavá mořená dýha. Najdeme...

Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.

24. února 2026

Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na...

Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...

24. února 2026

Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě...

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun)...

23. února 2026  13:40

Vypadá jako obří ementál. Unikátní věžák udivuje fasádou plnou děr a zeleně

Nápad s „ementálem“ - respektive s exoskeletem - dal v Curitibě vzniknout...

S dvaatřiceti patry je obytná věž AGE360 k nepřehlédnutí. A to nejen tím, že je v brazilské Curitibě jednou z těch vůbec nejvyšších staveb. Pozornost k sobě magneticky přitahuje svou zvláštní, jakoby...

23. února 2026

Žádný kýč, jen harmonie. Tato rekonstrukce bytu na Letné se opravdu povedla

Výsledek? Moderní, harmonický a funkční byt, který kombinuje historii s...

Byt v činžovním domě z počátku 20. století v oblíbené pražské čtvrti Letná potřeboval kompletní rekonstrukci, které se ujali architekti Vít Svoboda a Pavel Nový z ateliéru 0,5 Studio. Výsledek?...

23. února 2026

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

22. února 2026

Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl...

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...

21. února 2026

Pozor, padá sníh! Kdo odpovídá za sníh na střeše, který může zranit chodce

Premium
U padajícího sněhu a rampouchů je podstatné, odkud nebezpečí vzniká.

Bydlím v Praze v domě, který spravuje naše SVJ. Budova stojí u poměrně frekventovaného chodníku, kde se denně pohybuje velké množství lidí, maminky s kočárky a senioři. Na střeše se nyní vytvořily...

20. února 2026

Srdcem domu pro rodinu s třemi dětmi je kuchyň. Hračky na zemi nevadí

Jedním z hlavních požadavků majitelů bylo, aby kuchyň představovala centrum...

Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli...

20. února 2026

Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit

Harrachov – Nový Svět, okres Jablonec nad Nisou

Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5...

19. února 2026

Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu

Z jedné místnosti do druhé se starožitný nábytek a současná umělecká díla...

Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...

19. února 2026

Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v...

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...

18. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.