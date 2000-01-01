náhledy
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už mnohokrát předtím. Proto z „toho“ nedělali velký dům, plný izolovaných bytů. Budovali spíš komunitu.
Autor: Adrien Williams
Budova se jmenuje Mellem a nachází se na adrese Manoir-des-Trembles, v Gatineau. Když se to zabalí do francouzštiny, zní to tak luxusně, aristokraticky a vznešeně. Bohužel to už nezakryje, že Gatineau je čtvrtým největším městem provincie Quebec, a hezky nevypadá. Kvůli starým sídlištím.
Autor: Adrien Williams
Snaha nebudovat další tuctový bytový dům, nerozšiřovat sídliště uniformní zástavbou, je z projektu architektů z ACDF silně patrná. I když řeší 189 nájemních jednotek v osmipatrové budově, přistoupili k tomu záměru docela jinak.
Autor: Adrien Williams
Mellem je vlastně takový pokus, snaha dokázat, že i ekonomicky racionální nájemní dům může vyvážit vztahy mezi hustotou zasídlení, komfortem obyvatel. Mezi soukromím a komunitou, stavební efektivitou a architektonickou kvalitou. Zkrátka, je dělaný tak, aby dobře vypadal a žilo se v něm skvěle.
Autor: Adrien Williams
Mohl to být osmipatrový věžák. Mellem ale dokazuje, že více se dá udělat i z méně, aniž by přitom výsledek působil anonymně nebo lacině. Nadzemní podlaží domu jsou určena jednotlivcům, párům, rodinám i ke spolubydlení. Jen málo bytů si tu je svými dispozicemi navzájem podobných.
Autor: Adrien Williams
Najdete tu všechno od malých garsonek po tříložnicové apartmány. Kanaďané v tom našem rozdělení dělají trochu zmatky, protože rozlišují byty jako „studia s 3½, 4½ a 5½ pokoji“. Počítají to zkrátka jinak. Klasicky jde o byty od 60 po 106 metrů čtverečních.
Autor: Adrien Williams
U těch metrů výměry bytů je důležité zdůraznit, že jde o rozsahy zveřejněných dostupných jednotek, nikoli o jeden univerzální půdorys každé kategorie. Byty jsou svými dispozicemi neskutečně pestré, originální. Stejně jako samotná budova Mellem.
Autor: Adrien Williams
Budova je založena na půdorysném principu písmene C a její ramena obepínají vnitřní zahradu. Tím vzniká prostor mezi domem a ulicí. Orientace zahrady směrem na západ zároveň umožňuje vytvořit chráněnější vnitřní prostředí a využít pozemek.
Autor: Adrien Williams
Dvůr a zahrada bude ale nejspíš až to druhé, co vás při pohledu na Mellem zaujme. Nejvýraznějším rysem je obloukově prohnutá arkádová fasáda. Oblouky v přízemí, které navozují dojem lázeňské kolonády. Prozrazují, že tohle bydlení tuctové rozhodně nebude.
Autor: Adrien Williams
U každého rozsáhlejšího bytového domu přirozeně hrozí, že pravidelně rozmístěná okna vytvoří monotónní mřížku. Architekti proto balkony u Mellem záměrně skládají do rytmu, který není mechanicky opakovaný a dodává fasádě plasticitu.
Autor: Adrien Williams
A jak že se tu dělá ta „komunita“? Třeba tím, že ulice funkčně nekončí u vstupních dveří, ale přenáší se do přízemí. Jako obydlená práh. Je tu například společná kuchyně, posilovnu i wellness zónu, sdílené odpočinkové prostory. Do přízemí se stahuje většina společenských prostor.
Autor: Adrien Williams
Je za tím snaha nabídnout obyvatelům něco víc, než jen studenou chodbu za vstupními dveřmi, kde si ze schránky vyberou poštu a po jízdě výtahem se za nimi zaklapnou dveře bytu. Mají možnost, aby se část jejich každodenního života odehrávala v domě, ale mimo vlastní bytovou jednotku.
Autor: Adrien Williams
Společné prostory slouží jako druhý obývák. Na kterou stylově navazuje „společenská scéna“ kolem schodiště. Od něj se pak dá zamířit do dvora, zahrady. Mimochodem jedné z nejhezčích na Manoir-des-Trembles. A chytře řešené.
Autor: Adrien Williams
Zahrada totiž vznikla v návaznosti na svažitý pozemek, a na potřebu parkování. Nudný asfalt parkovacích míst tu neuvidíte, protože jsou skryty ve sníženém přízemí, právě pod tou zahradou. Najdeme na ní pergoly, grilovací místa. A kromě okrasné zeleně i pár záhonků pro pěstování.
Autor: Adrien Williams
Samotné byty stavějí spíše na prostorové jednoduchosti než na dekorativních gestech. Velká okna a bíle natřené pohledové betonové stropy ve výšce 274 centimetrů dodávají malým i větším bytovým jednotkám pocit většího objemu, a přístupu denního světla.
Autor: Adrien Williams
Kuchyně jsou vybavené a jejich řešení se přizpůsobuje různým půdorysům jednotlivých bytů. Charakteristickým prvkem je centrální pracovní a jídelní ostrov s křemennou deskou, doplněný integrovaným osvětlením.
Autor: Adrien Williams
Každá jednotka má ještě svůj vlastní venkovní prostor, v podobě balkonu nebo terasy. S tím, že některé terasy směřují přímo do zeleného vnitřního dvora. Pro obyvatele to znamená, že i ve vyšších patrech zůstává soukromý venkovní prostor součástí každodenního bydlení.
Autor: Adrien Williams
Architekti i developer počítali s tím, že byt v současnosti nemusí být pouze místem pro spaní a odpočinek. V několika typech jednotek je proto integrován pracovní kout a zároveň je v domě samostatný coworkingový prostor. Doba, kdy se v bytech „jen bydlelo“ už v Kanadě zjevně končí.
Autor: Adrien Williams
Je to neobvyklá, ale poměrně funkční volba. U nás by si asi lidé vybírali byt podle toho, jak se jim uvnitř bude bydlet. Mellem má přesah, jde s moderními trendy. Byt si tu můžete vybírat i podle toho, jak se vám bude uvnitř z homeoffice pracovat.
Autor: Adrien Williams
Interiérově je zajímavý kontrast světlých stěn a tmavého stropu, který nechává technické instalace, například ventilaci a osvětlení, vizuálně ustoupit do pozadí.
Autor: Adrien Williams
Na širokých koridorech společných podlaží jsou umístěny shozy na směsný odpad a bioodpad, což přenáší část ekologického konceptu přímo do každodenního provozu domu. Se sáčkem „tříděného“ nemusíte před dům, na chodník ke kontejnerům v nevábně zatouchající ohrádce.
Autor: Adrien Williams
Dům má 378 zabezpečených úložných míst pro jízdní kola, tedy zhruba dvě místa na každou ze 189 bytových jednotek. Podzemní parkování současně obsahuje 20 míst s nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Lokalita navíc navazuje na síť 300 kilometrů cyklostezek.
Autor: Adrien Williams
Ekologie tu není jen o tom, že se udělal zelený dvoreček. Projekt Mellem v Manoir-des-Trembles získal hodnocení LEED Silver / Argent v systému LEED BD+C. Na to, že je udržitelný, energeticky úsporný, má certifikát.
Autor: Adrien Williams
Podle certifikace Mellem vyniká v hospodaření s vodou, energií a materiály, kvalitou vnitřního prostředí, opatřeními pro snižování městského tepelného ostrova i skutečností, že stavba vznikla na dříve dekontaminovaném a revitalizovaném městském pozemku.
Autor: Adrien Williams
Realizace přinesla i technický problém, který nebylo možné vyřešit pouze architektonickým návrhem. Po zahájení výstavby se ukázalo, že únosnost půdy je na parcele výrazně horší, než předpokládala geotechnická zpráva. Proto museli architekti přepracovat založení stavby.
Autor: Adrien Williams
Mellem samozřejmě ve výsledku bytovým domem je. Ale určitě ne takovým, který si představíte. Nápad architektů, vytvořit kromě obytné infrastruktury i něco navíc, co by lidem dalo širší pocit domova, se tu docela slušně ujal.
Autor: Adrien Williams