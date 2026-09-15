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Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...
Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou
Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...
Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem
Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...
Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají
Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...
Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...
Zpěvák Milan Drobný ukázal dům u Kralup. Uvnitř schovává nečekané poklady
Zpěvák Milan Drobný žije s manželkou Danou v rodinném domku v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. V oáze klidu obklopené přírodou nám ukázal nejen svůj „hudební oltář“ a oblíbená umělecká díla, ale i...
Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...
Proměnili jste svůj domov? Pošlete fotky a vyhrajte skvělé ceny
Z každého koutu v domě nebo bytě lze vytvořit mistrovské dílo. Ať už jde o obývací pokoj, kuchyň, ložnici nebo třeba dětský pokoj, podělte se o svou proměnu s ostatními čtenáři a vyhrajte poukazy od...
Panelstory, která se zvrtla. Jižní Město bylo velkolepým projektem, zvítězila šeď
Čtvrtina lidí v Česku žije v panelových domech na sídlištích. Největší je pražské Jižní Město, jehož budování začalo před 55 lety. Zavzpomínejte na jeho vznik a počátky s magazínem Víkend DNES.
Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem
Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...
Unikátní nádraží předělali na bydlení a chtějí balík. Sousedem je exprinc Andrew
Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století mimo jiné i členům britské královské rodiny. Když ale úřady trať zrušily, předělal tehdejší majitel nádražní budovu na...
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou
Snili jste o rodinném domě se zahradou, ale děsí vás představa, že strávíte mládí v ranních zácpách jako nedobrovolný taxikář vlastních dětí? Přesně s tímto klišé se rozhodla zatočit moderní výstavba...
Žila v luxusu, který bere dech. Tak vypadá nejkrásnější vila Napoleonovy sestry
Majestátní vila z 18. století na kopcích Luccy v Toskánsku, která patřila neapolské královně Caroline, sestře Napoleona Bonaparta, je považována za jednu z nejkrásnějších historických vil na území...
Luxusní sídlo vypadá jako z pohádky. Na trávníku však parkuje slavná stíhačka
Luxusní dům v hrabství Hampshire se pyšní nejen úchvatným interiérem, ale i zahradami od jedné z nejslavnějších zahradních architektek Gertrude Jekyllové. Třešničkou na dortu tu ovšem není bazén, ale...
Od ponurých fasád k eleganci. Architekt Adolf Foehr dostal do ulic expresionismus
Pražskou meziválečnou architekturu reprezentují známé styly, jako je pozdní kubismus, art deco, neoklasicismus nebo funkcionalismus. Ale najdeme tu i příklady německého expresionismu.
Plně vbavený byt 1kk.
Cejl, Brno
16 000 Kč/měsíc
Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...
Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu
Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i...