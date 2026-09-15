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Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj

Radomír Dohnal
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Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o... Budova se jmenuje Mellem a nachází se na adrese Manoir-des-Trembles, v... Snaha nebudovat další tuctový bytový dům, nerozšiřovat sídliště uniformní... Mellem je vlastně takový pokus, snaha dokázat, že i ekonomicky racionální... Mohl to být osmipatrový věžák. Mellem ale dokazuje, že více se dá udělat i z... Najdete tu všechno od malých garsonek po tříložnicové apartmány. Kanaďané v tom... U těch metrů výměry bytů je důležité zdůraznit, že jde o rozsahy zveřejněných... Budova je založena na půdorysném principu písmene C a její ramena obepínají... Dvůr a zahrada bude ale nejspíš až to druhé, co vás při pohledu na Mellem... U každého rozsáhlejšího bytového domu přirozeně hrozí, že pravidelně rozmístěná... A jak že se tu dělá ta „komunita“? Třeba tím, že ulice funkčně nekončí u... Je za tím snaha nabídnout obyvatelům něco víc, než jen studenou chodbu za...
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už mnohokrát předtím. Proto z „toho“ nedělali velký dům, plný izolovaných bytů. Budovali spíš komunitu.

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