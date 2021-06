Přenesu Lipno do Kanady. Architekt Krupauer o plánech se sjezdovkou do oceánu

Ateliér A8000 jste zakládal spolu s architektem Jiřím Stříteckým. Jak dopadla vaše spolupráce se slavnou tenistkou Martinou Navrátilovou, jež vás požádala, abyste jí pod Kilimandžárem v Tanzanii postavili hotel?

Ono to nebylo přímo pro Martinu Navrátilovou, ale ona se kolem toho pohybovala. Bylo to v době, kdy můj společník Jirka Střítecký umíral a všichni jsme kolem tohoto projektu běhali, aby se realizoval, protože se k němu hodně upínal. Šlo o náš poslední společný barák. Designovali jsme dokonce v Brně na onkologii, kde jsme si udělali kancelář. Bohužel vše skončilo s klientem... Ještě půl roku po Jirkově smrti jsme o to bojovali, ale nepodařilo se to realizovat.

Tehdy to byla jen průmyslová čtvrť někde za řekou, ale investoři měli velký nadhled a jako první tvrdili, že Smíchov bude jednou druhé centrum Prahy. Martin Krupauer architekt