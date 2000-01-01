Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le Lignon, rekordní rychlostí výstavby i počtem bytů, tím neřekl poslední slovo. Překvapuje dodnes.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Obludnost z betonových panelů? Kdepak. Projekt Le Lignon na to jde jinak. Přestože dosahuje podobné hustoty obyvatel, jako třeba newyorský Manhattan, je pořád spíš vesnicí s třemi hodně velkými domy, která pořád víceméně „sedí“ zasazená do přírody.
Autor: 3lisai-4u, Creative Commons
Le Lignon je unikátní urbanistický projekt, který najdeme ve městě Vernier, v ženevském kantonu ve Švýcarsku. Skládá se ze tří velkých budov, a dodnes patří mezi největší obytné komplexy na světě. Dohromady nabízí 2 780 bytových jednotek a žije v něm okolo 6 000 lidí.
Autor: Guilhem Vellut, Creative Commons
Stavět se začalo v roce 1964, podle návrhu architekta Georgese Addora. Ten pro svůj záměr čerpal inspiraci z velkých bytových projektů na Západě, ale též ze sídlištní výstavby ve východní Evropě. A rozhodně nechtěl opakovat stejné chyby.
Autor: 3lisai-4u, Creative Commons
Jak to popsat? Cílem architekta bylo, aby obyvatelé neměli pocit, že žijí na sídlišti. Sám říkal: „Štěstí lidí. To je ta hlavní starost architekta, když staví komplex takové velikosti.“
Autor: Port(u*o)s, Creative Commons
Jeho koncept tomu svérázně odpovídal. „Jakmile člověk pochopí, že bude mít kolem sebe vlastně jen čtyři sousedy, pak už nezáleží na tom, jestli bydlí o patnáct pater výše nebo níže,“ říkal Addor, když vysvětloval, jak při takových rozměrech hodlá dodržet onu „lidskost“.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Dílo, které dodnes ohromuje svou velikostí, rostlo na zelené louce. Skoro doslovně, protože stavební parcely – osmadvacet hektarů, se překrývaly se zemědělskou půdou. To je ve Švýcarsku nebývalé, obhospodařovatelné půdy si tu váží. Ale když byla bytová krize, bylo bydlení prioritou.
Autor: Werner Friedli, Creative Commons
Kuriozitou bylo vlastně i to, že celá realizace probíhala ve Vernier. Poněkud ospalém městě s 34 000 obyvateli. Tohle nově vznikající sídliště mělo najednou navýšit počet obyvatel města o čtvrtinu. Původně se totiž počítalo s tím, že se v Le Lignon zabydlí až deset tisíc lidí.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Le Lignon stojí asi pět kilometrů od centra Vernier. Kanton zde vyčlenil dostatek prostoru pro výstavbu, bez nutnosti dalšího rozšiřování městské zástavby. Takže komplex vznikal jako samostatný a soběstačný celek, místo obklopené přírodou, s výhledy na řeku Rhônu.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Bytový kolos, nebývalý ve Švýcarsku a vlastně ani v Evropě, překvapoval i svými parametry. Rozměry užitné plochy všech bytových jednotek dohromady? Nějakých 930 000 metrů čtverečních, plus mínus nějaká ta kočárkárna navíc.
Autor: Werner Friedli , Creative Commons
Centrální obytný blok, jež v sobě nese dvanáct až šestnáct podlaží, se vine a vlní podél okraje pozemku v délce téměř jednoho kilometru. A na jižním konci ho doplňují dvě vysoké obytné věže. Masivní stavba je ale přizpůsobena členitému terénu a svým rozměrům navzdory působí překvapivě lehce.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Georges Addor stavěl do výšky, a v jediné dlouhé linii, aby maximálně využil metry pozemku určeného pro celý projekt. Centrální obytná budova tedy není pouze mimořádně dlouhá, ale i velmi vysoká. V některých partiích dosahuje výšky 50 metrů.
Autor: André Corboz , Creative Commons
Součástí záměru komplexu Le Lignon byly i „bytové věže“. Ta větší, třicetipatrová, měří na výšku 90,8 metru, což z ní činilo nejvyšší budovou kantonu Ženeva. Ten švýcarský rekord platil vlastně až do letošního roku. Věže jsou ovšem vystavěny v nejnižší části celého pozemku, takže příliš nevyčnívají.
Autor: ČTK
V první etapě výstavby, mezi lety 1963 a 1967, bylo dokončeno 1 846 bytů. A jak připouští současní architekti, dnes by byla taková rychlost nepředstavitelná, stejně jako samotný návrh podobného projektu.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Vznikající komplex byl přitom moderní a naprosto funkční. Kanton Ženeva i obec Vernier tehdy usilovaly o sociální rozmanitost. A o kvalitu bytového fondu, bez ohledu na to, zda půjde o byty sociální anebo v soukromém vlastnictví.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Všechny byty mají výhled na obě strany budovy. Ceny se liší podle velikosti a podlaží. Například šestipokojový nájemní byt tu přijde na 2 800 franků měsíčně. Přibližně pětašedesát tisíc korun. Přijde vám to moc? V Česku to samé stojí někde mezi 35 000 a 150 000 korunami.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Od svého dokončení v roce 1971 poskytuje Le Lignon bydlení lidem v různých formách vlastnictví: ve státem podporovaném sociálním bydlení, v nájemních bytech na volném trhu i v soukromém vlastnictví.
Autor: Jérémy Toma, Creative Commons
Právě ta sociální rozmanitost pak zajišťuje onu dlouhodobou soudržnost celé čtvrti. Le Lignon se nevymezuje jako bydlení pro mladé, staré, chudé či movité. Slouží stejně dobře všem. Nevyrostete z něj a nepřeroste vás. A to je prý základem zdejší prosperující komunity.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Fluktuace obyvatel je tu malá, všem se tu víceméně líbí. Nikdo se tu necítí izolovaný, obslužnost sídliště je vynikající. A hlavně je příroda všude okolo. Z oken bytu koukáte do lesa, na řeku nebo na nedaleké pohoří Jury.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Parkoviště jsou ukryta pod rozsáhlými travnatými plochami, a neční do využívaného veřejného prostoru. Na kompozici zeleně i krajinářských úpravách tu pracoval inženýr Walter Brugger. Zákoutími, fontánami a malými náměstími nešetřil.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
V samém srdci Le Lignon se nachází nákupní centrum. Najdete zde vše potřebné: čajovnu, restauraci, bar, opravnu obuvi, kadeřnictví, poštu, řeznictví i zdravotní kliniku. Součástí komplexu je také protestantská farní budova, katolický kostel, multifunkční sportovní hřiště, knihovna a dvě školky.
Autor: Mourad Ben Abdallah, Creative Commons
Návrh superdlouhé centrální budovy se může zdát podivný, ale je vlastně docela ekonomickým řešením. Dlouhá budova totiž přirozeně omezuje množství obvodových stěn, které je třeba izolovat. A po rekonstrukci v roce 2010 se tu energetická účinnost zlepšila o 40 procent.
Autor: Choinowski, Creative Commons
Při rekonstrukci se ukázalo, že místní o své bydlení pečují. Nepřistupují k němu jako k nějakému anonymnímu sídlištnímu bloku. Není skutečně mnoho staveb tohoto typu, které by zestárly tak dobře, jako Le Lignon.
Autor: Guilhem Vellut, Creative Commons