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Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...
Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili
Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...
Český fenomén plný nostalgie: Tohle jsou zapomenuté, ale stále nádherné chaty
Češi jsou národem chatařů, ale málokdo ví, že tento fenomén se týká celé Evropy. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze boří mýty o tom, že chaty byly jen nouzovým únikem z paneláků....
Zbyl jen skelet a schody. Takto vypadá proměna starého domu za 10,5 milionu
Rodinný dům z 80. let měl svá nejlepší léta za sebou. Mladá rodina se přesto rozhodla dát mu druhou šanci. Místo demolice se pustila do kompletní rekonstrukce, při které zůstaly jen obvodové zdi,...
Škrtla zápalkou a panelák se zhroutil. Jak konvice čaje změnila stavebnictví
Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo jen o tragickou nehodu se čtyřmi oběťmi. Výbuch způsobil kolaps části dvaadvacetipatrového panelového domu a odhalil...
Pětičlenná rodina v Brně ukazuje, jak může skvěle fungovat panelákový byt
Mladá rodina se rozhodla z běžného panelového domu v Brně vykouzlit byt snů. Na pomoc povolali interiérovou designérku, která dostala jasné zadání – vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový...
Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...
Žádné statisíce. Za pár korun a svépomocí proměnila podkroví v útulný domov
Když se Halina s manželem rozhodla upravit staré podkroví v domě svých rodičů, nechtěla do provizorního nájmu investovat statisíce. Za pár korun nakonec svépomocí vykouzlila útulný domov, který je...
Ze Survivoru rovnou do garáže. Známý herec opustil nájem a bydlí u rodičů
Herec a komik Ondřej Kubina vyrazil na začátku letošního roku bojovat o přežití do nejdrsnější reality show Survivor. Soutěž bohužel opustil mezi prvními, a přesunul se proto k rodičům, kde si útulně...
Klenot z roku 1829 vstal z mrtvých. Nahlédněte do stavení v Křeči za 21 milionů
Tradiční venkovský dům v obci Křeč, jehož původ sahá před rok 1829, je ukázkovým příkladem moderní reinkarnace. Nemovitost s užitnou plochou 271 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 3 312 metrů...
Zbyl jen skelet a schody. Takto vypadá proměna starého domu za 10,5 milionu
Rodinný dům z 80. let měl svá nejlepší léta za sebou. Mladá rodina se přesto rozhodla dát mu druhou šanci. Místo demolice se pustila do kompletní rekonstrukce, při které zůstaly jen obvodové zdi,...
Debilák, Hajzlbába nebo Záprdelí. Co se pod lidovými přezdívkami skrývá za stavby
Představte si bezmoc a zmar architektů a sochařů, kteří ze všech svých sil stvoří životní umělecké dílo... Jenže pak jejich počin výsměšně přejmenuje prostý lid. Lidové přezdívky mají domy a sochy v...
Český fenomén plný nostalgie: Tohle jsou zapomenuté, ale stále nádherné chaty
Češi jsou národem chatařů, ale málokdo ví, že tento fenomén se týká celé Evropy. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze boří mýty o tom, že chaty byly jen nouzovým únikem z paneláků....
Škrtla zápalkou a panelák se zhroutil. Jak konvice čaje změnila stavebnictví
Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo jen o tragickou nehodu se čtyřmi oběťmi. Výbuch způsobil kolaps části dvaadvacetipatrového panelového domu a odhalil...
Zbourat, otevřít, prosvětlit. Radikální rekonstrukce paneláku vás nadchne
Rekonstrukce panelového bytu může být výzvou, ale také příležitostí, jak z běžného prostoru vytvořit moderní a otevřené bydlení. Přesně to byl případ bytu pro mladý pár, kde architekt pracoval s...
Klidné bydlení v srdci Jeseníků rodinný dům v Jívové, 169 m2
Jívová, okres Olomouc
4 190 000 Kč
V duchu svého učitele. Plečnikův žák navrhl jen pár staveb, jde ale o mistrovská díla
Posledně jsme si představili projektanta Otta Rothmayera (1892–1966), žáka Jožeho Plečnika z uměleckoprůmyslové školy, od jehož úmrtí uplyne v září šedesát let. Dnes budeme v představování jeho prací...
Jak nafouknout garsonku? Stačilo pár chytrých změn a je to luxusní prostor
Nábytek na míru už dávno nevzniká jen pod rukama truhláře, dnes vám ho klidně vytiskne 3D tiskárna. Konkrétně jde o modulární boxy, se kterými můžete zacházet tak trochu jako se stavebnicí Lego. S...