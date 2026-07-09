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Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let

Radomír Dohnal
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového... Obludnost z betonových panelů? Kdepak. Projekt Le Lignon na to jde jinak.... Le Lignon je unikátní urbanistický projekt, který najdeme ve městě Vernier, v... Stavět se začalo v roce 1964, podle návrhu architekta Georgese Addora. Ten pro... Jak to popsat? Cílem architekta bylo, aby obyvatelé neměli pocit, že žijí na... Jeho koncept tomu svérázně odpovídal. „Jakmile člověk pochopí, že bude mít... Dílo, které dodnes ohromuje svou velikostí, rostlo na zelené louce. Skoro... Kuriozitou bylo vlastně i to, že celá realizace probíhala ve Vernier. Poněkud... Le Lignon stojí asi pět kilometrů od centra Vernier. Kanton zde vyčlenil... Bytový kolos, nebývalý ve Švýcarsku a vlastně ani v Evropě, překvapoval i svými... Centrální obytný blok, jež v sobě nese dvanáct až šestnáct podlaží, se vine a... Georges Addor stavěl do výšky, a v jediné dlouhé linii, aby maximálně využil...
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le Lignon, rekordní rychlostí výstavby i počtem bytů, tím neřekl poslední slovo. Překvapuje dodnes.

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Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let

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