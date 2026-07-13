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Pozemek široký jen 2,5 metru? Architekti na něm postavili neuvěřitelný dům

Lenka Weberová
Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce pouhých 2,5 metru,

Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce pouhých 2,5 metru, | foto: Hoang Le photography

TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu.
Za projektem stojí architekti Marek Obtulovič, Mai Lan Chi a Nguyen Duc Trung...
Vysoká hustota zástavby přináší pro bydlení řadu výzev, zejména nedostatek...
Vysoká hustota zástavby přináší pro bydlení řadu výzev, zejména nedostatek...
33 fotografií
TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu, v labyrintu úzkých uliček a neformálně vzniklé zástavby úzkých městských domů. Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce pouhých 2,5 metru, přístupném pouze pěšky nebo na motorce průchody mezi okolní zástavbou.

Ve městě s přibližně 9 miliony obyvatel bývá vysoká hustota často vnímána jako omezení. V hanojských čtvrtích tvořených sítí uliček však zároveň vytváří živé komunitní prostředí založené na každodenních setkáních – společném pití čaje, drobném podnikání, dětských hrách i spontánních sociálních interakcích.

Právě tato intenzita sousedského života se stala jedním z hlavních východisek návrhu domu TH+ house, za kterým stojí architekti Marek Obtulovič, Mai Lan Chi a Nguyen Duc Trung ze studia ODDO architects.

Vysoká hustota zástavby přináší pro bydlení řadu výzev, zejména nedostatek denního světla, omezené větrání a dispozice, které často oddělují jednotlivé členy rodiny.

TH+ house s užitnou plochou 96 metrů čtverečních na tyto podmínky reaguje snahou o maximální otevřenost a podporu společně sdílených aktivit navzdory minimální šířce domu. Namísto spoléhání na velikost prostoru zkoumá projekt možnosti prostorové velkorysosti prostřednictvím rozmanitosti, vizuálních propojení a flexibilního využití. Sekvence různorodých prostorů umožňuje členům rodiny vybírat si prostředí odpovídající aktuálním potřebám, náladě i požadované míře soukromí v průběhu dne.

TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu.
Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce pouhých 2,5 metru,
Za projektem stojí architekti Marek Obtulovič, Mai Lan Chi a Nguyen Duc Trung ze studia ODDO architects.
Vysoká hustota zástavby přináší pro bydlení řadu výzev, zejména nedostatek denního světla, omezené větrání a dispozice, které často oddělují jednotlivé členy rodiny.
Vysoká hustota zástavby přináší pro bydlení řadu výzev, zejména nedostatek denního světla, omezené větrání a dispozice, které často oddělují jednotlivé členy rodiny.
33 fotografií

Přestože byl TH+ house navržen jako samostatný projekt, navazuje na původní dům TH house, který byl pro stejnou rodinu realizován v roce 2021 na sousedním pozemku. Obě stavby dnes společně vytvářejí vertikálně organizovaný domov, schopný reagovat na proměňující se potřeby rostoucí rodiny. Namísto nahrazení původního domu představuje nová přístavba pokračování jeho principů a umožňuje postupný růst obytného prostoru při zachování identity i prostorové logiky celku.

Interiéru vládne ocelový červený sloup

Vzhledem k minimální šířce pozemku a existenci společné nosné stěny nebylo možné využít masivní obvodové konstrukce. Nosný systém je proto organizován kolem jediného centrálního ocelového sloupu červené barvy, který prochází domem od přízemí až do čtvrtého podlaží. Tento sloup se stává nejen hlavním konstrukčním prvkem, ale i výrazným architektonickým motivem. Nese klíčové prostory domu – čajovnu, pokoj pro hosty, obývací pokoj i dětský pokoj – a umožňuje použití subtilnějších stěn a celkově otevřenějšího vnitřního uspořádání.

Tato strategie zároveň umožňuje vytvářet větší otvory ve fasádě, světlem prostoupené vertikální prostory a účinné přirozené větrání navzdory stísněným podmínkám okolní zástavby. Vrstvená organizace prostoru maximalizuje využitelnost domu a umožňuje začlenění různorodých funkcí, jako jsou čajovna, čítárna, flexibilní obytné prostory, malá terasa nebo bar.

Příjemné světlo, přirozená ventilace i zeleň

Omezený přístup denního světla je kompenzován pasivními principy návrhu: jižně orientovaná fasáda přivádí do interiéru měkké a stabilní světlo, zatímco střešní světlíky, propustné podlahy a vertikální průduchy umožňují jeho hlubší pronikání do dispozice a současně podporují přirozenou ventilaci.

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Důležitou roli při utváření prostorového zážitku hraje také práce s materiály. Vědomě zvolená kombinace různých povrchů a textur zabraňuje monotónnosti a přináší do kompaktního objemu domu pocit bohatosti, vizuální hloubky i haptické rozmanitosti.

Součástí návrhu jsou také zelené terasy a vegetační plochy rozmístěné napříč celým domem. Ty pomáhají zlepšovat místní mikroklima a kompenzují nedostatek zeleně v okolní čtvrti. Projekt však nereaguje pouze na environmentální aspekty, ale také na sociální realitu života v hanojských uličkách. Vertikální uspořádání společných i soukromých prostor podporuje rodinné vazby a zároveň umožňuje nalézat místa pro individuální ústraní. Vizuální otevřenost směrem do ulice přitom zachovává silné propojení domu s okolní komunitou.

TH+ house ukazuje, jak se městské bydlení v Hanoji může v průběhu času přirozeně rozvíjet a přizpůsobovat proměnlivým potřebám rodiny, aniž by ztrácelo kontinuitu sociálních vztahů. Architektura zde není pouze fyzickou strukturou, ale nástrojem péče, adaptability a odolnosti v podmínkách hustě zastavěného města.

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