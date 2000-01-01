Na pouhých padesáti metrech čtverečních v srdci vietnamského Ho Či Minova Města vyrostl čtyřpatrový rodinný dům pro pět lidí. Architekti z NAQI & Partners využili centrální atrium, vertikální členění a promyšlené úložné prvky, aby vytvořili světlý a vzdušný domov uprostřed husté zástavby.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Padesát metrů čtverečních, to je velmi příjemné 1+kk. Ovšem když ta plošná výměra značí jedinou dostupnou stavební parcelu celého rodinného domu? To už jednomu začne být pořádně těsno.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Ve vietnamských metropolích, konkrétně pak ve čtrnáctimilionovém Ho Či Minově Městě, jsou ale takové kapesní parcely na trhu stále častější. Hustá zástavba tu prostě větší pozemky nezpřístupňuje.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Asi jedinou výhodou je, že stavební odbor tu právě kvůli nedostatku stavebních parcel neklade při schvalování budov tažených do výšky lidem překážky. A právě vertikální růst se stal základem řešení domu TiTi’s.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Znovu připomeneme, že padesát metrů čtverečních není zase tak málo, aby to nestačilo k životu jednoho člověka. Jenže tady bylo třeba na padesáti metrech čtverečních usadit dům pro pětičlennou domácnost. Mladé manžele a jejich tři děti.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Před architekty ze studia NAQI & Partners tak byla jediná cesta, dům na úzkém pozemku hnát do výšky. Výsledkem je neuvěřitelně kompaktní a soudržné bydlení.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Dům TiTi’s stísněnou parcelu kompenzuje tím, že nad přízemí přidává ještě čtyři další patra. Aniž by významným způsobem nějak přesahoval limity parcely. Trochu ale přeci jen přesahuje, směrem do ulice.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Každé z pater domu TiTi’s je trochu jinak strukturované a odlišně vystupuje z fasády ven. Při pohledu z ulice tedy nemáte pocit, že hledíte na jeden dům, ale spíš na čtyři malé domky, podivně naskládané na jakousi přízemní garáž.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
To pojetí není, alespoň v Ho Či Minově Městě, zase tak podivné. Rychlá urbanizace v posledních letech vedla k tomu, že domy nebo stavební pozemky s nějakou „průměrnou“ parcelou už dávno vymizely z dostupné nabídky. Nyní převládají jen různě úzké pozemky.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Nedá se říct, že by architekti z NAQI & Partners těmto výškovým rodinným domům nějak fandili. Projektem domu TiTi’s dávají na srozuměnou, že kontext chápou, ale navrhují vlastní řešení.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Jaké to řešení je? I když je TiTi’s kompaktní, každé jeho patro je zvenčí i zevnitř originální.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
TiTi’s je skromný a přitom bohatý. Klidný zevnitř, dynamický zvenčí. A v interiéru chytře balancuje mezi tím, aby zachovával blízkost členů rodiny, aniž by jim dělal ze života peklo bydlením v příliš těsných prostorách. Myslí i na jejich soukromí a potřebu samoty, jakkoliv se to zdá neuvěřitelné.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Z ulice se fasáda přízemí domu jeví skromně. Jednoduché bílé stěny a podobně jednoduchá kovová branka. Následuje prostor vybetonovaného nájezdu s možností parkování kol nebo motocyklů. Dále je vidět úzký záhonek se zelení a pak už jen prosklené dveře.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Přízemí skutečně vzbuzuje dojem, že je jen nějakou garáží. Jenže když svůj zrak upřete do výšek, uvidíte mnohem členitější strukturu fasád jednotlivých pater. Každé má malou stříšku s odlišným spádem. A je posunuté oproti ostatním.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Brzy ráno, když je slunce ještě nízko, vrhají ty malé šikmé střechy tenké diagonální stíny na vstupní schody. To je také doba, kdy se otevírají „vrata“ v přízemí. Odhaluje se tím, že to není garáž, ale spíš obývací pokoj.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Přízemí domu zůstává otevřené celé dopoledne. Proč? Funguje jako klimatizační jednotka. Na základě komínového efektu táhne chladný vzduch a provětrává celou domácnost.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Protože je přízemí spojené s ostatními patry atriem, mohou spolu obyvatelé volně komunikovat. Hezké na tom je, že díky silným zdem slyší sebe uvnitř, ale do interiéru už neproniká hluk okolních ulic.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Architekti z NAQI & Partners dobře věděli, co dělají. Centrální atrium se tyčí středem půdorysu, které přitahuje denní světlo hluboko do domu a umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Tato prázdná plocha funguje jednak jako světelná studna, tak jako akustický most.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Otevřený půdorys, který se neomezuje jen na patra, pomáhá zmírnit omezení daná malými metry. Sdílené prostory plynule přecházejí jeden do druhého, bez zbytečného členění a stěn.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Večer se rodina schází v prvním patře kolem nízkého jídelního stolu, přičemž atrium nad ním dodává pocit rozšíření prostoru. Tam, kde je to třeba, nepůsobí TiTi’s vůbec stísněně.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Při navrhování interiérů domu TiTi´s tým zvolil zdrženlivou barevnou paletu, aby zesílil vnímání vnitřního prostoru v jinak hustě osídlené čtvrti vietnamského města. Vyniká tu dřevo – přírodní materiál připomínající odkaz venkova.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Bílé stěny odrážejí denní světlo a vedou ho celým domem. Barevný dojem doplňují světle šedé stropy a dřevěné podlahy, které dělají z domu domov.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Tam, kde se stěny atria setkávají s podlahami, zachovává štíhlé ocelové zábradlí výhled, průhledy do dalších podlaží. Celý TiTi’s je tak nad očekávání propojený a místnosti, i když neleží v jedné linii, zůstávají spojité.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Že vám tu chybí postele? V pokojích přítomné jsou, jen dobře skryté. Jsou totiž vestavěné do skříní, aby se tu šetřilo místem. Pod matracemi jsou zabudovány úložné zásuvky.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
V celém domě nejsou žádné zbytečné ozdoby. Každý detail naopak odráží závazek architektů NAQI z & Partners k účelnosti. Prostor domu tu vyplňují lidé, rodina. Ne doplňky.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
To, co začalo jako souboj s nedostatkem místa a silně neoptimálními rozměry parcely, tak nakonec vyústilo ve velmi prostorné a elegantní bydlení.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Dům TiTi’s je sympaticky zvláštní v tom, že svým vnitřním uspořádáním bojuje o každý centimetr volného místa. Ne ale proto, aby jej zaplnil věcmi – ty naopak šikovně skrývá – ale proto, aby dal prostoru vyniknout.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Skromný vstup do domu je plný překvapení. Doslova je vrší na sebe, od přízemí přes čtyři navazující patra.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Architekti z NAQI & Partners dokázali vykouzlit prostor plný světla, vzduchu a života.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
TiTi’s je místem, které je sice skromné profilem svých základů, ale bohaté je na otevřenost.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương
Ve městě, kde se bojuje o každý metr čtvereční zástavby, působí dům TiTi’s jako zjevení. Nepravděpodobné, překvapující. Ale krásné.
Autor: Nguyễn Nhật Anh Chương