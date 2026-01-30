|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Na prodej byla jen parcela velká 50 m2. Postavili si na ní pohodlný rodinný dům
Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu
Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...
Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty
Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...
Snili o přírodě. Atriový dům si postavili v krásném údolí u hradu Pernštejn
V údolí zelených kopců nedaleko hradu Pernštejn vznikl dům, který spojuje moderní bydlení s krásou okolní přírody. Autorem je architekt Ivo Stejskal z brněnského studia AOSI.
Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny
Jméno Andrea Burešová Lišková mají milovníci dortů spojené se značkou Cukrařinka a čtenáři společenských rubrik vědí, že je to sestra herečky Alice Bendové. Andree se splnil sen – bydlet na klidném...
Soukromé wellness mají větší než jiní rodinný dům. Nechybí ani obří bazén
Prostorná zahrada s jezírkem umožnila sportovně založené rodině s dvěma chlapci vytvořit soukromé relaxační zázemí o výměře 138 m2 s přilehlým bazénem 56 m2. Zároveň se tak opticky uzavřel prostor...
Jak opticky zvětšit malý obývák? Vyzkoušejte osvědčené triky designérů
Malý obývací pokoj nemusí být stísněný. Často totiž nerozhodují metry čtvereční, ale způsob, jakým ošálíte lidské oko. Interiérový design není jen o estetice, je to hra s perspektivou, odrazy a...
Na prodej byla jen parcela velká 50 m2. Postavili si na ní pohodlný rodinný dům
Na pouhých padesáti metrech čtverečních v srdci vietnamského Ho Či Minova Města vyrostl čtyřpatrový rodinný dům pro pět lidí. Architekti z NAQI & Partners využili centrální atrium, vertikální členění...
Na svahu nad Berounkou se usadila Vlaštovka, úžasná dřevostavba pro rodinu
Rekreační oblasti v blízkosti Prahy se mění, přibývají v nich klasické rodinné domy. Ne vždy bývá návrh architektonicky dostatečně citlivý, aby novostavba mezi chaty zapadla. To však rozhodně neplatí...
Snili o přírodě. Atriový dům si postavili v krásném údolí u hradu Pernštejn
V údolí zelených kopců nedaleko hradu Pernštejn vznikl dům, který spojuje moderní bydlení s krásou okolní přírody. Autorem je architekt Ivo Stejskal z brněnského studia AOSI.
Sci-fi domek připomíná konzervu, slouží i jako přístřešek pro auto
Rodina se dvěma malými dětmi toužila po bydlení, které by jim časem vyhovovalo i na stáří. Jejich představu přetavilo do reality torontské studio Weiss Architecture + Urbanism. Výsledkem je druhý dům...
Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny
Jméno Andrea Burešová Lišková mají milovníci dortů spojené se značkou Cukrařinka a čtenáři společenských rubrik vědí, že je to sestra herečky Alice Bendové. Andree se splnil sen – bydlet na klidném...
Dům si zařídili v retro stylu, jeho cena několikanásobně stoupla
Obliba retra je stále hodně vysoká. To dokazuje i mladý pár, který proměnil svůj dům v dokonale věrnou vzpomínku na 60. léta. Jeho cena na realitním trhu tak výrazně stoupla, to majitelé ani...
Drobné opravy v nájemním bytě nás ničí. Kdy platí nájemník a kdy majitel?
Deset let bydlíme v nájemním bytě v novostavbě. Byli jsme úplně první nájemníci, a tak bylo veškeré vybavení nové. Ve smlouvě máme uvedeno, že máme hradit drobné opravy do 5 tisíc na jeden výrobek....
Barevný masakr. Dům slavného hudebníka Franka Zappy hraje všemi barvami
Dům pro hosty v Los Angeles, který byl v sedmdesátých letech součástí rezidence legendárního amerického hudebníka Franka Zappy, prošel pozoruhodnou barevnou proměnou.
Nekupuj ty nesmysly, huboval ji manžel. Teď žena vyhrála sídlo za 125 milionů
Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v soutěžích nikdy nic nevyhraje. Její muž Martyn ji prosil, ať už konečně přestane utrácet za losy. Nicola ho neposlechla – a...
Prodej rodinného domu, 155 m2, Škvořetice
Škvořetice - Pacelice, okres Strakonice
2 650 000 Kč
Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty
Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...
Bydlet i chodit je zde těžké. Netradiční dům se geniálně vznesl nad pozemek
Okolí brazilského městečka Nova Lima je hornaté, s vrcholky ztrácejícími se v mlžném oparu deštných lesů. V tak členitém terénu je nesnadné se jen běžně pohybovat, natož bydlet. Ovšem ve studiu Tetro...