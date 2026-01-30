Na prodej byla jen parcela velká 50 m2. Postavili si na ní pohodlný rodinný dům

Radomír Dohnal
Na pouhých padesáti metrech čtverečních v srdci vietnamského Ho Či Minova Města vyrostl čtyřpatrový rodinný dům pro pět lidí. Architekti z NAQI & Partners využili centrální atrium, vertikální členění a promyšlené úložné prvky, aby vytvořili světlý a vzdušný domov uprostřed husté zástavby.
Na pouhých padesáti metrech čtverečních v srdci vietnamského Ho Či Minova Města... Padesát metrů čtverečních, to je velmi příjemné 1+kk. Ovšem když ta plošná... Ve vietnamských metropolích, konkrétně pak ve čtrnáctimilionovém Ho Či Minově... Asi jedinou výhodou je, že stavební odbor tu právě kvůli nedostatku stavebních... Znovu připomeneme, že padesát metrů čtverečních není zase tak málo, aby to... Před architekty ze studia NAQI & Partners tak byla jediná cesta, dům na úzkém... Dům TiTi’s stísněnou parcelu kompenzuje tím, že nad přízemí přidává ještě čtyři... Každé z pater domu TiTi’s je trochu jinak strukturované a odlišně vystupuje z... To pojetí není, alespoň v Ho Či Minově Městě, zase tak podivné. Rychlá... Nedá se říct, že by architekti z NAQI & Partners těmto výškovým rodinným domům... Jaké to řešení je? I když je TiTi’s kompaktní, každé jeho patro je zvenčí i... TiTi’s je skromný a přitom bohatý. Klidný zevnitř, dynamický zvenčí. A v...

