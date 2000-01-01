náhledy
Bydlení bez sousedů a s výhledem na oceán. Na ostrově Bressay ve skotských Shetlandách je momentálně na prodej historický maják, který pořídíte levněji než průměrný byt v Praze. Život na samotě má však jeden zásadní háček.
Autor: Savills
„Je to jedinečná příležitost vlastnit něco nádherně odlišného,“ uvádí nabídku realitní makléřka Iona Conová, skotská realitní makléřka pro oblast Orknejí a Shetlandů. „V nabídce je historický maják s bezkonkurenčním výhledem na moře a příběhy, které stojí za to vyprávět.“
Autor: Ronnie Robertson, Creative Commons
Dát sbohem všednosti, zříct se průměru a začít žít nanovo, úplně jinak. To vše vám nepřímo garantuje inzerát, nabízející k prodeji provozní zázemí, technologické budovy i samotný maják, stojící na ostrově Bressay, na útesu Kirkabister Ness v Shetlandách.
Autor: Savills
Maják se jmenuje Bressay, a vystavěn byl na stejnojmenném ostrově v roce 1858. Architekti a inženýři, kteří ho navrhli a nechali postavit, se jmenovali David a Thomas Stevensonové, strýc a otec Roberta Louise Stevensona, spisovatele, který vytvořil slavný román Ostrov pokladů.
Autor: Savills
Zařízení sloužilo k navádění lodí, které proplouvaly nebezpečnou skalnatou úžinou, oddělující ostrov Bressay od Lerwicku. Dobře sloužilo svému účelu, zachraňovalo životy a lodě námořníků, až do roku 1987. S pokročilými navigačními metodami už ale přestalo být pro mořeplavce nezbytné.
Autor: Savills
Maják Bressay je ale dodnes významným symbolem námořní historie Shetlandů. Celý objekt vedou skotští památkáři jako chráněnou historickou budovu kategorie B. To znamená, že profil stavby musí být uchován a případné rekonstrukční zásahy musí být konzultovány s odborníky.
Autor: Reading Tom, Creative Commons
Jak dodává realitní makléřka: „Objekt je postaven z kamene a má bílou věž s černou lucernou a okrovým lemováním, což z něj činí výrazný orientační bod, na mimořádném místě na pobřeží.“ Aby ne, vždyť je to přeci maják.
Autor: Savills
Odlehlé prostředí, historický charakter stavby a výhledy na moře a blízkou národní přírodní rezervaci Noss činí toto místo zvláště atraktivním pro ty, kteří hledají samotu, inspiraci nebo spojení s přírodním a kulturním prostředím Shetlandů.
Autor: Savills
Však se také od roku 1995 na majáku Bressay v upraveném zázemí pronajímaly dva letní byty. Prý pro umělce a spisovatele, kteří měli chuť tu o samotě a odloučení od okolí tvořit velká díla. Ubytovací zázemí je zde pořád, a funkční. Takže s majákem kupujete i příležitost k nabízení stylového ubytování.
Autor: Savills
Celá realitní nabídka zahrnuje komplex majáku, tedy jeho původní věže, dvou bývalých domků pro správce, bývalé strojovny a umělecké rezidence s ateliérem. A oplocený dvouhektarový pozemek na hraně útesů smáčených mořskou tříští.
Autor: Savills
Bressay má tři stovky stálých obyvatel, též přístav, obchod a kostel a historicky hodnotné šlechtické sídlo. To vše ale leží na odvrácené straně ostrova o rozloze sedmadvaceti kilometrů čtverečních. Na sousedy tedy kolem „svého“ majáku určitě nenarazíte.
Autor: Peter Moore, Creative Commons
Odlehlost a soběstačnost zázemí je považována za hlavní klad téhle netradiční realitní nabídky. Ptáte se po ceně? Čtvrt milionu liber. V přepočtu zhruba sedm milionů korun, což je vzhledem k exkluzivitě místa i objektu opravdu nesmírná láce. Na české a zvláště pak i na skotské poměry.
Autor: Rob Farrow, Creative Commons
Pojí se s tím pochopitelná otázka, proč je to vlastně tak laciné. Odpověď má několik vrstev. Předně, rozsáhlé bydlení nevyhovuje každému a řada z objektů v nabídce si žádá rekonstrukci. Přítomnost provlhlé stěny tu nikdo nepopírá, je to problém k řešení.
Autor: Savills
Stavebních úprav tu za posledních sto let proběhlo jen minimum a rozhodně tu budou potřeba šikovné ruce řemeslníků. Ale nebojte, není to úplný středověk. Maják Bressay je napojen na elektřinu a vodu, odpady jsou řešeny pomocí septiku.
Autor: Savills
Další přiznaný problém? „Vzhledem k památkově chráněnému stavu a stáří budovy je v některých jejích částech zaznamenána přítomnost azbestu, což by mělo být zohledněno při jakékoli údržbě nebo rekonstrukci,“ stojí v dokumentaci.
Autor: Savills
Jaká nedostatečnost se naopak dá v dnešní době považovat za klad? Maják v Bressay nevyhovuje energetickým normám, na tuhle budovu energetický štítek zkrátka nenalepíte. A nevadí to, protože je osvobozen od EPC daní. Za nedostatečné zateplení a emise vás tu úřady prohánět nebudou.
Autor: Savills
Budovy na pozemku například zahrnují bývalou budovu hlavního správce. Je to jednopodlažní, samostatně stojící, kamenná stavba s plochou střechou pokrytou plstí. Vnitřní úpravy zahrnují kombinaci dřevěných a kamenných podlah.
Autor: Savills
Části přetvořené v ubytování zahrnují bývalou strojovnu, obývací pokoj/ložnici/kuchyňský kout umělecké rezidence, sprchový kout, tři místnosti (sloužily jako expoziční prostor malého muzea), kuchyň a bezbariérovou toaletu.
Autor: Savills
A samozřejmě, jsou tu i „chaty“ v západní a východní dispozici pozemku. Jde o dvojice jednopodlažních dvojdomků. Vnitřní specifikace zmiňuje dřevěné podlahy, kombinaci omítnutých a sádrokartonem obložených stěn a okna s jednoduchým zasklením.
Autor: Savills
Maják Bressay už je bez lucerny, ale součástí zázemí je stále mlžná siréna. Vypnutá. Ovšem kdyby to na vás přišlo, zatroubit si asi můžete. Spíš ale budete řešit, co s pěti tlakovými nádržemi, které ji doprovází. Z technického vybavení je tu i stožár vysílače a také vybetonovaná plocha pro osazení radaru.
Autor: Savills
Co je tedy tím největším zádrhelem, který osvětluje tu podezřele nízkou cenu? Celková odlehlost. „Shetlandy jsou dostupné letecky i po moři. Přímé lety sem celoročně míří z Aberdeenu, Edinburghu, Glasgow i Inverness,“ uklidňuje realitní makléřka.
Autor: Savills
Jenže i když skončíte na shetlandském letišti Sumburgh, čeká vás cesta přes půl ostrova, abyste se dostali až k přístavu, z nějž musíte lodí na Bressay. A z tamního přístaviště znovu přes celý ostrov, po vlastní ose – pěšky nebo terénním autem – až k majáku.
Autor: Savills
Ve výsledku vás tak cesta ze skotské pevniny „domů“ přijde na 12–14 hodin. A za nepříznivého počasí ji zkrátka podniknout nemůžete. Na majáku tak budete zažívat podobnou míru izolace jako někdejší strážci lucerny.
Autor: Reading Tom, Creative Commons
Otázkou je, jestli vám to bude vadit. Provlhlý dům opravíte, i studené stěny se dají zaizolovat. A od sousedů budete mít na tomhle zapomenutém konci světa, na útesu Kirkabister Ness ostrova Bressay v Shetlandách, svatý pokoj.
Autor: Hajotthu, Creative Commons