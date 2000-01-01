Odvážná architektonická hra šest metrů nad zemí. To jsou dva treehousy, které stojí nedaleko Kamenice nad Lipou.
Autor: VEKRA
Stavby propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny, které vizuálně vpouštějí krajinu přímo do interiéru.
Autor: VEKRA
Za projektem stojí ateliér KissKiss.studio.
Autor: VEKRA
Projekt ve vesničce Johanka zahrnuje dva samostatné apartmány, umístěné šest metrů vysoko a společné privátní wellness se saunou v samostatné budově v jejich blízkosti.
Autor: VEKRA
Návrhu se ujal architekt David Hladík s kolegy Vítem Hryzákem a Martinem Horešovským z tehdejšího společného ateliéru KissKiss.studio, které majitelé oslovili pro jejich dosavadní realizované projekty i odvahu pustit se do netradičních zadání.
Autor: VEKRA
„V tomto případě bylo naším úkolem vytvořit vysoko nad zemí originální a nezapomenutelný prostor pro odpočinek, který svým obyvatelům poskytne nový úhel pohledu na krajinu, maximální komfort a pocit výjimečnosti,“ glosuje k zadání Ing. arch. David Hladík.
Autor: VEKRA
V návrhu měli architekti prakticky volnou ruku. Diskuse se vedly pouze ohledně praktických detailů – aby objekty fungovaly v každodenním provozu nejen pro hosty, ale i pro údržbu a personál.
Autor: VEKRA
Hlavní inspiraci čerpali architekti ze samotné krajiny.
Autor: VEKRA
Chtěli vytvořit místo, které stírá hranice mezi interiérem a exteriérem a zároveň vtáhne hosty hlouběji do místní atmosféry prostřednictvím autentického zážitku.
Autor: VEKRA
„Díky vyvýšené poloze připomínají stavby pomyslná hnízda v korunách stromů, zcela obklopená přírodou. Krajina skrze ně prorůstá a stává se jejich nedílnou součástí,“ popisuje architekt.
Autor: VEKRA
Dvojice staveb je řešena identicky, pouze jsou vůči sobě v zrcadlové kompozici.
Autor: VEKRA
Každý z objektů vyzdvihuje do výšky šesti metrů vlastní subtilní ocelová konstrukce, která tvoří pevný základ pro dvoupatrovou dřevostavbu s vloženým mezipatrem.
Autor: VEKRA
„Výšce nad terénem se musely přizpůsobit všechny stavební a technologické dodávky, zejména přípojky inženýrských sítí, a to s ohledem na stávající areál a založení konstrukce,“ informuje k největší problematice výstavby Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti I. Kamenická.
Autor: VEKRA
Jednou z nejnáročnějších etap se ukázala být realizace ocelového podnoží – vysoké konstrukce, podpěr a zavětrování.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Vše muselo být důkladně propočítáno, ověřeno a s maximální přesností zhotoveno přímo na stavbě.
Autor: VEKRA
Na základní konstrukci navázala samotná dřevostavba.
Autor: VEKRA
„Tato realizace byla naší vůbec první zkušeností tohoto typu, navíc na tomto založení, které pro nás představovalo příjemnou výzvu. Běžně totiž stavby zakládáme na základovou desku, ale v tomto případě šlo o ocelovou konstrukci vysoko nad terénem, která byla připravena zadavatelem,“ popisuje Zdeněk Kubín, jednatel společnosti HK Dřestav.
Autor: VEKRA
V této výšce se začaly klást podlahové dílce a na ně se postupně montovala samostatná konstrukce z KVH profilů. Stěny jsou vyplněné izolační minerální vlnou.
Autor: VEKRA
Všechny činnosti a práce bylo nutné provádět za pomoci lešení a zvedací techniky a náročného ručního přesunu materiálů.
Autor: Ing. arch. David Hladík
„Vzhledem k tomu, že ke každému domu vede třicet šest schodů, si člověk dole vždy dobře rozmyslel, jestli má u sebe opravdu všechno, co potřebuje, jinak by musel jít ještě jednou,“ doplňují s úsměvem majitelé.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Hlavním motivem obou staveb se stalo dřevo. Podlahová plocha jedné ubytovací jednotky je 51,7 metrů čtverečních.
Autor: VEKRA
Fasádu tvoří černě opalovaná prkna, která odolávají času, krásně reagují se světlem a současně se kontextuálně zapojují do krajinného rázu – vytvářejí přirozený kontrast s okolní zelení a zároveň s ní harmonicky ladí.
Autor: Ing. arch. David Hladík
V interiéru dominují biodesky, které zútulňují prostor a doslova ho provoní dřevem.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Schodiště i dveře v interiéru byly řešeny jako truhlářské prvky, čímž stavby získaly další rozměr autenticity. „Chtěli jsme, aby interiér působil co nejpřirozeněji a pracoval s materiálem, který je nejen praktický, ale i smyslově příjemný,“ říká architekt.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Propojení interiéru s exteriérem je dále umocněno pečlivě navrženými okny pro domy atypického tvaru s velkými prosklenými plochami, které otevírají vizuální horizont a vtahují přírodu dovnitř.
Autor: VEKRA
Klíčové bylo správně rozvrhnout členění i otevírání oken a zároveň vymyslet efektivní řešení stínění na západní straně. Architekti kladli vysoké nároky jak na technické vlastnosti, tak na estetiku.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Hliníková okna dokonale splývají s černou fasádou z opalovaného dřeva a zároveň časem nebudou ztráce barvu.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Instalace oken v takové výšce nad zemí vyžadovala stejně jako ostatní stavební práce na projektu speciální postupy a koordinaci.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Záměrem architektů bylo, aby samotný interiér navazoval na okolní přírodu stejně přirozeně, jako to činí fasáda a velké prosklené plochy.
Autor: VEKRA
Proto vznikl otevřený a vzdušný prostor, kde se hranice mezi jednotlivými místnostmi téměř stírají.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Jedinými dveřmi v celém domku jsou ty do koupelny – jinak je interiér řešen jako plynulý celek s důrazem na přírodní tóny, a především na dřevo, které dominuje podlahám, stěnám i nábytku.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Ve spodní části se nachází kuchyňská linka v odstínu zelené, která odkazuje na identitu celého resortu, jídelní kout a odpočinková zóna.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Mezipatro ukrývá koupelnu s vanou, ze které lze velkým oknem pozorovat klidnou krajinu.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Vrchní patro tvoří ložnice s manželskou postelí a protilehlou celoprosklenou stěnou. 35) Ta se otevírá na terasu s posezením, odkud se nabízí jedinečný výhled do okolí a korun stromů.
Autor: VEKRA
Výsledkem jsou treehousy, které nejen vyčnívají nad terén, ale stávají se součástí krajiny, hravě propojují interiér s exteriérem a umožňují prožít okamžiky klidu, inspirace a spojení s přírodou.
Autor: Ing. arch. David Hladík
Plán nemovitosti
Autor: KissKiss.studio
Plán nemovitosti
Autor: KissKiss.studio
Pohled na nemovitosti
Autor: KissKiss.studio
Pohled na nemovitosti
Autor: KissKiss.studio
Plán nemovitostí
Autor: KissKiss.studio
Umístění nemovitostí na pozemku
Autor: KissKiss.studio