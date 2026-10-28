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Tady zabíjí mráz i vzduch. Proč se lidé do nejjedovatějšího místa Ruska hrnou
Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí
Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...
Známý DJ utekl z Prahy do dřevostavby u Liberce. Dům vytápí neobvyklým způsobem
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud
Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...
V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka
Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...
Dům v Klínci, ve kterém nic nepřekáží. Proměna ukazuje sílu chytrých řešení
Zařídit dům je jedna věc, ale co když dostanete stopku – podlaha unese jen 200 kilo na metr a pod ní vede topení? Studio Caster muselo v dřevostavbě v Klínci vymyslet neviditelná řešení. Výsledkem je...
Luxusní zážitek v korunách stromů. U Kamenice vyrostlo bydlení 6 metrů nad zemí
Odvážná architektonická hra šest metrů nad zemí. To jsou dva treehousy, které stojí nedaleko Kamenice nad Lipou. Stavby propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými...
Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud
Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...
Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili
Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.
Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí
Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...
Úředníci smetli sen o vlastním domě ze stolu. Zachránila je až místní inženýrka
Zůstat v bytě, nebo se vzdát snu o vlastním bungalovu u lesa? Manželé už ztráceli naději, když jim úřady kvůli chybějící cestě a kanalizaci stoply stavbu. Zoufalou situaci ale proměnila v úspěch...
Letní čas skončil a stmívá se už v pět. Jak teď doma správně svítit?
V neděli 25. října 2026 skončil letní čas a Česko se vrátilo k přirozenému standardnímu času. Ručičky hodin se v noci posunuly o hodinu zpět, což znamená, že odpolední soumrak a s ním spojené...
Místo drahé Prahy zboural dům u Kladna a postavil nový. Ten je zcela soběstačný
Martin z Brandýska u Kladna zvažoval kvůli práci byt v Praze, ale bez zahrady si život představit nedovedl. Nakonec koupil starší dům s pozemkem. Protože se rekonstrukce nevyplatila a dispozice...
UFO dům v srdci divočiny. Unikátní ikona z roku 1969 nepřestává fascinovat
Při pohledu z ptačí perspektivy dokáže tato stavba pořádně překvapit. V americkém městečku Chappaqua ve státě New York stojí pozoruhodná kruhová vila z roku 1969, která svým tvarem připomíná UFO. Dům...
Vila Taylor Swift je k mání za 173 milionů. Na zahradě zůstala stopa po jejím ex
Luxusní vila v Beverly Hills, která kdysi patřila zpěvačce Taylor Swift, hledá nového majitele. Právě tady popová superstar pracovala na svém albu 1989 a natáčela slavný rozhovor pro magazín Vogue....
Prodej pozemku na úpatí masivu Kralického Sněžníku
Hanušovice - Žleb, okres Šumperk
2 318 400 Kč
Soudruhům se šumperák příliš nezamlouval. Přesto je symbolem minulého režimu
Krabicoidní tvary, plochá střecha a typické kruhové otvory v sešikmených bočních stěnách. Šumperáky vznikly poprvé v roce 1966 jako solitérní soukromé domky, během pár let jich však v celé zemi...
Utratila 730 tisíc za vysněný růžový Barbie dům. Teď ho prodává za 21 milionů
Šestačtyřicetiletá Sarah investovala během osmi let přes v přepočtu 730 tisíc korun, aby svůj dům v Anglii proměnila v nepřehlédnutelnou růžovou oázu ve stylu Barbie. Růžové má úplně všechno od...