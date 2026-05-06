Betonové hrůzy. Experimentální stavby, které měly přepsat budoucnost bydlení

Radomír Dohnal
Velkolepé plány, odvážná architektura a víra, že beton dokáže vyřešit sociální problémy. Měly to být domy, které napraví chyby moderních měst a vytvoří v sobě lepší svět pro své obyvatele. Místo toho se staly důrazným varováním, že bez fungující společnosti žádná stavba neobstojí.
Část 1/5

1. Beton chudobu nevyřešil, osud sídliště uzavřela demolice

St. Louis, Missouri: Radní měli o inovativní řešení, která by do panelákového komplexu vnesly lidskost, jen pramalý zájem. Netoužili po architektonickém klenotu, ale po odkladišti černochů a těch, které označovali za nepřizpůsobivé.
St. Louis, Missouri: Sídliště bylo koncipováno jako sociální ubytování, kam byli sestěhováni černoši z ghetta tvořeného nízkými domky ve střední části města. Životní úroveň se však velmi brzy po jeho otevření začala snižovat a sídliště se stalo nechvalně proslulým místem chudoby a zločinu.
St. Louis, Missouri: Architektonického návrhu sídliště se ujal americký architekt Minoru Yamasaki, který mimo jiné projektoval i Světové obchodní centrum v New Yorku, ona ikonická „Dvojčata“. Ani ta nedopadla dobře.
St. Louis, Missouri: Sídliště bylo původně koncipováno jako segregované, se dvěma částmi. V části Pruitt pojmenované po afroamerickém pilotovi Wendellu Pruittovi měli bydlet černoši a v části Igoe pojmenované po bělošském senátorovi Williamu Igoeovi zase běloši.
St. Louis, Missouri: Míra násilností v Pruitt Igoe byla opravdu vysoká, vraždy tu byly na denním pořádku a na sídliště se mezi paneláky bály zajíždět i policejní hlídky nebo hasiči. Protože se na ně z oken střílelo.
34 fotografií

V 50. letech minulého století běžela ve Státech rasová segregace na plné obrátky. To, jakou máte barvu pleti, rozhodovalo na jihu USA nejen o tom, na jakém místě smíte sedět v autobuse, anebo kam smí chodit vaše děti do školy. Černoši nebyli vítaní ani jako obyvatelé center měst. Proč? Nikdo z bílé majority nechtěl bydlet v poněkud „tmavém“ sousedství. Nízkopříjmové rodiny tak postupně vytvářely černošská ghetta a jejich přítomnost dál snižovala cenu okolních nemovitostí.

Proto si také na radnici v St. Louis ve státě Missouri mohli dovolit schválit plán na hromadný přesun černošského obyvatelstva do bloků nově stavěného sídliště. Celé se to navenek tvářilo jako výsostně chvályhodný sociální projekt, ale jediným cílem bylo napěchovat chudé do jednoho betonového sídliště. Vyčistit od nich město.

To sídliště se jmenovalo Pruitt Igoe, a tvořilo jej třiatřicet paneláků. Byť to byl projekt za 36 milionů dolarů a ve své době byl považován za „až příliš luxusní bydlení pro chudé“, lidumilné pohnutky za touhle realizací netřeba hledat. Slavný americký architekt Minoru Yamasaki sice chtěl vytvořit prostor pro lidskost a nabízel v původním návrhu odpočívárny, dílny, herny, komunitní jídelny, hřiště, prádelny a sušárny, parkovou zeleň i obchůdky. Ale radní to náležitě seškrtali.

Výsledkem byla masa stejně vysokých budov, která působila dojmem skalních stěn provrtaných tmavými jeskyněmi. Ve kterých už brzy začala úřadovat chudoba a zločin. Ukázalo se, že sestěhovat všechny nepřizpůsobivé obyvatele a dát je dohromady s lidmi nemajetnými pod jednu střechu, problémy města neřeší, ale naopak je vytváří.

Sídliště Pruitt Igoe bylo ve výsledku pro St. Louis horší než jakékoliv ghetto, a proto se radnice rozhodla celý tento hodně neúspěšný experiment v roce 1972 poslat k zemi.

