Udržitelnost bychom neměli vnímat jako trend, ale nutnost, říká designérka

Navrhla jste přes 60 produktů. Který máte nejraději?

Světlo Muffin. Nejen proto, že je to pro mě a pro Brokis ikonická věc, mám s ním spojeno nejvíc vzpomínek. Vzniklo v Paříži v mém tvůrčím rozpuku, fotili jsme v concept storu Merci. Všechno jsem objevovala. Držela jsem v ruce prvotinu, snažili jsme se ji v galerii vyfotit na různých místech, odlišnými způsoby a vůbec by mě nenapadlo, jaký to bude mít dopad. Setkala jsem se s mnoha vlivnými lidmi a ani oni sami nevěděli, jak dlouhý život bude světlo mít, že se zrodil hit. Už 12 let patří mezi nejprodávanější světla Brokisu. Oslovila mě i spousta firem, že chtějí navrhnout něco jako Muffin. Svítidlo se stalo vzorem, mnoho společností se poté začalo zabývat osvětlením atmosférického charakteru a následují Brokis.

Ještě na škole bylo slovo design pomalu sprosté slovo. Lidé mu moc nerozuměli a považovali ho za synonymum drahého a neužitečného.