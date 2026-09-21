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Z děsivé Věže teroru je adresa, kde chcete bydlet. Příběh londýnského monstra

Radomír Dohnal
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Vypadá jako betonové monstrum, kterému by se člověk při hledání bydlení raději... Projekt Trellick Tower nezačínal se záměrem vytvořit novou architektonickou... Záměr byl docela jiný, a s projektem obřího věžáku zprvu ani tolik nesouvisel.... Na londýnské radnici si v roce 1963 spočítali, že rekonstrukce obydlí v okolí... Proto raději vykoupili pozemky, nějakých jedenáct akrů, a uvolnili je pro novou... Architekt Ernő Goldfinger, jeden z nejvýraznějších představitelů britského... Co tedy udělat s uvolněnou stavební plochou? Navrhl vystavět vysokou věž, která... Jinak jeho základní argument pro výškové bydlení byl velmi praktický:... Zajímavé je i to, že Ernő Goldfinger se nějak neodděloval od výsledků své... Londýňané si například u jeho Balfron Tower často stěžovali na nedostatečný... Třeba tím, že se servisní zázemí a výtahy přesunuly zcela mimo hlavní jádro... Ta hlavní obytná část Trellick Tower má 31 podlaží a výšku přibližně 98 metrů;...
Vypadá jako betonové monstrum, kterému by se člověk při hledání bydlení raději vyhnul. Londýnská Trellick Tower však vznikla jako mimořádně promyšlený experiment, s řadou chytrých technických řešení. Z obávaného domu se špatnou pověstí se nakonec stala ceněná architektonická ikona.

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