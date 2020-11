Začalo to linorytem, skončilo nezničitelnými obrazy z betonu

Vzpomenete si na své první pokusy s betonovými obrazy?

Během mateřské dovolené jsem začala zkoušet různé výtvarné techniky, včetně linorytu. Když dcera spala, ryla jsem a následně ručně tiskla obrázky na papír. Spousta práce, a přitom výsledkem byl jeden natištěný obrázek. Jednou večer jsem spíše ve vtipu prohlásila, že by bylo lepší linoryt zabetonovat.

A byl to právě Jiří, který v propojení linorytu a betonu uviděl potenciál. Hned druhý den jsem mu k prvním pokusům obětovala pár svých linorytů. A výsledek nás ohromil.

S jakými motivy jste začínali?

Ze začátku šlo o samé květiny, protože jich máme doma fakt spoustu. Kolem šedesáti pokojovek určitě. Pak jsme ryli a betonovali hodně zvířata. Bavilo nás zkoušet, jak budou v betonu vypadat kapří šupiny, kůže chameleona nebo třeba pruhy zebry.

Klade na vás tato technika nějaké limity, například ve velikosti formátu?

Co se týče linorytu, nemůže být tak detailní jako při tisku. Musela jsem se proto naučit rýt trochu jinak. Žádné tenké a hluboké tahy. Člověk najednou musí přemýšlet úplně jiným způsobem. Každá sebemenší rýha vystupuje z obrazu ven. Naopak při tisku je vyrytá část lina prostě bílá.

Jak se o obrazy starat a nejsou z hlediska bezpečnosti příliš těžké?

I když jsou obrazy z betonu, určitě na ně doporučujeme nesahat stejně tak jako na jiné obrazy. Stačí sem tam oprášit čistým štětcem. Obraz z betonu vydrží napořád takový, jaký je. Naše obrazy váží kolem tří až sedmi kilogramů, proto podle potřeby se je snažíme umístit v bezpečné vzdálenosti. K zavěšení pak stačí pevnější hřebík.

Lze vám dodat matrici, kterou použijete pro výsledný originál?

Motivy na přání zpracováváme, ale linoryt vždy děláme sami. Navíc je třeba dodržet určitý formát lina, a to na milimetr přesně. Při betonování jej totiž vkládáme do formy, do které lijeme beton.

Obraz pak rámujeme. Lidé však mohou ke zpracování dodat obrázek, nebo stačí jen nápad. Návrh jim vytvoříme.

Přemýšlíte i o barevných betonových variacích?

Ano určitě, barevný beton už testujeme. Využití vidíme u abstraktních obrazů a právě i u obrazů s dětskými motivy.

Ve světě začíná být barevný beton docela trendy. Aktuálně pracujeme na obrazech ve větších rozměrech a testujeme nejrůznější odstíny betonu. Barevné, ale i různé stupně šedi, antracitový, černý…

Litone Jiří Vojtěšek *1990 Získal titul Ing. arch na FAST VUT. Půl roku působil v nizozemském ateliéru NIO architecten a dva roky ve finském mezinárodním ateliéru Tengbom, kde se zabýval koncepčním a dispozičním řešením návrhů. Roku 2013 založil s kamarádem Jakubem Rolečkem architektonické studio Keeo4design. Loni získali první cenu v kategorii novostavby v soutěži Grand Prix Architektů za rozhlednu Stezka nad vinohrady. Simona Vojtěšková *1986 Absolvovala magisterské studium politologie na FSS MU se zaměřením na politický marketing. Během studia působila rok na Univerzitě v Oslu, na stážích v Paříži, ve Varšavě a v Praze. Před mateřskou dovolenou pracovala jako PR například pro Seznam.cz nebo navigačního lídra Sygic. Značku Litone založili na začátku roku 2020. Žijí, tvoří a pracují v Brně.

