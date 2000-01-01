Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii slouží úspěšný nízkonákladový projekt dál. Pomáhá přesně tak, jak si jeho mladí tvůrci ze Studia 804 přáli.
Autor: Dan Rockhill / Studio804
Z neradostné pandemie vzešel skvělý projekt kansaských architektů ze Studia 804.
Během rozsáhlého testování na covid-19 se totiž (nejen v Kansasu) vyloupl pořádný logistický problém. Osoby, kterým vyšel test na covid-19 pozitivní, se zpravidla musely odporoučet do karantény.
Pokud klinický stav takových osob nebyl závažný, ona karanténa měla podobu domácí izolace spojené s radikálním omezením sociálních kontaktů. Zavřít se doma, ať nenakazíte ostatní, tehdy dávalo smysl.
Covid-19 se ale nevyhýbal nikomu. A k těm, kdo se nemocí nakazili, se rovněž počítali i lidé bez domova. Kam ale s nimi?
Ti, jejichž klinický stav nebyl vážný, zkrátka museli být izolováni jinak. Vyplývala z toho ale řada komplikací. I z etického hlediska. Přeci jen není možné, v Kansasu nebo v jakékoliv jiné civilizované zemi světa, jen tak zavírat lidi do karantén nebo vězení jen proto, že jsou bezdomovci.
Lidi bez domova s diagnostikovaným covidem-19 bylo třeba izolovat, ale slušně a za důstojných podmínek. A tak začal vznikat plán architektů z kansaského Studia 804.
Cílem bylo vytvořit nízkonákladové bydlení, které by bylo možné operativně realizovat kdekoliv.
Vyřazené lodní kontejnery bylo možné přepravit do jakékoliv lokality.
Architekti pracovali s přepravními lodními kontejnery, které přestavovali na nouzové bydlení pro potřebné.
Od návrhu k realizaci to architektům ze Studia 804 netrvalo dlouho. Se zabydlováním přepravních kontejnerů mají bohaté zkušenosti. Zakázka, která primárně cílila na lidi bez domova, nepotřebovala nákladné designové řešení.
Kansaské Studio 804 není klasickým architektonickým ateliérem. Jde o neziskovou organizaci, která je přidružená k fakultě architektury na univerzitě v Kansasu.
Studenti architektury mají možnost si během devítiměsíční stáže přičichnout k praxi a podílet se na řešení nějakého aktuálního projektu.
Studio 804 zajišťovalo odborné vedení, konzultace, praktické zkušenosti se všemi částmi projektu od návrhu až po realizaci a zavádění inovativních stavebních postupů.
V roce 2020 až 2021 ovšem přišel covid-19. A studenti spolu se svými odbornými garanty ze Studia 804 navrhli odpovídající „kontejnerové“ řešení. Bydlení vytvořené z recyklovaných lodních kontejnerů.
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem dvanáct obydlí. Každé o patnácti metrech čtverečních užitné plochy. Tyto bytelné bytové jednotky byly umístěny na pozemku místní nadace, která se starala o bezdomovce.
Kontejnery byly rozestavěné tak, aby každý z nich získal i malou zahrádku a terasu. V areálu byla i centrální provozní budova s jídelnou o rozměrech 85 metrů čtverečních. Vznikla kontejnerová vesnice.
Protože se pozemek s touto kontejnerovou zástavbou nacházel v těsném sousedství pěší naučné stezky, na dohled od rezervace chránící vzácný druh motýlů – monarchů – dostala i tato kovová vesnička přiléhavé pojmenování Monarch Village.
Během pandemie covidu-19 vznikl bezpečný prostor pro izolaci lidí bez domova. Zde se mohli uzdravit a neohrožovali obyvatele charity a útulků.
Kontejnerová vesnička nepůsobí dojmem nějaké nebezpečné osady. Každá obytná jednotka je spárována s jinou a sdílí zastřešené patio. Takové nouzové bydlení je lidsky milé a příjemné.
Zabydlené kontejnery mají vše potřebné. Každá jednotka pojme až čtyři osoby ve dvou oddělených ložnicích s palandou v jedné a rozkládací pohovkou v druhé.
Součástí každého kontejneru je také kompletní koupelna a malý kuchyňský kout. Jedna z vytvořených kontejnerových jednotek je plně bezbariérová.
Veškerý nábytek byl navržen a vyroben na zakázku tak, aby se vešel do omezeného prostoru.
Provoz Monarch Village je udržitelný. Údržba je nenáročná. Lodní kontejnery jsou využité kompletně s konstrukcí, opláštěním a střechou.
Místní vegetace a popínavé rostliny chrání kontejnery před přehříváním.
Otevřené konce kontejnerů směřují na jihozápad. Vrata poskytují stín.
Každá jednotka je vybavena třemi solárními panely na střeše, které pokrývají většinu energetických potřeb ubytovaných.
Nejen tím si projekt Studia 804, tedy studentů z fakulty architektury Kansaské univerzity, vysloužil certifikaci LEED s úrovní Gold. Jen doplníme, že LEED je momentálně ta nejpopulárnější certifikace ekologického stavitelství na celém světě.
Soukromé obytné jednotky Monarch Village nabízejí bydlení potřebným i nadále.
Monarch Village teď prioritně slouží jako dočasné bydlení pro rodiny, zejména pro svobodné matky s dětmi. Poskytne jim oddělené bydlení mimo společné ubytování v útulku. Díky tomu se rychleji postaví na vlastní nohy a přestěhují se do stálého bydlení.
Bydlení v kontejneru, na patnácti metrech čtverečních, nezní jako nějaké obzvláštní lákadlo. Ale je mnohem lepší, než noc na ulici a nebo v noclehárně.
Chytrý projekt pomohl vyřešit ubytování v době pandemie, ale i nadále funguje jako skvělá záchranná sociální síť.
Ve světě není příliš mnoho projektů, kterými by současná architektura ovlivňovala životy těch, kteří vlastně nebydlí a domov nemají. Monarch Village se k nim ale rozhodně počítat může.
Tam, kde jedni vidí jen problémy – a haldy zbytečných rezavějících lodních kontejnerů – mohou jiní vidět příležitost, která může mnoha lidem pomoci zlepšit život.
