Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život

Radomír Dohnal
Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii slouží úspěšný nízkonákladový projekt dál. Pomáhá přesně tak, jak si jeho mladí tvůrci ze Studia 804 přáli.
Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější.... Z neradostné pandemie vzešel skvělý projekt kansaských architektů ze Studia... Během rozsáhlého testování na covid-19 se totiž (nejen v Kansasu) vyloupl... Pokud klinický stav takových osob nebyl závažný, ona karanténa měla podobu... Covid-19 se ale nevyhýbal nikomu. A k těm, kdo se nemocí nakazili, se rovněž... Zdravotnická zařízení přijímala jen vážné případy, ale na ulici také zůstat... Ti, jejichž klinický stav nebyl vážný, zkrátka museli být izolováni jinak.... Lidi bez domova s diagnostikovaným covidem-19 bylo třeba izolovat, ale slušně a... Cílem bylo vytvořit nízkonákladové bydlení, které by bylo možné operativně... Vyřazené lodní kontejnery bylo možné přepravit do jakékoliv lokality. Architekti pracovali s přepravními lodními kontejnery, které přestavovali na... Od návrhu k realizaci to architektům ze Studia 804 netrvalo dlouho. Se...

