Užijte si hory i architekturu díky pobytu v tuzemských lázních

Historické zajímavosti o Jáchymovu technologické zpracování stříbra neboli „krušení“ dalo horám název

1864 při hloubení dalšího patra v dole Svornost v hloubce téměř 500 metrů pod zemí vytryskl silný pramen teplé vody, který postupně šachtu zatopil

1898 objevuje Marie Curie-Sklodowská nový prvek radium – byl izolován u odpadu továrny na uranové barvy v Jáchymově

s objevem jeho léčivých účinků vznikají v roce 1906 v Jáchymově první radonové lázně na světě – radonová voda byla původně donášena nebo dovážena koňským povozem

1911 vzniklo první potrubí, které vedlo radonovou vodu do první lázeňské budovy tedy dnešního aquacentra Agricola

již tehdy trval lázeňský pobyt tři až čtyři týdny a poskytovaly se koupele, radiové obklady, ozáření i zvláštní injekce

rádium se v té době stává předmětem komerce (rádiové pivo, popíjení vody z rádiové soli), nebral se příliš ohled na neblahé a přímo zdraví škodlivé následky jeho nadužívání, to vedlo k závažným problémům, které měly do budoucna vliv i na hodnocení úspěchů léčby

po ukončení těžby na počátku 60. let se město i lázně znovu otevírají veřejnosti

roku 1975 zahajuje provoz moderní lázeňské sanatorium akademika Běhounka a po dalších sedmnácti letech je otevřen lázeňský ústav Curie

akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov vzniká počátkem devadesátých let, stamilionovými investicemi rekonstruuje lázeňský důl Svornost a jeho prameny, modernizuje Radium Palace a celou řadu dalších lázeňských domů

dodnes najdete horníky v dole Svornost, ti se starají o jímání radonové vody z nejspodnějšího 12. patra, které je 473 m pod zemí, 13 horníků pracuje na denní směně, mají na starosti dvě jámy Svornost a Josef – těžební klece i věže, čerpadla, potrubí a 14 km důlních chodeb

čtyři prameny se svádí do nádrže, kde se voda smíchává, a čerpadla nasávají smíchanou vodu a tlačí ji potrubím do horní nádrže, odkud jde přes patro Daniel potrubím až do Jáchymova

těžba v číslech: 12 pater, 14 km chodeb, nejhlubší patro leží v houbce 473 m, ale nejnižší bod je až 500 m pod zemí

každý den se vytěží 475 000 litrů radonové vody

